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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ के खत्म होने पर इमोशनल हुईं रितु चौधरी, स्मृति ईरानी को कहा 'शुक्रिया'

‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ के खत्म होने पर इमोशनल हुईं रितु चौधरी, स्मृति ईरानी को कहा 'शुक्रिया'

‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ का पार्ट 2 जल्द ही खत्म होने वाला है. ऐसे में रितु चौधरी ने शो के सह-कलाकारों को अलविदा कहते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 19 Oct 2026 06:51 PM (IST)
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टीवी का पॉपुलर सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ का पार्ट 2 ऑफ एयर होने वाला है. इस शो का आखिरी एपिसोड़ की शूटिंग पूरी हो चुकी है. इस शो के खत्म होने से एक तरफ फैंस काफी मायूस हैं, तो दूसरी तरफ शो से एक्टर्स के लिए भी ये काफी इमोशनल मोमेंट रहा.

इस शो में शोभा विरानी का किरदार रितु चौधरी ने निभाया है. उन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस शो की निर्माता एकता कपूर से लेकर स्मृति ईरानी तक पूरी टीम के लिए अपना प्यार जाहिर किया है. इसके साथ ही उन्होंने फैंस से मिले प्यार के लिए भी आभार जताया है.

सीजन 2 के बनने से हुए रितु का सपना हुआ पूरा

रितु चौधरी ने शो से जुड़ी यादों की एक रील बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है. उन्होंने इस रील के साथ एक इमोशनल कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने लिखा, ‘ ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ एक बार फिर खत्म हो रहा है. कुछ अलविदा बहुत मुश्किल होते हैं और अपनी जिंदगी के सबसे अहम हिस्से को दोबारा अलविदा कहना दिल तोड़ देता है.’

‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ के खत्म होने पर इमोशनल हुईं रितु चौधरी, स्मृति ईरानी को कहा 'शुक्रिया

इसके बाद उन्होंने दोबारा शोभा का रोल करने को ऐसा बताया जैसे उनका कोई सपना सच हो गया हो. उनहोंने कहा, ‘बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे एक बार फिर ‘शोभा’ का किरदार निभाने का मौका मिला. अब मुझे समझ आया है कि जब कोई सपना सच होता है, तो कैसा महसूस होता है. मुझे अपनी शोभा का किरदार सौंपने और मुझ पर भरोसा करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, एकता कपूर. मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी.’

‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ के खत्म होने पर इमोशनल हुईं रितु चौधरी, स्मृति ईरानी को कहा 'शुक्रिया

स्मृति ईरानी और मुजम्मिल देसाई की तारीफ में क्या लिखा?

रितु ने अपनी को-एक्टर स्मृति ईरानी की तारीफ करते हुए लिखा, ‘आप जैसी इंसान हैं और एक प्रेरणा हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया. मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे आपके साथ इस सफर का हिस्सा बनने का मौका मिला. मैं बहुत खुश हूं कि आप मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं.’

 
 
 
 
 
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रितु ने शो के निर्देशन से जुड़े मुज़म्मिल देसाई की भी तारीफ की. उन्होंने लिखा, ‘जब मैं आपसे पहली बार मिली थी और आपके साथ काम किया था, तब आप सिर्फ 16 साल के थे. और अब आपके निर्देशन में काम करना मेरे सफर का सबसे अच्छा हिस्सा रहा है. आपके लिए बहुत सम्मान है!’

कब आएगा शो का आखिरी एपिसोड़

क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सीजन 2 का पहला एपिसोड़ जुलाई 2025 में आया था. अब इस शो का आखिरी एपिसोड़ 20 अक्टूबर 2026 को रात साढ़े दस बजे स्टार - प्लस पर आएगा.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 19 Oct 2026 06:51 PM (IST)
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