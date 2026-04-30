'बॉबी' से लेकर 'दामिनी' तक, ओटीटी पर एंजॉय करें ऋषि कपूर की ये 10 बेहतरीन फिल्में

ऋषि कपूर की 30 अप्रैल को छठी डेथ एनिवर्सरी है. आज ही के दिन साल 2020 में 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था. फिल्म 'बॉबी' से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर ऋषि कपूर ने अपनी पहली फिल्म से ही लोगों को अपना दीवाना बना दिया था. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हिंदी सिनेमा को कई सफल फिल्में दीं. ऋषि कपूर की डेथ एनिवर्सरी पर हम आपके लिए उनकी 10 बेस्ट मूवीज की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्हें आप OTT पर एंजॉय कर सकते हैं.

'बॉबी'

ऋषि कपूर ने साल 1973 में आई फिल्म 'बॉबी' से बतौर हीरो बॉलीवुड डेब्यू किया था. इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला था. राज कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में डिंपल कपाड़िया, प्रेम चोपड़ा और दुर्गा खोटे जैसे कलाकार नजर आए थे. ये फिल्म ZEE5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

'अमर अकबर एंथनी'

साल 1997 में ऋषि कपूर फिल्म 'अमर अकबर एंथनी' लेकर आए थे, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिला. इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, नीतू सिंह और परवीन बॉबी जैसे एक्टर्स नजर आए थे. इसका डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने किया था. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'हम किसी से कम नहीं'

ऋषि कपूर की टॉप मूवीज में फिल्म 'हम किसी से कम नहीं' का नाम भी शामिल है. ये फिल्म 25 अगस्त, 1977 को रिलीज की हुई थी. इस फिल्म में काजल किरण, तारिक और जीनत अमान जैसे कलाकार नजर आए थे. इस फिल्म को नासिर हुसैन ने निर्देशित किया है. अमेजन प्राइम वीडियो पर ये फिल्म देखी जा सकती है.

'सरगम'

साल 1969 में आई ऋषि कपूर की फिल्म 'सरगम' को काफी पसंद किया गया था. कसीनाथुनी विश्वनाथन के निर्देशन में बनी इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस जयाप्रदा थीं. दोनों की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई. ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद है.

'नसीब'

ऋषि कपूर की फिल्म 'नसीब' 5 जनवरी, 1981 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, कादर खान और प्राण जैसे कलाकार नजर आए थे. इस फिल्म को मन्नू देसाई ने निर्देशित किया है. अमेजन प्राइम वीडियो, ZEE5 और नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है.

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'प्रेम रोग'

ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी स्टारर फिल्म 'प्रेम रोग' 13 अगस्त, 1982 को रिलीज हुई थी. फिल्म में देवधर और मनोरमा की कहानी हर किसी पसंद आई. फिल्म के डायरेक्टर राज कपूर थे. इसमें ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी के अलावा शम्मी कपूर, नंदा, तनुजा, रजा मुराद, ओमप्रकाश जैसे कलाकार भी नजर आए थे. ये फिल्म ZEE5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.

'कुली'

2 दिसंबर, 1983 में रिलीज हुई ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन की फिल्म 'कुली' को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था. मन्नू देसाई और प्रयागराज इस फिल्म के निर्देश थे. फिल्म में रति अग्निहोत्री, शोमा आनंद, कादर खान, वहीदा रहमान, पुनीत इस्सर, सत्येंद्र कपूर और नीलू फुले जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे. इस फिल्म को आप ZEE5 और अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

'नगीना'

श्रीदेवी की फिल्म 'नगीना' में ऋषि कपूर ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों की वाहवाही लूटी. ये फिल्म 28 नवंबर, 1986 को रिलीज हुई थी और हरमेश मल्होत्रा फिल्म के निर्देशक हैं. इस सुपरहिट फिल्म में अमरीश पुरी भी नजर आए थे. अमेजन प्राइम वीडियो पर ये फिल्म देखी जा सकती है.

'दीवाना'

ऋषि कपूर की फिल्म 'दीवाना' 25 जून, 1995 में आई थी. इस फिल्म में शाहरुख खान और दिव्या भारती ने भी अभिनय किया था. राज कंवर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.

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'दामिनी'

ऋषि कपूर, सनी देओल और मीनाक्षी शेषाद्री स्टारर फिल्म 'दामिनी' 30 अप्रैल, 1993 को रिलीज हुई थी. इसका निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया था. फिल्म में अमरीश पुरी, परेश रावल, टीनू आनंद जैसे एक्टर्स भी नजर आए हैं. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.