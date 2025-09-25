रिहाना नेटवर्थ: दुनिया की सबसे अमीर पॉप स्टार, शाहरुख-सलमान की संपत्ति भी इनकी दौलत के सामने कुछ नहीं
पॉप स्टार रिहाना तीसरी बार मां बनी हैं. उन्होंने बेटी को जन्म दिया है. रिहाना ने बेटी के साथ क्यूट सी फोटो शेयर की है. रिहाना की बेटी संग ये फोटो वायरल है.
रिहाना दुनिया की सबसे बड़े पॉप स्टार्स की लिस्ट में शुमार हैं. इसी के साथ वो बिजनेस एम्पायर भी चलाती हैं. रिहाना ग्लैमर वर्ल्ड का बहुत बड़ा नाम हैं और बहुत अमीर भी हैं. रिहाना की दौलत के सामने शाहरुख खान और सलमान खान भी कुछ नहीं हैं. आइए जानते है रिहाना की नेटवर्थ कितनी है.
कितनी है रिहाना की नेटवर्थ?
फोर्ब्स के मुताबिक रिहाना की नेटवर्थ 1.4 बिलियन डॉलर है. इंडियन रुपये में ये 11,620 करोड़ रुपये है. वहीं शाहरुख खान और सलमान खान रिहाना से काफी पीछे रह गए हैं. शाहरुख खान की नेटवर्थ 870 मिलियन डॉलर (7500 करोड़) है. वहीं सलमान खान की नेटवर्थ 350 मिलियन डॉलर (2,900 करोड़) है.
बिजनेस से कमाती हैं रिहाना
वो गानों के अलावा कॉस्मैटिक ब्रांड्स से भी कमाती हैं. इसमें सबसे ज्यादा कॉस्मैटिक ब्रांड फेंटी ब्यूटी का कंट्रीब्यूशन है. इसकी वैल्यूएशन 2.8 बिलियन डॉलर है. इसमें रिहाना 50 परसेंट की मालिक हैं. उनका ये ब्रांड काफी सक्सेसफुल है. इसके अलावा रिहाना ने लॉन्जरी ब्रांडस से भी कमाती हैं.
रिहाना का म्यूजिक
रिहाना को उनके म्यूजिक ने ऊंचाइयों पर पहुंचाया. 6 करोड़ से ज़्यादा एल्बम और 215 मिलियन डिजिटल ट्रैक्स की बिक्री के साथ रिहाना अब तक के बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट में से एक हैं. उनके 2016 का वर्ल्ड टूर, 'द एंटी वर्ल्ड टूर' ने 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की थी. बताया जाता है कि वो हर टूर से लगभग 90 मिलियन डॉलर कमाती हैं.
रिहाना के पास कितनी घर?
इसके अलावा वो बड़े-बड़े ब्रांड को एंडोर्स करती हैं. वो ब्रांड एंडोर्समेंट के 25 मिलियन डॉलर तक चार्ज करती हैं. उन्होंने एक्टिंग में भी करियर बनाया और मोटी कमाई की. साथ ही उन्होंने रियल एस्टेट में भी इंवेस्ट किया हुआ है. उनका Barbados में 22 मिलियन डॉलर का विला है. वहीं लॉस एंजेलस में उनके कई घर हैं. एक घर बेवर्ली हिल्स में 13.8 मिलियन डॉलर का है. इसके अलावा एक घर की कीमत 10 मिलियन डॉलर है.
बता दें कि रिहाना हाल ही में एक बेटी की मां बनी हैं. वो तीसरी बार मां बनी हैं.
