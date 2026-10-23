बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख शुक्रवार को पत्नी जेनेलिया डिसूजा और अपने बच्चों के साथ अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे. उन्होंने दरगाह पर चादर और फूल चढ़ाए. रितेश ने परिवार की खुशहाली और सलामती के लिए दुआ भी मांगी.

दरगाह से बाहर निकलते समय जब उनसे टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने चुप्पी साधे रखी और इस बारे में कोई राय नहीं रखी.

पत्नी और बच्चों के साथ दरगाह पहुंचे रितेश

रितेश देशमुख के साथ उनकी पत्नी और एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा, दोनों बेटे रियान और राहिल और छोटे भाई धीरज देशमुख भी दरगाह पहुंचे. उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर फूल और चादर चढ़ाई. दरगाह के खादिम और बॉलीवुड दुआगो सैय्यद कुतुबुद्दीन सखी ने देशमुख परिवार को जियारत (दर्शन) कराई.

इस दौरान जेनेलिया ने सिर पर दुपट्टा रखा हुआ था और चेहरे पर मास्क लगाया था. परिवार ने मन्नत का धागा भी बांधा. इसके अलावा भी उन्होंने दरगाह में कई रसमें निभाईं और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में उज्जवल भविष्य की दुआ मांगी.

नई फिल्म की कामयाबी के लिए भी मांगी दुआ

दरगाह में रितेश देशमुख ने अपने परिवार की खुशहाली और शांति के साथ उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म की सफलता के लिए भी प्रार्थना की. रितेश जल्द ही तेलुगु अभिनेता राम पोथिनेनी की फिल्म 'RAPO23' में नजर आएंगे. इस फिल्म में वो विलेन के रूप में दिखाई देंगे. फिल्म की रिलीज दिसंबर 2026 में होने की जानकारी सामने आई है.

इससे पहले रितेश देशमुख फिल्म 'राजा शिवाजी' को लेकर भी चर्चा में रहे थे. मई 2026 में रिलीज हुई इस फिल्म में उनके बेटे राहिल भी नजर आए थे.

टाइगर श्रॉफ पर सवाल पूछा तो नहीं दिया जवाब

रितेश देशमुख के अजमेर पहुंचने की खबर मिलते ही उन्हें देखने के लिए फैंस की भीड़ उमड गई. शुक्रवार होने के कारण दरगाह परिसर में पहले से ही काफी लोग मौजूद थे. ऐसे में सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे. भीड़ के बीच परिवार कुछ देर के लिए असहज नजर आया.

हालांकि, रितेश और जेनेलिया ने मीडिया से बातचीत नहीं की. मुंबई में एक्टर टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग को लेकर जब रितेश से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. जेनेलिया ने भी इस मामले पर रिएक्ट नहीं किया. परिवार ने अपनी इस धार्मिक यात्रा के दौरान मीडिया से दूरी बनाए रखी और बिना किसी बयान के वहां से रवाना हो गए.