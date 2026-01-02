रोमांटिक फिल्मों के शौकिनों के लिए साल 2026 काफी खास रहने वाला है. दरअसल इस साल कई धांसू रोमांटिक फिल्में बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली हैं. इनमें रणबीर कपूर- आलिया और विक्की कौशल की फिल्म से लेकर शाहिद कपूर और आयुष्मान खुराना तक की फिल्में शामिल हैं. चलिए यहां साल 2026 में रिलीज होने वाली सभी फिल्मों की लिस्ट से लेकर रिलीज डेट तक सब जानते हैं.

‘तू या मैं’

इस अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा में शनाया कपूर और आदर्श गौरव मुख्य भूमिका में हैं और इसका निर्देशन बेजॉय मनबियार ने किया है. इस अपकमिंग फिल्म की कहानी दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए कई चुनौतियों का सामना करते हैं, जिससे उनके धैर्य और रिश्ते की परीक्षा होती है. 14 फरवरी, 2026 को वैलेंटाइन डे पर रिलीज होने वाली यह फिल्म डिजिटल युग में प्यार और महत्वाकांक्षा पर एक आधुनिक और दिल को छू लेने कहानी है.





‘दो दीवाने शहर में’

रवि उदयवार द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर मुख्य भूमिकाओं में हैं. संजय लीला भंसाली, प्रेरणा सिंह और अन्य द्वारा भंसाली प्रोडक्शंस, ज़ी स्टूडियोज और रैनकॉर्प मीडिया के बैनर तले बनी ये रोमांटिक फिल्म 20 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.





‘पत्नी पत्नी और वो दो’

कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर स्टाररर 'पति पत्नी और वो' साल 2029 में आई थी और ये फिल्म हिट रही थी. वहीं अब इसका सीक्वल आने वाला है. पत्नी पत्नी और वो दो का निर्देशन मुदस्सर अजीज ने किया है और इसमें आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, वामिका गब्बी और रकुल प्रीत सिंह मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म होली यानी 4 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और इसमें रोमांस, ड्रामा और फेस्टिव एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा.





‘लव एंड वॉर’

संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित ‘लव एंड वॉर’ में रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट मुख्य भूमिकाओं में हैं. पहले ये फिल्म क्रिसमस 2025 को रिलीज होने वाली थी. हालांकि किन्हीं वजहों से यह फिल्म अब मार्च 2026 तक पोस्टपोन्ड कर दी गई है. वहीं रिलीज की सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है.





चांद मेरा दिल

अनन्या पांडे और लक्ष्य एक इंटेंस और इमोशनल लव स्टोरी वाली फिल्म चांद मेरा दिल में नजर आएंगे. धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित और विवेक सोनी द्वारा निर्देशित यह फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में दर्शकों को रोमांस और ड्रामा की फुल डोज मिलेगी.







‘है जवानी तो इश्क होना है’

डेविड धवन द्वारा निर्देशित इस रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिकाओं में हैं. हालांकि फिल्म की कहानी अभी सीक्रेट रखी गई है लेकिन फिल्म को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है. वहीं ‘है जवानी तो इश्क होना है’ की रिलीज डेट की बात करें तो ये रोमांटिक फिल्म 5 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.





कॉकटेल 2

शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर ये रोमांटिक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म वर्तमान में प्रोडक्शन फेज में हैं. ये फिल्म जून 2026 में रिलीज होने वाली है. साल 2012 की हिट फिल्म कॉकटेल की अगली कड़ी के रूप में, यह फिल्म मॉर्डन रिलेशनशिप की गहराई में उतरती है.



