हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRepublic Day 2026: देशभक्ति के रंग में डूबे सेलेब्स, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं

Republic Day 2026: देशभक्ति के रंग में डूबे सेलेब्स, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं

Republic Day: आज भारत 77वां रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है. इस खास मौके पर देशभर में जश्न का माहौल है. इसी बीच फिल्म जगत की हस्तियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं दी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Jan 2026 01:38 PM (IST)
Preferred Sources

आज 26 जनवरी है और पूरा देश रिपब्लिक डे के जश्न में खोया हुआ है. इस साल भारत का 77वां रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है. देशभर में इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए अलग-अलग जगहों पर इवेंट्स, परेड और अन्य आयोजन किए जा रहे हैं. इस मौके पर लोग तिरंगा फहराते हैं और देशभक्ति गीतों के जरिए अपने देश के प्रति प्यार और सम्मान दिखाते हैं. सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि फिल्मी हस्तियां भी इस अवसर को यादगार बनाने में पीछे नहीं रहतीं. फिल्म जगत की हस्तियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं दी हैं और देश की ओर अपने सम्मान और प्यार को व्यक्त किया है.

अक्षय कुमार ने शेयर किया पोस्ट
रिपब्लिक डे के खास अवसर पर बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर कर बधाई दी है. उन्होंने लिखा है, 'गर्व से कहो, हम भारतीय हैं'.


Republic Day 2026: देशभक्ति के रंग में डूबे सेलेब्स, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं

अनुपम खेर ने शेयर किया पोस्ट
एक्टर अनुपम खेर ने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के अवसर पर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा है, 'आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! जय हिन्द! जय भारत! भारत माता की जय! वंदे मातरम्'.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anupam Kher (@anupampkher)

सनी देओल ने दीं शुभकामनाएं
सनी देओल ने इन दिनों सिनेमाघरों में लगी अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' से एक क्लिप शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने फैंस को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है. 
 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sunny Deol (@iamsunnydeol)

सुनील शेट्टी बोले ने भी दी बधाई
सुनील शेट्टी रिपब्लिक डे पर बधाई देते हुए एक पोस्ट शेयर किया और लिखा है, 'आजादी ने हमें आवाज दी. गणतंत्र ने हमें जिम्मेदारी दी. हम हमेशा इसका सम्मान करें. तिरंगे के लिए. देश के लिए. हमेशा जय हिंद. जय भारत'.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Suniel Shetty (@suniel.shetty)

आलिया भट्ट की बेटी राहा ने बनाई ड्रॉइंग
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी राहा ने अपनी कलाकारी दिखाई है. उन्होंने कलर्स से कागज पर नेशनल फ्लैग बनाया है. रिपब्लिक डे के अवसर पर आलिया ने इसे शेयर किया है. इसके अलावा एक्ट्रेस करीना कपूर, राजकुमार राव और कंगना रनौत ने भी बधाई दी है.


Republic Day 2026: देशभक्ति के रंग में डूबे सेलेब्स, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं

अनिल कपूर ने शेयप किया पोस्ट
एक्टर अनिल कपूर ने भी सभी की रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए सभी की 77वें रिपब्लिक की बधाई दी है.


Republic Day 2026: देशभक्ति के रंग में डूबे सेलेब्स, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं

बता दें इसके अलावा ऋतिक रोशन, कंगना रनौत, करीना कपूर, वरुण धवन, मलाइका अरोड़ा और राज कुमार राव समेत कोई सितारों ने 77वो रिपब्लिक डे की बधाई दी है.

और पढ़ें
Published at : 26 Jan 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Sunny Deol Anupam Kher Suniel Shetty Alia Bhatt
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
विश्व
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
Advertisement

वीडियोज

Republic Day 2026: गणतंत्र दिवस समारोह में दिखी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल की झलक | Parade 2026
Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर C-130 और C-295 ने दिखाई वायुसेना की ताकत | Parade 2026
Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर सेना के बाइक प्रदर्शन को देख दंग रह गए दर्शक | Parade 2026
Republic Day 2026: Operation Sindoor की झलक देख फिर कांप जाएगा Pakistan!| Parade 2026 | Munir
Republic Day 2026: जब BJP दिग्गजों के बीच अचानक पहुंचे Rahul Gandhi | Parade 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
'हम दुनिया को...', रिपब्लिक डे पर EU चीफ ने भारत को लेकर क्या कहा, ट्रंप समेत पूरी दुनिया को सीधा मैसेज
जम्मू और कश्मीर
Republic Day 2026: श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगे के रंग में रंगे लोग, गणतंत्र दिवस पर दिखा देशभक्ति का जोश
विश्व
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
ट्रंप पर चल सकता है महाभियोग... भारत के खिलाफ एक्शन से नाराज हैं यूएस प्रेजीडेंट के सांसद, लीक्ड ऑडियो में बड़े खुलासे
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए आई खुशखबरी, फिट हुआ धाकड़ बल्लेबाज; NZ के खिलाफ खेलेगा 5वां मैच
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? यहां जानें पूरी डिटेल
एग्रीकल्चर
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, इनको नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा
पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार, इनको नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा
यूटिलिटी
दुख की घड़ी में दिल्ली सरकार देती है 20000 की मदद, जानें कब और कौन ले सकता है फायदा?
दुख की घड़ी में दिल्ली सरकार देती है 20000 की मदद, जानें कब और कौन ले सकता है फायदा?
हेल्थ
Neeraj Chopra Injury: नीरज चोपड़ा की 'गोल्डन' वापसी की राह में बैक इंजरी का रोड़ा, जानें कितना खतरनाक होता है यह?
नीरज चोपड़ा की 'गोल्डन' वापसी की राह में बैक इंजरी का रोड़ा, जानें कितना खतरनाक होता है यह?
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget