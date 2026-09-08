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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘द रिवॉल्यूशनरीज’ के लिए रोहित सराफ ने किया गजब ट्रांसफॉर्मेशन, 15 महीने में बनाई ब्रैड पिट जैसी बॉडी

‘द रिवॉल्यूशनरीज’ के लिए रोहित सराफ ने किया गजब ट्रांसफॉर्मेशन, 15 महीने में बनाई ब्रैड पिट जैसी बॉडी

‘द रिवॉल्यूशनरीज’ के लिए अपने आप को फिट करने के लिए रोहित सराफ को सिर्फ जिम नहीं, 3 महीने की ट्रेडिशनल बॉडी आर्ट की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ी. डायरेक्टर ने ब्रैड पिट जैसी बॉडी की की थी डिमांड

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Himanshi Chaudhary |  Updated at : 08 Sep 2026 11:27 AM (IST)
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जब आप किसी फिल्म या सीरीज़ में किसी एक्टर को बिल्कुल नए अंदाज में देखते हैं, तो उस लुक के पीछे बहुत मेहनत होती है. कई बार स्क्रीन पर जो रोल एक एक्टर को निभाना होता है, वो रोल, एक्टर से महीनों की मेहनत मांगता है. रोहित सराफ की नई सीरीज़ ‘द रिवॉल्यूशनरीज’ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा.

सीरीज की झलक और ट्रेलर देखकर फैंस पहले ही एक्साइटेड हैं. इस सीरीज में एक किरदार के लिए उन्हें अपने शरीर से लेकर अपनी चाल-ढाल तक सब पर काम करना पड़ा. ये सीरीज एक हिस्टॉरिक स्टोरी है जो आजादी की कहानी से जुडी है. 

रोहित सराफ ने ‘द रिवॉल्यूशनरीज’ के लिए किया ट्रांसफॉर्मेशन

रोहित सराफ इस सीरीज़ में सचिंद्र नाथ सान्याल का रोल निभा रहे हैं. सान्याल भारत की आजादी की लड़ाई के दौर के एक फ्रीडम फाइटर थे. ऐसे में रोहित के लिए इस किरदार को निभाना सिर्फ कपड़े और लुक बदलने तक लिमिटेड नहीं था. उन्हें ऐसा दिखना और बिहेव करना था कि वह उस दौर के एक ट्रेन्ड फ्रीडम फाइटर लगें.


‘द रिवॉल्यूशनरीज’ के लिए रोहित सराफ ने किया गजब ट्रांसफॉर्मेशन, 15 महीने में बनाई ब्रैड पिट जैसी बॉडी

रोहित को बॉडी बनाने में कितने महीने लगे?

रोहित के मुताबिक उन्हें अपनी बॉडी बदलने में करीब 15 महीने लगे, यानी लगभग 1 साल 3 महीने. उन्होंने लंबे समय तक अपनी फिटनेस और शरीर पर काम किया. रोहित को सिर्फ जिम और एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देना था. कैरेक्टर की फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को भी समझना था. इसके लिए रोहित ने मल्लखंभ, कुश्ती और दूसरी फिजिकल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ली. 

मल्लखंभ भारत की एक ट्रेडिशनल बॉडी आर्ट है. इसमें व्यक्ति लकड़ी के खंभे या रस्सी पर तरह-तरह के मुश्किल करतब और एक्सरसाइज करता है. इससे शरीर की ताकत, संतुलन और लचीलापन बढ़ता है.
यह ट्रेनिंग करीब तीन महीने चली. 

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रोहित के लिए यह आसान नहीं थी. ट्रेनिंग के दौरान वह लगातार डायरेक्टर निखिल आडवाणी को वीडियो भेजते थे, ताकि उन्हें अपनी तैयारी और सुधार के बारे में बताया जा सके. रोहित ने बताया कि धीरे-धीरे ट्रेनिंग का असर सिर्फ उनके बॉडी पर नहीं पड़ा. ट्रेनिंग के बाद उनके शरीर का पोश्चर और मूवमेंट में भी बदलाव आने लगा. 

रोहित सराफ को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी?


‘द रिवॉल्यूशनरीज’ के लिए रोहित सराफ ने किया गजब ट्रांसफॉर्मेशन, 15 महीने में बनाई ब्रैड पिट जैसी बॉडी

रोहित ने बताया कि जब वह पहली बार सीरीज़ के डायरेक्टर निखिल आडवाणी से मिले, तो निखिल ने उनसे कहा कि उन्हें ऐसी बॉडी चाहिए जो ‘फाइट क्लब’ में ब्रैड पिट जैसी लगे. ‘फाइट क्लब’ 1999 की मशहूर हॉलीवुड फिल्म है, जिसमें ब्रैड पिट ने एक बेहद फिट और मस्कुलर रोल प्ले किया था और उस फिल्म में उनकी बॉडी को लेकर काफी चर्चा हुई थी.

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इसलिए जब निखिल आडवाणी ने रोहित से कहा कि ‘फाइट क्लब’ वाले ब्रैड पिट जैसी फिजीक चाहिए, तो इसका सीधा मतलब था, ‘तुम्हें बहुत फिट, मजबूत और मस्कुलर दिखना है.’

सीरीज में और कौन-कौन है?

इस सीरीज में मेन रोल में भुवन बाम , रोहित सराफ , प्रतिभा रांटा  और गुरफतेह पीरजादा दिखेंगे, वहीं जेसन शाह, पाओली डैम और तोता रॉय चौधरी भी अहम रोल्स निभाएंगे. सीरीज़ के डायरेक्टर निखिल आडवाणी हैं, जबकि मोनिशा आडवाणी और मधु भोजवानी ने इसे ‘एम्मे एंटरटेनमेंट’ प्रोडक्शन हाउस में बनाया है. ये सीरीज प्राइम वीडियो पर 11 सितंबर 2026 को रिलीज होगी. 

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Published at : 08 Sep 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Rohit Saraf
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