हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरेमो डिसूजा की नई फिल्म 'डोंगरी' का पहला पोस्टर आउट, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

रेमो डिसूजा की नई फिल्म 'डोंगरी' का पहला पोस्टर आउट, जानें कब रिलीज होगी फिल्म

Dongri Poster Release: रेमो डिसूजा की नई फिल्म 'डोंगरी' का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया गया है. ये फिल्म मुंबई में गैंगस्टर राज की कहानी दिखाएगी. 'डोंगरी' की रिलीज डेट का भी खुलासा हो गया है.

By : आईएएनएस | Updated at : 16 Oct 2025 11:29 PM (IST)
Preferred Sources

फेमस कोरियोग्राफर और फिल्म निर्माता रेमो डिसूजा अपनी नई फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है 'डोंगरी'. इसका पहला पोस्टर गुरुवार को जारी हो गया. खास बात ये है कि वह इस फिल्म को खुद ही डायरेक्ट करने वाले हैं.

'डोंगरी' के बारे में बात करते हुए रेमो डिसूजा ने बताया कि ये मुंबई के दिल में बसी एक दिलचस्प, इमोशनल और पावरफुल फिल्म है. इस फिल्म की शूटिंग फरवरी 2026 में शुरू होगी और 9 अक्टूबर 2026 को ये सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म की कहानी उस दौर की होगी जब मुंबई में गैंगस्टर का राज था. सबसे बड़े डॉन बनने के चक्कर में कई गैंगस्टर आपस में भिड़ रहे थे.

रेमो डिसूजा की नई फिल्म में एक्शन और ड्रामा 
'डोंगरी की स्टार कास्ट अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन मेकर्स का कहना है कि जल्द ही उनकी घोषणा की जाएगी. ये फिल्म एक्शन, ड्रामा और संगीत से भरपूर होगी. रेमो डिसूजा ने कहा- 'ये फिल्म मुंबई के दिल में बसी एक भावनात्मक और शक्तिशाली कहानी है और ये एक ऐसी शैली है, जिससे मैं हमेशा से आकर्षित रहा हूं. इसकी स्क्रिप्ट अद्भुत है, और मैं संदीप सिंह और मिलाप जावेरी के साथ मिलकर इस क्लासिक राइवलरी को बड़े पर्दे पर लाने के लिए एक्साइटेड हूं, ये दर्शकों को काफी पसंद आएगी.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SANDEEP SINGH (@officialsandipssingh)


दमदार कहानी, भावनाओं और एक्शन से भरपूर फिल्म
मिलाप मिलन जावेरी ने इसके बारे में बात करते हुए कहा- 'मेरा मानना ​​है कि असली भावनाओं, दमदार डायलॉग और रेमो डिसूजा का निर्देशन दर्शकों को बेहद पसंद आएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कहानी वो सारा एक्शन और रोमांच लोगों के सामने पेश करेगी जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.' 'डोंगरी' का निर्माण संदीप सिंह और विशाल गुरनानी करने जा रहे हैं. जूही पारेख मेहता, विक्की जैन और गोल्डन आवर प्रोडक्शन इसके सह-निर्माता हैं. फिल्म का संगीत सचिन-जिगर तैयार कर रहे हैं.

Published at : 16 Oct 2025 11:27 PM (IST)
Tags :
Sandeep Singh Remo D Souza Dongri
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PAK जिस नूर वली महसूद को मारने का दावा, वीडियो में TTP चीफ बोला- मैं जिंदा हूं और पाकिस्तान में...
PAK जिस नूर वली महसूद को मारने का दावा, वीडियो में TTP चीफ बोला- मैं जिंदा हूं और पाकिस्तान में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली के निशाने पर होंगे 4 बड़े रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ रचेंगे कीर्तिमान
ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली के निशाने पर होंगे 4 बड़े रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ रचेंगे कीर्तिमान
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 28: 'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव छपरा जीतकर लालू यादव को देंगे!
'बंटेंगे तो कटेंगे' के बाद 'विकास vs बुर्का'!
Bihar Politics: टिकट मिलते ही 'मुसीबत' में मैथिली!
महागठबंधन में घमासान, 4 बजे होगी VIP प्रमुख Mukesh Sahani की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PAK जिस नूर वली महसूद को मारने का दावा, वीडियो में TTP चीफ बोला- मैं जिंदा हूं और पाकिस्तान में...
PAK जिस नूर वली महसूद को मारने का दावा, वीडियो में TTP चीफ बोला- मैं जिंदा हूं और पाकिस्तान में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली के निशाने पर होंगे 4 बड़े रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ रचेंगे कीर्तिमान
ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली के निशाने पर होंगे 4 बड़े रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ रचेंगे कीर्तिमान
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 28: 'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
'जॉली LLB 3' ने चकनाचूर किया 'गजिनी' का रिकॉर्ड, अब करेगी 'रा-वन' का शिकार?
इंडिया
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
5 करोड़ कैश, 1.5 किलो सोना और विदेशी शराब... रिश्वत के आरोप में फंसे DIG के ठिकानों से क्या-क्या हुआ बरामद
बिहार
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
बिहार में किसकी बननी चाहिए सरकार? भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने दिया ऐसा जवाब
हेल्थ
Symptoms Of kidney failure: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
जनरल नॉलेज
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
भारत में आज भी कितने लोग सोते हैं भूखे? आंकड़ा जानकर उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget