पहली पत्नी को छोड़कर को-एक्ट्रेस के प्यार में पड़ गए थे सईद जाफरी, तलाक बाद हुआ पछतावा

पॉपुलर एशियाई एक्टर्स में से एक सईद जाफरी छह दशकों तक इंडस्ट्री में एक्टिव रहे थे. उन्होंने 150 से ज्यादा ब्रिटिश, अमेरिकी और भारतीय फिल्में बनाई थीं. ब्रिटिश फिल्मों और सरीज में अहम किरदार निभाने के अलावा, सईद हिंदी सिनेमा की भी प्रमुख हस्तियों में से एक थे. 'शतरंज के खिलाड़ी', 'चश्मे बद्दूर', 'राम तेरी गंगा मैली' और 'मेंहदी' जैसी फिल्मों के साथ सईद ने अपने करियर में कई जबरदस्त भूमिकाएं निभाईं. हालांकि, पर्सनल लाइफ में चीजें कुछ ठीक नहीं थीं. इन्होंने दो शादियां की थीं. पहली पत्नी को तो तलाक के बाद पछतावा होने लगा था. कल यानी 8 जनवकी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी हैं इसी बीच आइए उनके जीवन के कुछ अनजाने पहलुओं पर नजर डालते हैं.

मालेरकोटला में एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में जन्मे सईद जाफरी ब्रिटिश और कनाडाई फिल्म अवॉर्ड् के लिए नॉमिनेशन हासिल करने वाले पहले एशियाई थे. चूंकि उनके पिता हामिद हुसैन जाफरी सरकारी डॉक्टर थे, इसलिए सईद जाफरी उनके साथ अलग-अलग जगहों पर जाते रहते थे. सईद को बचपन से ही नाटक और फिल्मों में रुचि थी.

कहां हुई थी पहली मुलाकात ?

साल 1951 में सईद जाफरी कार्टूनिस्ट, राइटर और ब्रॉडकास्टर बनने के लिए दिल्ली आए थे. यहां इन्हें ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी मिल गई थी. इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप भी बनाया था जहां इनकी मुलाकात पहली पत्नी मधुर बहादुर से हुई थी. दोनों ने साथ में कई नाटक किए थे. और इसी से इनकी नजदीकियां बढ़ गई थी. मधुर को मेहरुनिमा के नाम से भी जाना जाता था. सईद ने इन्हें कुछ साल डेट किया था. इसके बाद मधुर के माता-पिता से वो शादी के लिए मिले थे. लेकिन उनकी रजामंदी नहीं मिली थी क्योंकि एक्टर सईद फाइनेंशियली ठीक नहीं थे.

साल 1958 में मधुर और सईद ने सिविल सेरेमनी में शादी कर ली थी. और तीन बेटियों मीरा, जिया और सकीना के पेरेंट्स बने थे. और इंग्लैंड-अमेरिका साथ में ट्रैवल किया करते थे. जब सईद की शादी हुई थी तो वह 19 साल के थे और मधुर 17 साल की थीं और पुरानी दिल्ली की हिंदू कायस्त परिवार से आती थीं.

रिश्ते में आई दरार

सईद को बचपन से ही ब्रिटिश कल्चर, रहन-सहन और तौर-तरीके पसंद थे. उन्होंने फर्टारेदार अंग्रेजी बोलने से लेकर सूट-बूट पहनना शुरू कर दिया था. लेकिन मेहरुनिमा घरेलू थी. उनकी और एक्टर की सोच में जमीन-आसामना का अंतर था. एक्टर जैसा चाहते थे, वो वैसी नहीं थीं और जिसके बाद से सईद और मधुर के बीच खटास आने लगी और एक्टर की को-एक्ट्रेस जेनिफर से नजदीकियां बढ़ने लगीं. जिसके बाद 1966 में पहली शादी टूटी और दूसरी शादी हुई. हालांकि तलाक के बावजूद वह मेहरुनिमा को रुपये भेजते थे, जिससे वह बच्चों का पालन-पोषण कर सकें. लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी.

तलाक के बाद हुआ पछतावा

बता दें, जब सईद ने दूसरी शादी की तो उन्हें पछतावा हुआ. क्योंकि दूसरी पत्नी उनकी कोई परवाह नहीं करती थी. देखभाल नहीं करती थी. वह बस अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी और अपनी सुंदरता को ही बनाए रखने में व्यस्त रहती थी. ऐसे में उन्हें मेहरुनिमा की याद सताने लगी लेकिन वह उन्हें और बच्चों को दोबारा जीवन में नहीं ला सके.

दूसरी ओर, मेहरुनिमा को रेडियो और ड्रामा की ओर झुकाव के अलावा, कुकिंग का भी शौक था. तलाक के बाद, उन्होंने अपने बच्चों को अपनी मां के पास भारत भेज दिया और कुकिंग की फिल्ड में अपना करियर बनाया. वहीं, सईद ने मधुर जाफरी पर एक लेख देखा, जो फेमस शेफ बन गई थीं और खुद की डिशेज की एक किताब भी लॉन्च की थी. जब ये किताब सईद ने देखी तो वह हैरान रह गए. उन्होंने मेहरुनिमा से अपना नाम मधुर कर लिया था.





पहली पत्नी ने मिलने से किया था इनकार

हालांकि मधुर ने भी दूसरी शादी कर ली थी और वह एक खुशहाल जीवन जीने लगी थीं. जब सईद एक बार मधुर से मिलने आए तो उन्होंने उनको देखने से ही इनकार कर दिया था लेकिन बच्चे बात करना चाहते थे आखिरी बार. बच्चों ने उनसे क्या था, सईद ने बताया था, 'आज तक, मैं यह नहीं भूल सकता कि मेरे बच्चों ने मुझसे क्या कहा था. उन्होंने मुझे बताया कि उनके नए पिता सच्चे प्यार का मतलब जानते हैं. उसने मेहरुनिमा को वैसे ही स्वीकार किया जैसे वह थी. वह उससे खुद से ज्यादा प्यार करता है. उसने कभी भी उस पर अपनी इच्छाएं थोपने की कोशिश नहीं की. उसने उसके व्यक्तित्व को वैसे ही स्वीकार किया.'