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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरोहित शेट्टी के नाम से वायरल हुआ फेक पोस्ट, फिल्ममेकर ने फैंस को किया अलर्ट, बोले- 'फेसबुक-एक्स पर नहीं हूं'

रोहित शेट्टी के नाम से वायरल हुआ फेक पोस्ट, फिल्ममेकर ने फैंस को किया अलर्ट, बोले- 'फेसबुक-एक्स पर नहीं हूं'

रोहित शेट्टी के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है. अब फिल्ममेकर ने इस पर सफाई देते हुए फैंस को अलर्ट किया है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 11 Nov 2026 10:46 AM (IST)
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कॉमेडियन गौरव गुप्ता हाल ही में 'बिग बॉस 20' के दिवाली स्पेशल एपिसोड में नजर आए थे. इस दौरान उन्होंने स्काउटओपी और लव गिल समेत कई कंटेस्टेंट्स पर मजाकिया अंदाज में तंज कसे. हालांकि, उनके कुछ जोक्स कंटेस्टेंट्स की निजी जिंदगी और रिश्तों से जुड़े थे, जो उन्हें पसंद नहीं आए. स्काउट और लव ने इन कमेंट्स पर आपत्ति जताई. इसके बाद रोहित शेट्टी के नाम से एक फेसबुक पोस्ट ऑनलाइन वायरल होने लगी.

इसमें कहा गया था कि लोगों को हंसाने के नाम पर किसी का अपमान या बेइज्जती नहीं करनी चाहिए. इस पोस्ट को गौरव की परफॉर्मेंस पर रोहित की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जाने लगा. अब रोहित शेट्टी ने खुद सामने आकर इस पर सफाई दी है और फैंस को फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स से सावधान रहने की सलाह दी है.

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रोहित शेट्टी ने फेक अकाउंट्स को लेकर दी सफाई

रोहित शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर बताया कि वो सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही एक्टिव हैं. उन्होंने बताया कि फेसबुक और एक्स (ट्विटर) पर उनका कोई ऑफिशियल अकाउंट नहीं है. फिल्ममेकर ने फैंस से अपील की कि उनके नाम से चल रहे किसी भी फर्जी अकाउंट पर भरोसा न करें और न ही वहां शेयर किए जा रहे पोस्ट को उनका बयान समझें.

रोहित शेट्टी ने क्या कहा?

रोहित ने अपने बयान में लिखा, 'मैं ये साफ करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर मेरी एकमात्र आधिकारिक मौजूदगी इंस्टाग्राम पर है. मैं फेसबुक या एक्स पर नहीं हूं. इन प्लेटफॉर्म्स पर मेरे नाम से चल रहा कोई भी अकाउंट या प्रोफाइल फर्जी और बिना अनुमति के है. मैं सभी से अपील करता हूं कि ऐसे अकाउंट्स से जुड़ें नहीं और उनके जरिए शेयर किए गए किसी भी कंटेंट को मेरा बयान न समझें. आपकी समझ और लगातार मिल रहे सपोर्ट के लिए शुक्रिया.' 

रोहित शेट्टी के नाम से वायरल हुआ फेक पोस्ट, फिल्ममेकर ने फैंस को किया अलर्ट, बोले- 'फेसबुक-एक्स पर नहीं हूं

'गोलमाल 5' को लेकर चर्चा में हैं रोहित शेट्टी

वर्क फ्रंट की बात करें तो रोहित शेट्टी इन दिनों अपनी पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'गोलमाल 5' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू और शरमन जोशी नजर आएंगे. फिल्म में अक्षय कुमार की भी एंट्री हो चुकी है. ये फिल्म 8 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 11 Nov 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
Rohit Shetty
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