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दुबई में 'ए उड़ी उड़ी' गाने पर झूमे श्रीसंत संग झूमे विवेक ओबेरॉय, वीडियो हुई वायरल

एस. श्रीसंत ने दुबई में विवेक ओबेरॉय के साथ बिताए खास पल का वीडियो शेयर किया, जिसमें दोनों 'ए उड़ी उड़ी' गाने पर मस्ती करते नजर आए. इस वीडियो को फैंस भी खूब पसंद कर रहे हैं.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 03 Jul 2026 05:24 PM (IST)
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पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस. श्रीसंत ने दुबई में एक्टर विवेक ओबेरॉय के साथ बिताए अपने समय की एक मजेदार झलक शेयर की. दोनों स्टार्स ने 2002 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'साथिया' के पॉपुलर गाने 'ए उड़ी उड़ी' पर झूमते हुए ड्राइव का मजा लिया. दोनों की शानदार बॉन्डिंग और मस्ती भरे अंदाज ने फैंस का भी दिल जीत लिया. 

विवेक ओबेरॉय संग झूमे श्रीसंत
श्रीसंत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो और विवेक एक लग्ज़री कार में बैठे हुए और अच्छा समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं. बैकग्राउंड में 'ए उड़ी उड़ी' गाना बज रहा था और दोनों साथ में गाते हुए और राइड का मजा लेते हुए दिखे. वीडियो में ड्राइवर भी उनके साथ शामिल होता और गाने के बोल गुनगुनाता हुआ दिखाई दिया.

वीडियो शेयर करते हुए श्रीसंत ने कैप्शन में लिखा, 'विवेक ओबेरॉय, मेरे भाई के साथ बहुत ही शानदार समय बिताया... इतनी खूबसूरत यादों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद भाई... आप बहुत ही इंस्पिरेशनल और बेहतरीन इंसान हैं... हमेशा प्यार और सम्मान.'

 
 
 
 
 
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'साथिया' से जुड़ी खास यादें
फिल्म 'साथिया' की बात करें तो इसे शाद अली ने डायरेक्ट किया था और मणि रत्नम और यश चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था. 2002 में रिलीज हुई ये फिल्म मणि रत्नम की तमिल क्लासिक 'अलाइपायुथे' का रीमेक थी.'साथिया' में विवेक ओबेरॉय और रानी मुखर्जी मुख्य किरदारों में थे. ए.आर. रहमान द्वारा कंपोज़ किया गया फिल्म का म्यूजिक बहुत पॉपुलर हुआ, जिसमें 'साथिया', 'छलका', 'ए उड़ी उड़ी' और कई अन्य गाने चार्टबस्टर बने.

'ए उड़ी उड़ी' गाना अदनान सामी ने गाया था और ये फिल्म के सबसे पसंदीदा गानों में से एक बन गया.

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अब 'स्पिरिट' में दिखेंगे विवेक
विवेक ओबेरॉय के काम की बात करें तो, एक्टर को फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा की आने वाली फिल्म 'स्पिरिट' में विलेन के रोल के लिए चुना गया है, जिसमें प्रभास और तृप्ति डिमरी मुख्य किरदारों में हैं. विवेक ओबेरॉय ने 2002 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म 'कंपनी' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उन्होंने 'साथिया', 'युवा', 'मस्ती', 'ओमकारा' और 'शूटआउट एट लोखंडवाला' जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से दर्शकों को प्रभावित किया.

हाल के वर्षों में, विवेक दुबई शिफ्ट हो गए हैं, जहां वो अपने बिज़नेस वेंचर्स को एक्टिव रूप से मैनेज करते हैं और साथ ही अपने एक्टिंग करियर को भी संभालते हैं.

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Published at : 03 Jul 2026 05:24 PM (IST)
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