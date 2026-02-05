हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'फिल्में नहीं, रील्स देखकर पहचान रहे हैं लोग', सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट पर रितेश-जेनेलिया का खुलासा

'फिल्में नहीं, रील्स देखकर पहचान रहे हैं लोग', सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट पर रितेश-जेनेलिया का खुलासा

Riteish Genelia Reels: सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट में रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख ने अपनी वायरल रील्स के पीछे की कहानी शेयर की. रितेश ने बताया कि कोविड के दौरान टिकटॉक से शुरू हुआ था ये सफर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Feb 2026 03:07 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के फेवरेट कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया देशमुख हाल ही में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट सर्विंग विद सानिया में नजर आए. बातचीत के दौरान सानिया ने रितेश से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसे सुनकर हर सोशल मीडिया यूजर रिलेट कर पाएंगे. सवाल था कि इंस्टाग्राम पर दोनों जिस तरह अपने रिश्ते का फन वर्जन दिखाते हैं उसमें रियल लाइफ और सोशल मीडिया के बीच बैलेंस कैसे बनाते हैं.

कोविड से शुरू हुआ रील्स का सफर
इस पर रितेश ने बताया कि ये सब कोविड के समय शुरू हुआ था. उस वक्त उन्होंने कुछ टिकटॉक वीडियो बनाए थे जो अचानक वायरल हो गए. लोगों ने उनसे कहा कि उस मुश्किल दौर में उनके वीडियो देखकर उन्हें हंसने का मौका मिला. वहीं जेनेलिया ने हंसते हुए कबूल किया कि शुरुआत में उन्हें रितेश का ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और वो अक्सर कहती थीं कि वो हर वक्त फोन में ही लगे रहते हैं.

जब जेनेलिया भी हो गईं शामिल
रितेश ने आगे बताया कि धीरे-धीरे जेनेलिया भी वीडियो में शामिल हो गईं और फिर दोनों ने मिलकर कपल रील्स बनानी शुरू कर दी. एक वीडियो से दूसरा वीडियो बनता गया और दोनों को एहसास हुआ कि लोग इन रील्स को कितना एंजॉय कर रहे हैं. रितेश बोले कि आज भी लोग उन्हें मिलते हैं और शिकायत करते हैं कि काफी समय से नई रील क्यों नहीं आई.

बिना प्लान की रील्स और करोड़ों व्यूज
बातचीत में सानिया ने मजाक में कहा कि जो रील्स सबसे ज्यादा सोचकर बनाई जाती हैं वही सबसे ज्यादा फ्लॉप होती हैं. इस पर रितेश और जेनेलिया दोनों सहमत नजर आए. रितेश ने बताया कि हाल ही में उन्होंने एक रील बिना ज्यादा सोचे पोस्ट कर दी थी क्योंकि टाइम नहीं था और वही रील करीब 220 मिलियन व्यूज ले आई. दोनों का मानना है कि उनकी रील्स की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो नेचुरल और फन होती हैं ज्यादातर तो बॉक्सर शॉर्ट्स और टी-शर्ट में ही शूट हो जाती हैं.

रील्स की पॉपुलैरिटी और फिल्मों की बात
रितेश ने हंसते हुए ये भी कहा कि अब कई बार लोग उन्हें मिलकर कहते हैं की 'आपको देखकर बहुत अच्छा लगा' और जब वो पूछते हैं कि कौन सी फिल्म देखी तो जवाब मिलता है, 'फिल्म नहीं, रील्स देखी हैं.' रितेश ने मजाक में कहा कि अगर इतने लोग उनकी फिल्में देखने थिएटर पहुंच जाएं तो असली मजा आ जाएगा.  आपको बता दें की रितेश जल्द ही अपनी बड़ी ऐतिहासिक फिल्म 'राजा शिवाजी' में नजर आएंगे जिसे वो खुद डायरेक्ट भी कर रहे हैं. इसके अलावा 'मस्ती 4', 'धमाल 4' और 'हाउसफुल 5' जैसी कॉमेडी फिल्मों में भी वो दिखाई देंगे.

और पढ़ें
Published at : 05 Feb 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Sania Mirza Genelia
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
इंडिया
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
क्रिकेट
'ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा...', IND-PAK विवाद पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिखाया PCB को आईना
'ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा...', IND-PAK विवाद पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिखाया PCB को आईना
Advertisement

वीडियोज

Parliament Budget Session: लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी | Rahul Gandhi | PM Modi | Breaking
Tariff Relief ने बदली Game, Gokaldas Exports ने मारी बाज़ी | Paisa Live
Ghaziabad Case: कैसे तीनों बहनों ने लगाई छलांग? चश्मदीद का चौंकाने वाला बयान! | Game Addiction
Ghaziabad Case: 'पिता पर 2 करोड़ रुपये का था कर्ज'- सूत्र | Game Addiction | UP | ABP News
Parliament Budget Session: राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास | India US Trade Deal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
India Global Hub: भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
भारत चीन को करेगा रिप्लेस, अमेरिका ने टैरिफ के बाद दी एक और गुड न्यूज, पानी की तरह डॉलर बहाएंगे ट्रंप
इंडिया
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
10 साल से रुके DA पर SC का ममता सरकार को सख्त आदेश- मार्च तक दे दें कर्मचारियों का पैसा...
महाराष्ट्र
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद जाम से मिली राहत, प्रशासन पर उठे सवाल
32 घंटे बाद खुला मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, गैस टैंकर हादसे के बाद मिली राहत, प्रशासन पर सवाल
क्रिकेट
'ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा...', IND-PAK विवाद पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिखाया PCB को आईना
'ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा...', IND-PAK विवाद पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिखाया PCB को आईना
मूवी रिव्यू
Vadh 2 Review: ये फिल्म आपका दिमाग घुमा देगी, 'वध' से बेहतर निकली 'वध 2'
वध 2 रिव्यू: ये फिल्म आपका दिमाग घुमा देगी, 'वध' से बेहतर निकली 'वध 2'
शिक्षा
यूजीसी NET 2025 का रिजल्ट हुआ आउट, यहां चेक करें अपना स्कोर और कट‑ऑफ
यूजीसी NET 2025 का रिजल्ट हुआ आउट, यहां चेक करें अपना स्कोर और कट‑ऑफ
जनरल नॉलेज
Human Brain Memory: इंसान का दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी?
इंसान का दिमाग कितनी मेमोरी स्टोर कर सकता है, क्या है इसकी कैपेसिटी?
हेल्थ
High Blood Pressure: क्या बीपी नॉर्मल होते ही आपने भी बंद कर दी है दवा? जान लें अचानक ऐसा करने के 5 बड़े नुकसान
क्या बीपी नॉर्मल होते ही आपने भी बंद कर दी है दवा? जान लें अचानक ऐसा करने के 5 बड़े नुकसान
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Embed widget