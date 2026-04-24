जब भी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन एक्ट्रेसेस का जिक्र होता है तो रेखा का नाम जरूर लिया जाता है. उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया. रेखा फिल्मों के साथ-साथ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी खूब चर्चा में रहती हैं. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेखा को सरकार की ओर से हर महीने पेंशन मिली है. इसके अलावा उन्हें रेलवे पास, मेडिकल समेत कई खास सुविधाओं का लाभ भी मुफ्त में मिलता है.

2012 से 2018 तक सांसद रहीं रेखा

बता दें कि रेखा को साल 2012 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था. उन्होंने 3 मई, 2012 को बतौर सांसद शपथ ली थी. उनका कार्यकाल छह साल का रहा, जो 2 मई 2018 को पूरा हुआ. सरकार ने कला और सिनेमा में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें उच्च सदन में जगह दी गई थी. वो अपनी उपस्थिति को लेकर अक्सर चर्चा में रहती थीं. चलिए जानते हैं राज्यसभा से रिटायरमेंट के बाद पूर्व सांसद को कितनी पेंशन और सुविधाएं मिलती हैं.

पेंशन

रेखा को पूर्व राज्यसभा सांसद होने के नाते सरकारी नियमों के तहत मासिक पेंशन मिलती है. अमर उजाला के मुताबिक, संसद के किसी भी सदन के पूर्व सदस्य को लगभग 31,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है. इसके अलावा कार्यकाल के अतिरिक्त हर साल के लिए करीब 2,500 रुपये अतिरिक्त राशि भी जोड़ी जाती है. इसी हिसाब से रेखा को हर महीने सरकार से 33,500 रुपये की पेंशन मिलती है.

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मुफ्त रेलवे पास

अब बात करते हैं रेलवे पास की. रेखा पूरे देश में कहीं भी ट्रेन के 'फर्स्ट एसी' कोच में मुफ्त सफर कर सकती हैं. अगर एक्ट्रेस के साथ उनका कोई साथी भी सफर कर रहा है तो वो 'सेकंड एसी' में फ्री यात्रा को एंजॉय कर सकता है. इसके लिए उन्हें सचिवालय से मिला अपना विशेष पहचान पत्र दिखाना होता है.

मुफ्त मेडिकल सुविधाएं

रेखा को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) के तहत सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है. इस योजना के जरिए उन्हें बेहतर मेडिकल सुविधाएं और इलाज की फैसिलिटी मिलती है. जरूरत पड़ने पर वो देशभर के मान्यता प्राप्त अस्पतालों में बिना अतिरिक्त खर्च के इलाज करवा सकती हैं.

खास स्पाउस आईडी कार्ड

इसके अलावा रेखा से जुड़े एक व्यक्ति के लिए एक खास स्पाउस आईडी कार्ड भी बनाया गया है. इस आईडी के जरिए वो संसद भवन की अहम इमारतों और लाइब्रेरी जैसी जगहों पर आसानी से और आधिकारिक तौर पर प्रवेश कर सकता है.

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आवास और टेलीफोन सुविधाएं

रेखा जब तक राज्यसभा सांसद थीं, तब उन्हें सरकारी आवास और टेलीफोन जैसी सुविधाएं मिलती थीं. उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद, नियमों के अनुसार ये सुविधाएं लगभग एक महीने के भीतर बंद कर दी जाती हैं. हालांकि पूर्व सांसद होने के नाते, वो चाहें तो नियमों के तहत इन्हें निजी तौर पर उपयोग कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए अलग प्रक्रिया और भुगतान करना होता है.