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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहैलोवीन पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर और पेड्रो पास्कल ने बदले अपने किरदार, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के विलेन बने हीरो

हैलोवीन पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर और पेड्रो पास्कल ने बदले अपने किरदार, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के विलेन बने हीरो

हैलोवीन पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर और पेड्रो पास्कल ने अपने किरदारों की अदला-बदली कर फैंस को चौंका दिया. दोनों ने सोशल मीडिया पर अपने खास लुक की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 01 Nov 2026 02:13 PM (IST)
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हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर और पेड्रो पास्कल इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म में दोनों एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे. इस बीच हैलोवीन के मौके पर दोनों ने अपने किरदारों की अदला-बदली कर फैंस को सरप्राइज दे दिया. रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने मिस्टर फैंटास्टिक का लुक अपनाया, जबकि पेड्रो पास्कल डॉक्टर डूम के अवतार में नजर आए.

हैलोवीन पर बदले एक-दूसरे के किरदार

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रॉबर्ट डाउनी जूनियर और पेड्रो पास्कल ने 31 अक्टूबर को रात में सड़क पर साथ में तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. इस दौरान रॉबर्ट डाउनी जूनियर ब्लू कलर के फैंटास्टिक फोर सूट में नजर आए. उन्होंने मिस्टर फैंटास्टिक का लुक अपनाया था. वहीं, पेड्रो पास्कल ग्रीन कलर की हुडी, सिल्वर मास्क और लंबा क्लोक पहनकर डॉक्टर डूम बने दिखे. दोनों का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. खास बात है कि फिल्म में दोनों के किरदारों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा.

 
 
 
 
 
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भारत में इस दिन रिलीज होगी फिल्म

'एवेंजर्स: डूम्सडे' भारत में 17 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि अमेरिका में ये फिल्म 18 दिसंबर को दस्तक देगी. ये फिल्म इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगी. इसके अलावा दर्शक इसे मार्वल स्टूडियोज के इनफिनिटी विजन समेत प्रीमियम फॉर्मेट में भी देख सकेंगे.

हाल ही में रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस इवांस ने दिवाली के मौके पर एक खास वीडियो शेयर कर भारतीय फैंस को शुभकामनाएं दी थीं. वीडियो में दोनों ने फिल्म की कहानी का इशारा देते हुए कहा, 'नमस्ते इंडिया! हमें दिवाली की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये एक अध्याय के खत्म होने और दूसरे की शुरुआत का प्रतीक है. हम भी इस बारे में काफी कुछ जानते हैं. हालांकि, अंधेरे से रोशनी की ओर जाने के बजाय, मुझे लगता है कि इस बार कहानी दूसरी दिशा में जा सकती है. हैप्पी दिवाली और हम आपसे 'एवेंजर्स: डूम्सडे' में मिलेंगे.'

तीन अलग-अलग यूनिवर्स के हीरो आएंगे साथ

'एवेंजर्स: डूम्सडे' में तीन अलग-अलग यूनिवर्स के हीरो एक बड़े खतरे का सामना करने के लिए साथ आएंगे. फिल्म में रॉबर्ट डाउनी जूनियर विक्टर वॉन डूम यानी डॉक्टर डूम का किरदार निभाएंगे. इससे पहले वो मार्वल की फिल्मों में टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन के रोल में नजर आ चुके हैं. वहीं, पेड्रो पास्कल रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक के किरदार में दिखाई देंगे. क्रिस इवांस एक बार फिर स्टीव रोजर्स यानी पूर्व कैप्टन अमेरिका के रोल में वापसी करेंगे.

'एवेंजर्स: डूम्सडे' में नजर आएंगे ये कलाकार

फिल्म का निर्देशन एंथनी और जो रूसो कर रहे हैं. इससे पहले दोनों 'एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर' और 'एवेंजर्स: एंडगेम' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं. फिल्म के प्रोड्यूसर केविन फीगे, लुई डी'एस्पोसिटो और जोनाथन श्वार्ट्ज हैं.

इसमें क्रिस हेम्सवर्थ, पॉल रुड, एंथनी मैकी, फ्लोरेंस प्यू, वैनेसा किर्बी, एबन मॉस-बैक्रैक, वायट रसेल, चैनिंग टैटम, सिमू लियू, इयान मैकेलेन, हेली एटवेल, टॉम हिडलेस्टन, जेम्स मार्सडेन, पैट्रिक स्टीवर्ट, जोसेफ क्विन, सेबेस्टियन स्टैन, डेविड हार्बर और लेटिटिया राइट जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. 

हैलोवीन पर हॉलीवुड सितारों का दिखा अलग अंदाज

हैलोवीन पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर और पेड्रो पास्कल के अलावा कई हॉलीवुड सितारे भी अलग-अलग लुक में नजर आए. पेरिस हिल्टन ने ब्रिटनी स्पीयर्स और मोर्टिसिया एडम्स का लुक अपनाया, वहीं लिसा रिन्ना काइली जेनर के गेटअप में दिखीं. 

हैलोवीन पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर और पेड्रो पास्कल ने बदले अपने किरदार, 'एवेंजर्स: डूम्सडे' के विलेन बने हीरो

कीकी पामर ने जैनेट जैक्सन का लुक चुना, जबकि किम कार्दशियन भी अपने खास हैलोवीन लुक को लेकर चर्चा में रहीं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 01 Nov 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
Robert Downey Jr Pedro Pascal
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