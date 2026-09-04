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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडऋषि कपूर को याद कर इमोशनल हुईं नीतू कपूर, बर्थ एनिवर्सरी पर शेयर की Unseen फोटो

ऋषि कपूर को याद कर इमोशनल हुईं नीतू कपूर, बर्थ एनिवर्सरी पर शेयर की Unseen फोटो

ऋषि कपूर की 74वीं बर्थ एनिवर्सरी पर नीतू कपूर और बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी ने उन्हें याद किया है. दोनों ने सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीरें शेयर कर दिवंगत एक्टर पर प्यार लुटाया है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 04 Sep 2026 06:14 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें परिवार और फैंस के दिलों में आज भी जिंदा हैं. आज यानी 4 सितंबर को ऋषि कपूर की 74वीं बर्थ एनिवर्सरी है. इस खास मौके पर उनकी पत्नी और एक्ट्रेस नीतू कपूर ने उन्हें याद किया है. नीतू ने सोशल मीडिया पर ऋषि कपूर की एक अनदेखी तस्वीर शेयर की है. 

नीतू कपूर ने ऋषि कपूर पर लुटाया प्यार
नीतू कपूर ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक थ्रोबेक फोटो शेयर की है, जिसमें वो ऋषि कपूर के साथ नजर आ रही हैं. फोटो में ऋषि कपूर और नीतू कपूर साथ खड़े होकर मुस्कुराते हुए पोज देते दिख रहे हैं. ऋषि कपूर ने ब्लू कलर की विंटर जैकेट पहनी है, जिसके साथ उन्होंने ग्रीन-ब्लैक चेकर्ड मफलर और ब्लू जींस कैरी की है. वहीं, नीतू कपूर व्हाइट टॉप और पैंट के ऊपर लंबे ब्लैक कार्डिगन में नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने लुक को ब्लैक क्रॉसबॉडी स्लिंग बैग के साथ कंप्लीट किया है. 

ऋषि कपूर को याद कर इमोशनल हुईं नीतू कपूर, बर्थ एनिवर्सरी पर शेयर की Unseen फोटो

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रिद्धिमा कपूर साहनी ने भी किया पिता ऋषि कपूर को याद
नीतू कपूर ने इस अनदेखी तस्वीर के साथ कोई लंबा कैप्शन नहीं लिखा है. उन्होंने सिर्फ पिंक-रेड हार्ट और फूल वाला इमोजी शेयर किया है. वहीं, ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी ने भी अपने पिता को याद किया है. रिद्धिमा ने सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो नीतू-ऋषि के साथ नजर आ रही हैं. उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो पापा. आज सितारे आपके लिए थोड़े और चमकेंगे. मुझे हर दिन आपकी याद आती है.' 

ऋषि कपूर को याद कर इमोशनल हुईं नीतू कपूर, बर्थ एनिवर्सरी पर शेयर की Unseen फोटो

2020 में अलविदा कह गए ऋषि कपूर
ऋषि कपूर और नीतू कपूर की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक रही है. दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और इसी दौरान एक-दूसरे के करीब आए. साल 1980 में दोनों ने शादी कर ली. इस कपल के दो बच्चे हैं, एक्टर रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर साहनी. बता दें कि ऋषि कपूर का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया था. वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे. उनके निधन की खबर से बॉलीवुड के साथ-साथ उनके फैंस को भी गहरा सदमा लगा था.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 04 Sep 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
Rishi Kapoor Neetu Kapoor
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