Republic Day 2026: 'मिट्टी के बेटे' से 'ऐ वतन मेरे वतन' तक, देशभक्ति से सराबोर ये गाने भर देंगे जोश

Republic Day 2026: 'मिट्टी के बेटे' से 'ऐ वतन मेरे वतन' तक, देशभक्ति से सराबोर ये गाने भर देंगे जोश

Republic Day 2026: भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभक्ति से सराबोर ये 10 गाने जगा देंगे जज्बा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 25 Jan 2026 01:45 PM (IST)
Preferred Sources

देशभक्ति गाने हम क्यों सुनते हैं? इस सवाल से पहले हमें ये सवाल करना चाहिए कि दिन में कितनी बार हम देशभक्ति की बातें करते हैं? दिन में कितनी बार मातृभूमि को प्रणाम करते हैं? इसे हम भागदौड़ भरी जिंदगी की गलती बताकर हम फिलहाल टाल सकते हैं. लेकिन यदि साल में एक या दो बार भी हम देशभक्ति के गाने सुनें तो हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा जाग ही जाता है. ये इन गानों का, देश के प्रति हमारे प्रेम का और लेखकों और गायकों सभी का मिला जुला एफर्ट होता है, जो इन गानों के जरिए हमारे अंदर जोश जगा देते हैं.
देश के 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हमने आपके लिए एक देशभक्ति गीतों की लिस्ट बनाई है. जिन्हें सुनकर आपके अंदर भी देशभक्ति का जज्बा जाग जाएगा. जोश और जुनून से भरे ये गाने गणतंत्र दिवस को और भी खास बना देंगे.

मिट्टी के बेटे (बॉर्डर 2)

'बॉर्डर 2' हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही नए परचम लहराना शुरू कर दिए है. ना केवल फिल्म बल्कि इसके गानों को भी खूब पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म का गाना 'मिट्टी के बेटे' बहुत खूबसूरत और प्यारा गीत है. ये आपके अंदर फौजियों के लिए इज्जत भी बढ़ाएगा साथ ही साथ आपके अंदर भी देशभक्ति का जज्बा जगा देगा. इस गाने के लिरिक्स मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं और इसे अपनी सुरीली आवाज सोनू निगम ने दी है.

ओ देश मेरे (भुज: द प्राइड ऑफइंडिया)

'भुज:द प्राइड ऑफ इंडिया' फिल्म का ये गाना भी बहुत प्यारा है. इसके लिरिक्स 'ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के...' जैसे शब्द इस गाने की खूबसूरती को और बढा देते हैं. जिन्हें मनोज मुंतशिर ने लिखा है. इस गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है. इसमें एमी विर्क, अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा जैसे कलाकार नजर आए थे.

तेरी मिट्टी (केसरी)

अक्षय कुमार स्टारर 'केसरी' फिल्म का ये गाना बी प्राक ने अपनी रूमानी आवाज में गाया था. इस गाने के लिरिक्स भी मनोज मुंतशिर ने ही लिखे हैं. इस फिल्म में परिणीति चोपड़ा भी नजर आई थीं. ये गाना देश के प्रति प्यार को दिखाता है. ये गाना बताता है कि एक फौजी के मन में अपने देश के लिए कितनी इज्जत होती है, वो अपने घर, परिवार, दोस्तों सबसे ऊपर अपने देश को देश की मिट्टी को रखता है.

ऐ वतन मेरे वतन (राजी)

'राजी' फिल्म का ये गाना फीमेल वॉइस में है, जिसे बहुत पसंद किया जाता है. इस गाने के लिरिक्स गुलजार साहब और अलमा इकबाल ने लिखे हैं. इस गाने को सुनिधि चौहान ने गाया है. ये गाना देश के प्रति देशभक्ति दिखाता है. जिसमें एक देशभक्त कहता है कि मैं कहीं भी जाऊं मेरा वतन मेरा देश हमेशा आबाद ही रहना चाहिए.

भारत की बेटी (गुंजन सक्सेना)

'गुंजन सक्सेना' फिल्म का ये गाना भारत की देशभक्त बेटी की कहानी को दिखाता है. दरअसल ये फिल्म पहली महिला फाइटल पायलट गुंजन सक्सेना की असली कहानी पर ही आधारित थी. ऐसे में ये गाना बेहद खास है. इस गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है. इसके लिरिक्स कौसर मुनिर ने लिखे हैं.

लहरा दो (83)

फिल्म '83' का ये गाना भारतीय क्रिकेट की पहली जीत की कहानी कहता है. रणवीर सिंह और दीपिका पदुकोण स्टारर ये फिल्म 1983 में भारत के पहले क्रिकेट मैच जीतने की कहानी है. इस गाने के लिरिक्स कौसर मुनिर ने लिखे हैं. इस गाने को भी अपनी सरीली आवाज अरिजीत सिंह ने दी है. 

फिर भी दिल है हिंदुस्तानी (फिर भी दिल है हिंदुस्तानी)

शाहरुख खान और जूही चावला स्टारर ये फिल्म 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' साल 2000 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म का टाइटल ट्रैक 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' बहुत अच्छा और मजेदार भी है. ये भारत के विभिन्न रंगों और देशवासियों की उदारता को दिखाता है. इस गाने को उदिन नाराण ने गाया है और इसके लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे हैं.

चक दे इंडिया (चक दे इंडिया)

शाहरुख खान स्टारर ये फिल्म 'चक दे इंडिया' वुमन्स हॉकी टीम की पहली जीत और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिखाती है. इसका टाइटल ट्रैक जोश और जुनून से भरपूर है. इस गाने को सुखविंदर सिंह, सलीम मर्चेंट, मारिआना डिक्रूज ने गाया है. इस गाने के लिरिक्स जयदीप साहनी ने लिखे थे.

ऐ मेरे वतन के लोगों

ये एक ऐसा देशभक्ति गीत है जो सालों से लोग सुन रहे हैं और जब भी इसे सुनते हैं हर किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं. ये गीत भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में शहीद हुए शहीदों की शहादत में बनाया गया है. ये गीत हर उस शहीद की शहादत को सलाम करता है जिसने देश के लिए कुर्बान होना चुना. इस गीत को दिवंगत गायिका लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज से नवाजा था. इसके लिरिक्स प्रदीप कुमार ने लिखे थे.

मेरा मुल्क मेरा देश (दिलजले)

साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म 'दिलजले' का ये गाना आज भी सभी की जुबान पर है. इस गीत को कुमार सानू और आदित्य नारायण ने अपनी आवाज में गाया है. तो वहीं इसके बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं. ये गीत भी देशभक्ति के जज्बे से सराबोर है.

Published at : 25 Jan 2026 01:43 PM (IST)
Tags :
Republic Day Songs Republic Day 2026
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
