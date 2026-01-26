आज 26 जनवरी है और पूरा देश रिपब्लिक डे के जश्न में खोया हुआ है. इस साल भारत का 77वां रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है. देशभर में इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए अलग-अलग जगहों पर इवेंट्स, परेड और अन्य आयोजन किए जा रहे हैं. इस मौके पर लोग तिरंगा फहराते हैं और देशभक्ति गीतों के जरिए अपने देश के प्रति प्यार और सम्मान दिखाते हैं. सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि फिल्मी हस्तियां भी इस अवसर को यादगार बनाने में पीछे नहीं रहतीं. फिल्म जगत की हस्तियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं दी हैं और देश की ओर अपने सम्मान और प्यार को व्यक्त किया है.

अक्षय कुमार ने शेयर किया पोस्ट

रिपब्लिक डे के खास अवसर पर बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर कर बधाई दी है. उन्होंने लिखा है, 'गर्व से कहो, हम भारतीय हैं'.





अनुपम खेर ने शेयर किया पोस्ट

एक्टर अनुपम खेर ने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के अवसर पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा है, 'आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! जय हिन्द! जय भारत! भारत माता की जय! वंदे मातरम्'.

View this post on Instagram A post shared by Anupam Kher (@anupampkher)

सनी देओल ने दीं शुभकामनाएं

सनी देओल ने इन दिनों सिनेमाघरों में लगी अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' से एक क्लिप शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने फैंस को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है.



View this post on Instagram A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

सुनील शेट्टी बोले ने भी दी बधाई

सुनील शेट्टी रिपब्लिक डे पर बधाई देते हुए एक पोस्ट शेयर किया और लिखा है, 'आजादी ने हमें आवाज दी. गणतंत्र ने हमें जिम्मेदारी दी. हम हमेशा इसका सम्मान करें. तिरंगे के लिए. देश के लिए. हमेशा जय हिंद. जय भारत'.

View this post on Instagram A post shared by Suniel Shetty (@suniel.shetty)

आलिया भट्ट की बेटी राहा ने बनाई ड्रॉइंग

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी राहा ने अपनी कलाकारी दिखाई है. उन्होंने कलर्स से कागज पर नेशनल फ्लैग बनाया है. रिपब्लिक डे के अवसर पर आलिया ने इसे शेयर किया है. इसके अलावा एक्ट्रेस करीना कपूर, राजकुमार राव और कंगना रनौत ने भी बधाई दी है.





अनिल कपूर ने शेयप किया पोस्ट

एक्टर अनिल कपूर ने भी सभी की रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए सभी की 77वें रिपब्लिक की बधाई दी है.





बता दें इसके अलावा ऋतिक रोशन, कंगना रनौत, करीना कपूर, वरुण धवन, मलाइका अरोड़ा और राज कुमार राव समेत कोई सितारों ने 77वो रिपब्लिक डे की बधाई दी है.