रितेश और जेनेलिया के बेटे राहिल का एक्टिंग डेब्यू, 'राजा शिवाजी' में निभा रहे खास भूमिका

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा के बेटे राहिल का एक्टिंग डेब्यू, 'राजा शिवाजी' में निभा रहे खास भूमिका

रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा के बेटे राहिल का एक्टिंग डेब्यू, 'राजा शिवाजी' में निभा रहे खास भूमिका

रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म राजा शिवाजी का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस फिल्म से रितेश और जेनेलिया के छोटे बेटे राहिल ने महज 10 साल की उम्र में एक्टिंग डेब्यू किया है.

By : अनुराधा राज | Updated at : 21 Apr 2026 01:40 PM (IST)
Preferred Sources

रितेश देशमुख इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म राजा शिवाजी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. इस फिल्म में उनके साथ उनकी वाइफ और एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा भी नजर आने वाली हैं. फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसने देखने के बाद दर्शकों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है.

सबसे अहम बात तो ये है कि इस फिल्म को रितेश देशमुख ने ही डायरेक्ट किया है. इसके साथ ही एक और वजह है जो इस फिल्म को खास बनाती है और वो ये है कि रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा के बेटे का एक्टिंग डेब्यू.रितेश देशमुख ने 2024 में ही राजा शिवाजी की घोषणा की थी.

राहिल की एंट्री से बढ़ी एक्साइटमेंट

उसके बाद से फिल्म को लेकर लगातार नए-नए अपडेट्स सामने आते रहे हैं. ट्रेलर की शुरुआत में छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन का किरदार दिखाया गया है. मजेदार बात ये है कि इस भूमिका को किसी और ने नहीं बल्कि रितेश और जेनेलिया के 10 साल के बेटे राहिल ने निभाया है.


रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा के बेटे राहिल का एक्टिंग डेब्यू, 'राजा शिवाजी' में निभा रहे खास भूमिका

ये भी पढ़ें:-'संजू सर से मिला तो...', पिता को यादकर इमोशनल हुए रितेश देशमुख, जेनेलिया भी नहीं रोक पाईं अपने आंसू

इस फिल्म से राहिल एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं.ऐसे में जेनेलिया और रितेश की फिल्म में उनके बेटे को भी देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला है.मालूम हो कपल के छोटे बेटे का नाम राहिल और बड़े बेटे का नाम रियान हैं. अक्सर दोनों भाई अपने पेरेंट्स के साथ स्पॉट किए जाते हैं.

इसके साथ ही राहिल और रियान दोनों ही अपने जेस्चर को भी लेकर सुर्खियों में रहते हैं.बता दें इस फिल्म का ट्रेलर 20 अप्रैल को रिलीज किया गया.इस फिल्म में रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा के अलावा और भी कई कलाकार अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं.इस फिल्म में संजय दत्त, महेश मांजरेकर, अभिषेक बच्चन, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री और फरदीन खान जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं. रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में सलमान खान भी कैमियो करते नजर आएंगे.

ये भी पढ़ें:-ना मेकअप, ना तामझाम…सादगी में भी गजब लगती हैं अंबानी परिवार की बूह राधिका मर्चेंट, देखें 8 तस्वीरें

 

 

About the author अनुराधा राज

अनुराधा राज एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है. टीवी सीरियल्स और रियलिटी शोज की दुनिया पर इनकी खास पकड़ है और इंडस्ट्री की हर हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है. टीआरपी रेस में कौन आगे है, कौन पीछे, किस शो में आने वाला है नया ट्विस्ट और कौन सा कंटेंट दर्शकों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, इन सभी विषयों को अनुराधा अपने खास और आसान अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. एंटरटेनमेंट जगत की ताजा खबरें, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स और बिहाइंड द सीन्स स्टोरीज इनके लेखन की प्रमुख पहचान हैं.
Read More
Published at : 21 Apr 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Genelia D'souza
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा के बेटे राहिल का एक्टिंग डेब्यू, 'राजा शिवाजी' में निभा रहे खास भूमिका
रितेश और जेनेलिया के बेटे राहिल का एक्टिंग डेब्यू, 'राजा शिवाजी' में निभा रहे खास भूमिका
बॉलीवुड
शाहरुख खान की KING के भारी-भरकम रकम में बिके थिएट्रिकल राइट्स, जानें-रिलीज से पहले कमा डाले कितने करोड़?
शाहरुख खान की ''किंग' के मोटी रकम में बिके थिएट्रिकल राइट्स, रिलीज से पहले कमा डाले इतने करोड़
बॉलीवुड
Monday Box Office Collection: मंडे टेस्ट में 'भूत बंगला' ने मारी बाजी, 'धुरंधर 2' ने भी दिखाया दम, 'डकैत' का हो गया खेल खत्म, जानें- बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'भूत बंगला' ने मारी बाजी, 'धुरंधर 2' ने भी दिखाया दम, जानें- बाकी फिल्मों का हाल
बॉलीवुड
सैयारा फेम अनीत पड्डा पर टूटा दुखों का पहाड़, दादा का हुआ निधन, इमोशनल नोट में छलका दर्द
सैयारा फेम अनीत पड्डा पर टूटा दुखों का पहाड़, दादा का हुआ निधन
Advertisement

वीडियोज

Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Pratima Mishra: शांति का शिप डूबा, होर्मुज में संकट गहराया! | Bharat Ki Baat | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिंदी-हिजाब विवाद के बीच मुस्लिम BJP नेता ने लेंसकार्ट स्टोर पर बोला धावा, स्टाफ को लगाया तिलक
बिंदी-हिजाब विवाद के बीच मुस्लिम BJP नेता ने लेंसकार्ट स्टोर पर बोला धावा, स्टाफ को लगाया तिलक
दिल्ली NCR
'ये पागल टाइप का आदमी है...', राहुल गांधी पर तेज प्रताप यादव के बयान पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज
'ये पागल टाइप का आदमी है...', राहुल गांधी पर तेज प्रताप यादव के बयान पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज
विश्व
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
आईपीएल 2026
IPL 2026, SRH vs DC: हैदराबाद और दिल्ली के बीच रोमांचक मुकाबला आज, किस टीम का पलड़ा भारी, जानिए
IPL 2026, SRH vs DC: हैदराबाद और दिल्ली के बीच रोमांचक मुकाबला आज, किस टीम का पलड़ा भारी, जानिए
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 33: 'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों, होश उड़ा देगा 33 दिनों का कलेक्शन
'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों
बिजनेस
इनसाइडर ट्रेडिंग: क्या हर्षद मेहता जैसे स्कैम में शामिल ट्रंप? उनके बयान से मिनटों पहले होती मोटी कमाई, समझें पूरा खेल
क्या हर्षद मेहता जैसे स्कैम में शामिल ट्रंप? उनके बयान से पहले इनसाइडर ट्रेडिंग से होती मोटी कमाई
ऑटो
GST कटौती के बाद KTM का बड़ा दांव, नई 350cc इंजन के साथ 390 Duke और Adventure लॉन्च, जानें कीमत
GST कटौती के बाद KTM का बड़ा दांव, नई 350cc इंजन के साथ 390 Duke और Adventure लॉन्च, जानें कीमत
ट्रेंडिंग
गूगल पर झालमुड़ी ने पकड़ा बूम, 22 सालों में सबसे ज्यादा की गई सर्च, जानिए क्या बोले यूजर्स
गूगल पर झालमुड़ी ने पकड़ा बूम, 22 सालों में सबसे ज्यादा की गई सर्च, जानिए क्या बोले यूजर्स
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget