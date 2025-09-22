बॉलीवुड के चार्मिंग स्टार रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर भी अब फिल्मों में अपना जलवा दिखाने वाली हैं. रिद्धिमा ने कुछ वक्त पहले ही अपने डेब्यू फिल्म की शूटिंग पूरी की है. इसी बीच उनका एक वीडियो काफी चर्चा में हैं. जिसमें वो फिल्ममेकर फराह खान और उनके कुक दिलीप संग नजर आई. जो हाल ही में उनके घर पहुंचे थे. वीडियो देख यूजर्स रिद्धिमा की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

रिद्धिमा के घर फराह और कुक दिलीप का हुआ ग्रैंड वेलकम

दरअसल फराह खान अपने कुकिंग व्लॉग के लिए हाल ही में रिद्धिमा कपूर के दिल्ली वाले घर पहुंची थी. जो बहुत ही लैविश और खूबसूरत है. फराह ने रिद्धिमा के घर का टूर अपने फैंस को भी दिया. वहीं जब फराह अपने कुक दिलीप के साथ रिद्धिमा कपूर के घर पहुंचती हैं. तो उनका गेट पर ग्रैंड वेलकम होता है. रिद्धिमा खुद डांस करते हुए फराह के पास जाती हैं और माला पहनाकर उनका वेलकम करती हैं.

यूजर्स ने खूब बरसाया रिद्धिमा कपूर पर प्यार

रिद्धिमा कपूर ने सिर्फ फराह को ही नहीं उनके कुक दिलीप को भी खूब इज्जत दी और उन्हें माला पहनाई. रिद्धिमा ने दिलीप को गले भी लगाया. उनका ये अंदाज अब सोशल मीडिया यूजर्स को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. वीडियो का कमेंट सेक्शन रिद्धिमा की तारीफ से भर गया है. एक यूजर ने लिखा कि, ‘ऋषि जी और नीतू जी ने बेटी को कितने अच्छे संस्कार दिए..रिद्धिमा दीदी बहुत अच्छी हैं उन्होंने दिलीप का भी अच्छा वेलकम किया.’ दूसरे ने लिखा कि, ‘वो बहुत अच्छी हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो दिलीप अंकल को गले लगाएंगी..’





कपिल शर्मा के साथ फिल्म में दिखेंगी रिद्धिमा

बता दें कि रिद्धिमा कपूर दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर और दिग्गज एक्ट्रेस नीतू कपूर की बेटी हैं. उनके भाई रणबीर कपूर इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं. अब रिद्धिमा भी एक्टिंग में हाथ आजमाने जा रही हैं. जल्द ही वो अपनी मां नीतू कपूर और कपिल शर्मा के साथ एक फिल्म में नजर आने वाली हैं.

