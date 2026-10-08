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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'अनाथालय में दान कर दे...' नाना पाटेकर ने 'गोलमाल अगेन' के लिए नहीं ली थी फीस, रोहित शेट्टी ने सुनाया किस्सा

'अनाथालय में दान कर दे...' नाना पाटेकर ने 'गोलमाल अगेन' के लिए नहीं ली थी फीस, रोहित शेट्टी ने सुनाया किस्सा

नाना पाटेकर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. फिल्ममेकर रोहित शेट्टी ने उन्हें याद करते हुए एक इमोशनल किस्सा शेयर किया है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 08 Oct 2026 04:37 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे में है. 75 साल की उम्र में नाना पाटेकर ने 8 अक्टूबर को गोवा स्थित अपने घर पर आखिरी सांस ली. जामी-मानी हस्तियों ने नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है. 

नाना पाटेकर के निधन से फिल्ममेकर रोहित शेट्टी टूट गए हैं और वो सदमे में हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर नाना की एक फोटो शेयर की है. इसके साथ उन्होंने लंबा-चौड़ा इमोशनल नोट लिखा. उन्होंने फिल्म 'गोलमाल अगेन' से जुड़ा किस्सा शेयर किया है. 

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रोहित शेट्टी ने नाना पाटेकर को किया याद

रोहित शेट्टी ने बताया कि नाना पाटेकर ने 'गोलमाल अगेन' में कैमियो के लिए फीस लेने से मना कर दिया था. उन्होंने कहा था कि वो ये फीस किसी अनाथालय में दान कर दें. रोहित शेट्टी ने लिखा, 'डियर दादा, मुझे आपके देर रात के फोन कॉल्स बहुत याद आएंगे. कोई हेलो नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, सीधे- 'ऐ शेट्टी, क्या कर रहा है?' और मैं जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए कहता था- 'कौन बोल रहा है?' ताकि आप कहें- 'साले, नाना बोल रहा हूं!' 

रोहित शेट्टी हुए इमोशनल

रोहित शेट्टी ने आगे बताया कि नाना पाटेकर उनके सबसे बड़े आलोचक और सपोर्टर दोनों थे. वो उनकी फिल्मों को लेकर हमेशा ईमानदार राय देते थे और किसी बात को घुमा-फिराकर नहीं कहते थे. उन्होंने लिखा, 'मेरी फिल्म रिलीज होने के बाद आप मेरे सबसे बड़े और सबसे ईमानदार आलोचकों में से एक थे. आपने कभी किसी बात को मीठा बनाकर नहीं कहा. 'ये वाली तूने अच्छी बनाई', 'ये वाली मुझे अच्छी नहीं लगी', 'ये वाली सुपरहिट है' और 'इसको तूने हिट बनाने की कोशिश की है.' और फिर अपने अंदाज में कहते थे- 'अबे, तू खुद स्टार है... तुझे इतने स्टार्स की जरूरत नहीं है.'

'गोलमाल अगेन' के लिए नहीं ली फीस

रोहित शेट्टी ने नाना के साथ अपनी खास बॉन्डिंग से जुड़ा एक किस्सा भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब नाना ने उनकी फिल्म 'गोलमाल अगेन' में कैमियो किया था, तब उन्होंने एक्टर से फीस के बारे में पूछा था. नाना ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया था.

 
 
 
 
 
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रोहित ने लिखा, 'मैं कभी नहीं भूलूंगा जब आपने 'गोलमाल अगेन' में कैमियो किया था. मैंने पूछा था- 'दादा, आपकी फीस?' और आपने मेरी तरफ देखकर कहा- 'पागल, तुझसे पैसे लूंगा? एक अनाथाश्रम का नंबर देता हूं, वहां डोनेट कर दे.' यही थे आप दादा. सीधे, बिना फिल्टर के, दरियादिल और हमेशा सच्चे. मुझे आपका मुझे 'शेट्टी' कहकर बुलाना बहुत याद आएगा. आपको बहुत मिस करूंगा दादा.'

'गोलमाल अगेन' में किया था कैमियो

बता दें कि 2017 में रिलीज हुई 'गोलमाल अगेन' में नाना पाटेकर ने कैमियो किया था और फिल्म में खुद का ही किरदार निभाया था. उनका छोटा सा रोल भी दर्शकों को याद रहा. फिल्म में उनकी आवाज को लेकर भी एक मजेदार सीन था, जिसमें किरदारों के भूत से ग्रसित होने पर उनकी आवाज की नकल की जाती थी.

कैसा और कहां हुआ नाना पाटेकर का निधन?

नाना पाटेकर का निधन कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ. वो गोवा के डोना पाउला स्थित अपने घर पर बेहोश मिले थे, जिसके बाद उन्हें मणिपाल अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक कार्डियक मसाज देकर उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. उनके बेटे मल्हार पाटेकर ने मीडिया को उनके निधन की पुष्टि की.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 08 Oct 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर Rohit Shetty
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