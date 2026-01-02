हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSai Pallavi Upcoming Films: बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने को तैयार साई पल्लवी, 'रामायण पार्ट 1' और 2 से लेकर रिलीज होंगी ये बड़ी फिल्मे

Sai Pallavi Upcoming Films: बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने को तैयार साई पल्लवी, 'रामायण पार्ट 1' और 2 से लेकर रिलीज होंगी ये बड़ी फिल्मे

Sai Pallavi Upcoming Films: साई पल्लवी ने साउथ में तमान शानदार फिल्में दी हैं वहीं वे अब बॉलीवुड में भी एंट्री करने की तैयारी कर रही हैं. चलिए यहां उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 02 Jan 2026 02:26 PM (IST)
 साईं पल्लवी साउथ की शानदार एक्ट्रेस में से एक हैं. उनकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है. साईं उन अदाकाराओं में से एक हैं जो अपनी दमदार एक्टिंग की बदौलत दर्शकों के दिलों पर राज करती हैं. उन्होंने अपने अब तक के करियर में कई हिट फिल्में दी हैं. वहीं अब वे बॉलीवुड में भी रणबीर कपूर स्टारर फिल्म के साथ डेब्यू करने की तैयारी कर रही हैं. इन सबके बीच क्या आप जानते हैं साईं पल्लवी के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? चलिए यहां हम आपको बताते हैं.

साल 2026 -2027 में साई पल्लवी की आएंगीं ये फिल्म
साल 2026 और 2027 में साई पल्लवी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने की पूरी तैयारी कर रही हैं. दरअसल उनकी कई धमाकेदार फिल्में लाइन से रिलीज होने वाली हैं. इनमें से बॉलीवुड की दो पार्ट वाली माइथोलॉजिकल एपिक फिल्म रामायण से मेरे रहों तक शामिल हैं. इन फिल्मों से वे हिंदी सिनेमा में एंट्री करेंगी. उनकी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट ये है.

रामायण: पार्ट 1
साई पल्लवी की मच अवेटेड फिल्मों में रणबीर कपूर स्टारर एक लार्ज स्केल माइथोलॉजिकल एपिक फिल्म रामायण पार्ट 1 है. ये फिल्म दिवाली 2026 को रिलीज होने वाली है. इस पौराणिक फिल्म में साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगीं. फिलहाल ये फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में हैं. 

रामायण: पार्ट 2
इसके बाद रामायण का पार्ट 2 दिवाली 2027 को रिलीज होगी. यह सीक्वल राम, सीता और रावण की गाथा को आगे बढ़ाएगा, जो भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है. अगर साई पल्लवी दोनों भागों में सीता की भूमिका निभाती हैं, तो वह यकीनन से अपनी जनरेशन की सबसे शानदार अभिनेत्रियों में शुमार हो जाएंगी. ये फिल्म नमित मल्होत्रा ​​द्वारा प्रोड्यूस दंगल के निर्देशक नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित है. फिल्म की स्टार कास्ट में रणबीर कपूर और साई पल्लवी के अलावा यश, सनी देओल, रवि दुबे, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह सहित कई बड़े कलाकार शामिल हैं. 

मेरे रहो
साई पल्लवी आमिर खान के बेट जुनैद खान संग भी फिल्म मेरे रहो में नजर आएंगीं. ये एक हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. इसे 2025 में रिलीज होना था लेकिन फिर इसे समर 2026 के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया गया है. फिलहाल इसकी रिलीज होने की तारीख तय होनी बाकी है. सुनील पांडे द्वारा निर्देशित फिल्म 'मेरे रहो' जुनैद की सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म होगी. वहीं, साई पल्लवी इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं।

एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की बायोपिक
गौतम तिन्ननुरी द्वारा निर्देशित ये एक बायोपिक फिल्म है. जिसमें साई आइकॉनिक सिंगर का किरदार निभाएंगी ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होने की उम्मीद है. इसकी रिलीज डेट अनआउंस होना बाकी है. 

 

Published at : 02 Jan 2026 01:45 PM (IST)
Upcoming Movies Sai Pallavi Ramayana Part 1 Mere Raho Ramayana Part 2
