हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडगोवा में नहीं मुंबई में शूट होगी रोहित शेट्टी गोलमाल 5, बनाए गए कैफे-पुलिस स्टेशन

गोवा में नहीं मुंबई में शूट होगी रोहित शेट्टी गोलमाल 5, बनाए गए कैफे-पुलिस स्टेशन

रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल 5 खबरों में बनी है. फिल्म की शूटिंग को लेकर अपडेट सामने आया है. गोलमाल 5 की शूटिंग मुंबई में होने वाली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 13 Jan 2026 09:28 PM (IST)
Preferred Sources

रोहित शेट्टी की कॉमेडी गोलमाल सीरीज फैंस की फेवरेट है. अब गोलमाल का 5वां पार्ट आने वाला है. इस फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. फिल्म में अजय देवगन ही लीड रोल में होंगे. अब फिल्म की शूटिंग को लेकर अपडेट सामने आया है. रोहित की गोलमाल 5 की शूटिंग इस बार गोवा नहीं बल्कि मुंबई में शूट होने वाली है.

बता दें कि रोहित की गोलमाल की शूटिंग गोवा और हैदराबाद में होती रही है.

मुंबई में शूट होगी गोलमाल 5

बॉलीवुड हंगामा ने सोर्स के हवाले से लिखा- रोहित शेट्टी अपनी फिल्मों की शूटिंग के कुछ हिस्से हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में शूट करना पसंद करते हैं. या फिर गोवा में शूट करते हैं. लेकिन गोलमाल 5 की शूटिंग में मुंबई में होगी. केफे के सेट, पुलिस स्टेशन, रेजिडेंस सभी कुछ मुंबई में सेटअप हो रहा है. अगले महीने की शुरुआत तक सब सेट हो जाएगा. फिल्म का शूट ज्यादातर मुंबई की फिल्म सिटी में होगा. ये एक्टर्स के लिए थोड़ा कम्फर्टेबल रहेगा क्योंकि वो घर से सेट पर आ पाएंगे जब भी जरुरत होगी.

 
 
 
 
 
A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

आगे लिखा- मेकर्स बड़ा सेट चाहते थे. उन्होंने फिल्म सिटी के अंदर की झील को भरने का सजेशन दिया. हालांकि, फिल्म सिटी अथॉरिटीज़ ने इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया. इससे उस इलाके को इकोलॉजिकली नुकसान हो सकता था. झील में कई मगरमच्छ थे. इसीलिए झील को भरना प्रैक्टिकल नहीं था. साथ ही ये नामुमकिन था. रोहित शेट्टी और उनकी टीम ने ये बात समझी.

मालूम हो कि गोलमाल सीरीज की पहली फिल्म 2006 में आई थी. वहीं दूसरी फिल्म इसके दो साल बाद आई. तीसरी फिल्म 2010 में आई और चौथी फिल्म 2017 में आई थी. सभी फिल्मों में अजय देवगन लीड रोल में थे.

गोलमाल 5 में अजय के साथ अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, कुणाल और तुषार भी नजर आने वाले हैं. फिल्म में शरमन जोशी भी होंगे. 

Published at : 13 Jan 2026 09:28 PM (IST)
Rohit Shetty Golmaal 5 Ajay Devgnn
