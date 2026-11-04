साल 1991 में आई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'फूल बने अंगारे' में बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा ने पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था. फिल्म की शूटिंग के दौरान एक एक्शन सीन करते हुए रेखा घोड़े से गिर गई थीं. हाल ही में डायरेक्टर केसी बोकाडिया ने इस घटना को याद किया और रेखा की हिम्मत और काम के लिए उनके जुनून की तारीफ की.

इस सीन में रेखा को करीब 50 हजार लोगों की भीड़ के सामने घोड़े पर सवार होकर प्रेम चोपड़ा पर हमला करना था.

डायरेक्टर केसी बोकाडिया ने सुनाया किस्सा

ANI से बातचीत में केसी बोकाडिया ने बताया कि ये घटना फिल्म के क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग के दौरान हुई थी, जिसे उदयपुर के एक स्टेडियम में शूट किया जा रहा था. डायरेक्टर ने बताया, 'क्लाइमैक्स में रेखा को करीब 50 हजार लोगों की भीड़ के सामने घोड़े पर बैठकर प्रेम चोपड़ा पर हमला करना था. तभी शूटिंग के दौरान घोड़ा भीड़ के बीच चला गया और रेखा उससे नीचे गिर गईं. ये देखकर हम सब डर गए थे और हमें लगा कि कहीं हालात बिगड़ न जाएं.'

उन्होंने आगे बताया, 'हम उदयपुर के एक स्टेडियम में शूटिंग कर रहे थे. रेखा के गिरते ही पूरा स्टेडियम एकदम शांत हो गया था. लेकिन वो बेहद बहादुर हैं. वो एक मिनट के अंदर उठकर खड़ी हो गईं और बोलीं, 'सब लोग तैयार हो जाइए, चलिए दोबारा शॉट लेते हैं.'

डायरेक्टर ने की रेखा की तारीफ

केसी बोकाडिया ने आज के एक्टर्स के साथ रेखा की तुलना करते हुए उनके काम के लिए जुनून और हिम्मत की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'आज कितने एक्टर्स ऐसा करेंगे? क्या आज की एक्ट्रेसेस इतना बड़ा रिस्क लेंगी? यही बात रेखा को खास बनाती है. इसी वजह से कोई उनकी जगह नहीं ले सकता.'

EP-464 with filmmaker KC Bokadia premieres today at 5 PM IST “During the climax of ‘Phool Bane Angaray’, Rekha’s horse ran into a crowd of 50,000 people.” “Raaj Kumar called everyone ‘Jaani’, which was his dog’s name.” “In his last days, Rajesh Khanna sat alone in his Linking Road office, smoking all day. Nobody came to meet him.” “Tamil Nadu CM Vijay’s father directed a Hindi film for me that ran in cinemas for 25 weeks.” “Shah Rukh Khan refused payment after a film flopped, saying, ‘I’ll attend a wedding and earn money.’” Tap 'Notify Me' to get episode alerts: https://t.co/HE9pYuLsa1 #ANIPodcast #SmitaPrakash #Bollywood #SRK #Rekha #Bollywood #RajeshKhanna #CMVijay — ANI (@ANI) November 4, 2026

फिल्म 'फूल बने अंगारे' में रेखा ने नम्रता सिंह का लीड रोल निभाया था, जबकि प्रेम चोपड़ा ने बिशंबर प्रसाद का किरदार निभाया था. वहीं, सुपरस्टार रजनीकांत भी फिल्म में इंस्पेक्टर रणजीत सिंह के रोल में नजर आए थे.

रेखा को आखिरी बार साल 2018 में आई कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'यमला पगला दीवाना: फिर से' में देखा गया था इस फिल्म में उनका कैमियो रोल था.