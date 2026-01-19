हमारे देश में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बड़े ही गर्व और उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस मौके पर स्कूलों, कॉलेजों और ऑफिसेस में तरह-तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. देशभक्ति से भरे गीत इस जश्न में चार चांद लगा देते हैं. इन्हीं गानों के जरिए लोगों के दिलों में देश के लिए प्यार और सम्मान और गहरा होता है. ऐसे में हम आपके लिए कुछ खास देशभक्ति गानों की लिस्ट लेकर आए हैं, जो इस दिन को और भी यादगार बना देंगे.

ऐसा देश है मेरा

साल 2004 में रिलीज हुई शाहरुख खान और प्रीति जिंटा की सुपरहिट फिल्म वीर-ज़ारा का मशहूर गाना ‘ऐसा देश है मेरा’ आज भी देशभक्ति की भावना को गहराई से छू जाता है. 26 जनवरी जैसे खास मौकों पर यह गाना अक्सर हर कार्यक्रम की शान बनता है. इसे सुनते ही लोगों के मन में देश के लिए गर्व और प्यार उमड़ पड़ता है.

संदेशे आते हैं

सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर’ का गाना 'संदेशे आते हैं' हर भारतीय का पसंदीदा देशभक्ति गाना है. जिसे फौजियों की जिंदगी पर फिल्माया गया है. इस गाने को जावेद अख्तर ने लिखा था. जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था. इसके बिना 26 जनवरी का जश्न अधूरा है.

रंग दे बसंती

आमिर खान की फिल्म ‘रंग दे बसंती’ का यह गाना गणतंत्र दिवस के जश्न के लिए एकदम परफेक्ट माना जाता है. गाने के दमदार बोल, जोशीली बीट्स और शानदार संगीत देशभक्ति का जोश भर देते हैं. इसे सुनते ही मन में नई ऊर्जा आ जाती है और कदम खुद-ब-खुद थिरकने लगते हैं. यही वजह है कि यह गाना हर देशभक्ति कार्यक्रम की शान बन जाता है.

तेरी मिट्टी

अक्षय कुमार की फिल्म ‘केसरी’ का गाना ‘तेरी मिट्टी’ हमारे सैनिकों के बलिदान को याद दिलाता है. यह गाना बताता है कि कैसे जवान बिना सोचे-समझे देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं. बी प्राक की आवाज इस गाने को और भी भावुक बना देती है. इसे सुनते ही दिल में देशभक्ति और गर्व की भावना भर जाती है.