रोहित शेट्टी हाउस फायरिंग केस, जिस हथियार का हुआ था इस्तेमाल, पुलिस ने किया बरामद

फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर पर 1 फरवरी को फायरिंग हुई थी. उनके घर पर 5 राउंड फायरिंग हुई थी. रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है.

बरामद हुआ हथियार

अब मुंबई क्राइम ब्रांच ने रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की वारदात मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपी के पास से वो हथियार बरामद किया जिस हथियार से घर पर फायरिंग हुई थी. इस हथियार का इस्तेमाल कर रोहित शेट्टी के घर पर पांच गोलियां चलाई गई थी.

सूत्रों ने बताया कि बरामद किए गए हथियार को फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री कलीना भेजा गया है. ताकि उसका बैलिस्टिक टेस्ट किया जा सके और साइंटिफिक रूप से यह साबित किया जा सके कि जिस हथियार को बरामद किया गया है. उसी का इस्तेमाल कर रोहित शेट्टी के घर पर गोलियां चलाई गई.

मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी को लेकर हरियाणा भी गई थी, जहां उसने फायरिंग में इस्तेमाल करने वाली बंदूक को छुपाया था.

अब तक गिरफ्तार हुए ये आरोपी

बता दें कि इस मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं.पहले 5 आरोपियों को पुणे के पास से गिरफ्तार किया गया था. पहले 5 आरोपियों पर मकोका लगा है. इन आरोपियों के नाम आदित्य गायकी, सिद्धार्थ येनपुरे, समर्थ पोमाजी, स्वप्निल साकट और आसाराम फसले उर्फ बाबू (हथियार सप्लायर) हैं.

आईएएनस के मुताबिक, रोहित शेट्टी फायरिंग केस में चारों आरोपियों को कथित तौर पर 3 लाख का लालच दिया गया था. शूटर दीपक चंद्रा को 50,000 एडवांस में मिले थे. वे बिश्नोई गैंग की सोशल मीडिया एक्टिविटीज से प्रभावित हुए थे. वो दबदबा बनाने और पैसा कमाने के लिए गैंग में शामिल हुए थे.

रोहित शेट्टी के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो कॉमेडी और एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने गोलमाल और सिंघम जैसी फ्रेंचाइजी क्रिएट की हैं. उनकी चेन्नई एक्सप्रेस भी काफी हिट हुई थी. पिछली बार वो फिल्म सिंघम अगेन लेकर आए थे. इस फिल्म में अजय देवगन और करीना कपूर लीड रोल में थे. फिल्म में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को बहुत पसंद किया गया था.