'आज भी सलमान-शाहरुख राज करते हैं...' बॉलीवुड से दूरी पर रिमी सेन ने किया खुलासा

बॉलीवुड एक्ट्रेस रिमी सेन ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. उन्हें हेरा फेरी, हंगामा और धूम जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. रिमी सेन लंबे समय से बॉलीवुड से दूर हैं. वो आखिरी बार 2011 में आई फिल्म शागिर्द में देखा गया था. अब वो बॉलीवुड छोड़कर दुबई में रह रही हैं और हां रियल एस्टेट का बिजनेस चला रही हैं. रिमी ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में इस बारे में खुलासा किया है. उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने के पीछे की वजह भी बताई है.

रिमी ने बिल्डकैप्स रियल एस्टेट LLC के पॉडकास्ट में बॉलीवुड छोड़ने के पीछे की वजह बताई है. उन्होंने बताया कि महिलाओं के करियर की उम्र बहुत कम होती है. इस पॉडकास्ट में फैंस उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं. साथ ही बताया कि उन्होंने एक्टिंग से बिजनेस में जाने की प्लानिंग पहले ही कर ली थी.

सलमान-शाहरुख सालों से राज कर रहे हैं

रिमी ने कहा- 'मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री में करियर ज्यादा लंबा नहीं होता है, खासकर महिलाओं का. ये पुरुषों का दबदबा वाला फील्ड है. आज भी सलमान खान और शाहरुख खान सालों से राज कर रहे हैं. करीब 25-30 साल हो चुके हैं. जो हीरोइनें कभी उनके साथ काम करती थीं वो आज सपोर्टिंग रोल या उनकी मां के किरदार में नजर आ रही हैं. इस वजह से ही मैंने पहले तय कर लिया था कि कुछ समय काम करूंगी, फिल्में और इवेंट करूंगी. जितना हो सके उतना पैसा कमाऊंगी और प्रोडक्शन में जाऊंगी.'

ये फिल्म प्रोड्यूस की

रिमी ने आगे कहा- 'मैंने बुधिया सिंह प्रोड्यूस की, जिसे नेशनल अवॉर्ड मिला. मगर उसके बाद मैं बिजनेस में आ गई. अब मैं ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूं. कैमरे के सामने रहने का दबाव नहीं है और समय भी बर्बाद नहीं होता है. आखिर में फाइनेंशियल और फ्रीडम ज्यादा जरुरी है.'

