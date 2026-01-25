रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी ने अपनी शादी की 20वीं सालगिरह पर 2006 की वेडिंग नाइट का एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसने फैंस को भावुक कर दिया है. कपूर फैमिली से जुड़ा ये पल एक शादी से कहीं ज्यादा प्यार और रिश्तों की खूबसूरत कहानी है.

ऋषि कपूर और रणबीर कपूर का भावुक रिश्ता

वीडियो का सबसे खास सीन वो है जहां दिवंगत ऋषि कपूर अपने दामाद भरत साहनी का हाथ पकड़कर उन्हें वरमाला के लिए स्टेज तक ले जाते हैं. उनके चेहरे पर जो गर्व और अपनापन दिख रहा था वो आज भी लोगों का दिल छू जाता है. वहीं यंग रणबीर कपूर अपनी बहन रिद्धिमा को स्टेज पर लाते नजर आते हैं.

शादी के लुक्स से लेकर मुस्कान तक सब कुछ खास

रिद्धिमा ने अपने बड़े दिन पर ऑरेंज-रेड लहंगा पहना था जिसमें वो बेहद एलिगेंट लग रही थीं जबकि भरत साहनी क्रीम कलर की शेरवानी और सेहरे में नजर आए. दोनों की खुशी और उस वक्त की मासूमियत ने लोगों को 2006 की यादों में वापस पहुंचा दिया.

कैप्शन ने बताया प्यार और साथ की असली कहानी

वीडियो से ज्यादा दिल छू लेने वाला रिद्धिमा का कैप्शन रहा. उन्होंने लिखा कि 20 साल पहले उनके मम्मी-पापा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें प्यार, आशीर्वाद और दुआओं के साथ नई जिंदगी की ओर बढ़ाया था. उन्होंने अपने पति भरत के लिए लिखा कि वो हर फेज में उनके साथ खड़े रहे और आज भी वो हर दिन उन्हें ही चुनती हैं.

सेलेब्स और फैन्स ने लुटाया प्यार

इस खास मौके पर दिया मिर्जा, फराह खान और महीप कपूर जैसे सेलेब्स ने कपल को शुभकामनाएं दीं. फैन्स ने भी उनकी लंबी और खुशहाल शादी की कामना की. बता दें की रिद्धिमा और भरत की एक बेटी है जिसका नाम समारा है. और हाल ही में रिद्धिमा वेब रियलिटी शो Fabulous Lives vs Bollywood Wives में नजर आई थीं. वहीं अब वो अपनी डेब्यू फिल्म को लेकर भी चर्चा में हैं जिसमे उनकी मां नीतू कपूर ऐर कपिल शर्मा भी नजर आएंगे.