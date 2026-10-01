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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रेजिडेंट ईविल' से लेकर 'द लव हाइपोथेसिस' तक, IMDb पर छाई ये 6 फिल्में और सीरीज

'रेजिडेंट ईविल' से लेकर 'द लव हाइपोथेसिस' तक, IMDb पर छाई ये 6 फिल्में और सीरीज

अगर आप कुछ नया देखने की तलाश में हैं, तो IMDb की ये पॉपुलर फिल्में और सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए. इनमें हॉरर से लेकर रोमांस तक अलग-अलग तरह की कहानियां हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 01 Oct 2026 03:22 PM (IST)
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अगर आप हॉरर, क्राइम, रोमांस और सर्वाइवल जैसी अलग-अलग जॉनर की फिल्में और सीरीज देखना पसंद करते हैं, तो ये लिस्ट आपके लिए ही है. IMDb की पॉपुलर लिस्ट में इन दिनों कई ऐसी फिल्में शामिल हैं, जिन्हें दर्शकों से अच्छी रेटिंग मिली है. 'रेजिडेंट ईविल' से लेकर 'द लव हाइपोथेसिस' और 'मॉन्स्टर: द एड गीन स्टोरी' तक, इन सभी की कहानी एक-दूसरे से काफी अलग है. तो चलिए जानते हैं इन फिल्मों और सीरीज में क्या खास है और IMDb पर इन्हें कितनी रेटिंग मिली है.

'रेजिडेंट ईविल'

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हॉरर और सर्वाइवल फिल्मों के शौकीन हैं तो 'रेजिडेंट ईविल' आपको पसंद आ सकती है. फिल्म की कहानी एक मेडिकल कूरियर के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे एक दूर स्थित अस्पताल में एक पैकेज पहुंचाने की जिम्मेदारी मिलती है. लेकिन अस्पताल पहुंचते ही हालात तेजी से बिगड़ जाते हैं और वो एक खतरनाक आउटब्रेक के बीच फंस जाता है.

इसके बाद उसकी मुश्किलें बढ़ती जाती हैं. उसे अपनी जान बचाने के साथ-साथ खतरनाक और म्यूटेटेड क्रिएचर्स से भी सामना करना पड़ता है. फिल्म में ऑस्टिन अब्राम्स, जैक चेरी, काली रीस और पॉल वॉल्टर हॉजर अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं. 'रेजिडेंट ईविल' को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है.

'अनबॉम्बर'

'अनबॉम्बर' सच्ची घटनाओं से प्रेरित क्राइम थ्रिलर फिल्म है. इसकी कहानी टेड काजिंस्की के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कम उम्र में ही मैथ्स के बेहद होनहार छात्र थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचे थे. सीरीज में उनके शुरुआती जीवन से लेकर कुख्यात अनबॉम्बर बनने तक के सफर को दिखाया गया है.

इसके साथ ही एफबीआई की उस लंबी जांच को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें टेड काजिंस्की को पकड़ने की कोशिश की जाती है. सीरीज में जैकब ट्रेम्बले, रसेल क्रो और शैलेन वुडली अहम भूमिकाओं में नजर आते हैं. नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध इस फिल्म को IMDb पर 6.2 की रेटिंग मिली है.

'प्राइमटाइम'

'प्राइमटाइम' एक क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसमें रॉबर्ट पैटिनसन पत्रकार क्रिस हैनसन का किरदार निभा रहे हैं. कहानी अमेरिकी टीवी शो 'टू कैच अ प्रिडेटर' से प्रेरित है.

फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक टीवी पत्रकार छिपे कैमरों और स्टिंग ऑपरेशन के जरिए अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करता है. इसके साथ ही फिल्म पत्रकारिता, टीवी मनोरंजन और ऐसे स्टिंग ऑपरेशनों से जुड़े नैतिक सवालों को भी सामने लाती है. इसे IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है.

'द लव हाइपोथेसिस'

'द लव हाइपोथेसिस' एक रोमांटिक फिल्म है, जिसमें प्यार और फेक रिलेशनशिप का ट्विस्ट देखने को मिलता है. कहानी ओलिव और एडम नाम के दो वैज्ञानिकों की है.

एक अचानक हुए किस के बाद दोनों एक फेक रिलेशनशिप में आने का फैसला करते हैं. शुरुआत में ये रिश्ता सिर्फ एक समझौता होता है, लेकिन धीरे-धीरे दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो जाता है. फिल्म में लिली रेनहार्ट और टॉम बेटमैन लीड रोल में हैं. इसे IMDb पर 7 की रेटिंग मिली है.

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'मॉन्स्टर: द एड गीन स्टोरी'

'मॉन्स्टर: द एड गीन स्टोरी' एक सच्ची घटना पर आधारित क्राइम-हॉरर सीरीज है. इसकी कहानी 1950 के दशक के अमेरिका के विस्कॉन्सिन में रहने वाले एड गीन की है. बाहर से शांत नजर आने वाला एड अपने अंदर कई खौफनाक राज छिपाए रहता है.

सीरीज उसके अपराधों और उसकी मां के साथ उसके जटिल रिश्ते को भी दिखाती है. एड गीन के अपराधों का असर बाद में हॉलीवुड की कई मशहूर हॉरर कहानियों पर भी देखने को मिला. सीरीज में चार्ली हनम लीड रोल में हैं. इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इसे IMDb पर 7.7 रेटिंग मिली है.

'हार्ट ऑफ द बीस्ट'

अगर आपको सर्वाइवल और एडवेंचर वाली फिल्में पसंद हैं तो 'हार्ट ऑफ द बीस्ट' आपके लिए ही है. इसमें स्पेशल फोर्सेज अधिकारी जेम्स बेलमोंट और उसका कॉम्बैट डॉग ओडिन एक विमान हादसे के बाद अलास्का के घने जंगलों में फंस जाते हैं. 

दोनों के सामने खराब मौसम और मुश्किल परिस्थितियों के बीच जिंदा रहने की चुनौती होती है. कहानी खास तौर पर एक सैनिक और उसके डॉग के मजबूत रिश्ते को भी दिखाती है. फिल्म में ब्रैड पिट मुख्य भूमिका में हैं. इसे IMDb पर 7.3 रेटिंग मिली है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 01 Oct 2026 03:22 PM (IST)
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