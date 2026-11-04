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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'फूल बने अंगारे' की शूटिंग के दौरान घोड़े से गिर गई थीं रेखा, डायरेक्टर का खुलासा, बोले- सामने 50 हजार लोग...'

'फूल बने अंगारे' की शूटिंग के दौरान घोड़े से गिर गई थीं रेखा, डायरेक्टर का खुलासा, बोले- सामने 50 हजार लोग...'

दिग्गज एक्ट्रेस रेखा ने फिल्म 'फूल बने अंगारे' में पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले किया था. हाल ही में फिल्ममेकर केसी बोकाडिया ने फिल्म की शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा सुनाया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 04 Nov 2026 05:15 PM (IST)
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साल 1991 में आई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'फूल बने अंगारे' में बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा ने पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था. फिल्म की शूटिंग के दौरान एक एक्शन सीन करते हुए रेखा घोड़े से गिर गई थीं. हाल ही में डायरेक्टर केसी बोकाडिया ने इस घटना को याद किया और रेखा की हिम्मत और काम के लिए उनके जुनून की तारीफ की.

इस सीन में रेखा को करीब 50 हजार लोगों की भीड़ के सामने घोड़े पर सवार होकर प्रेम चोपड़ा पर हमला करना था.

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डायरेक्टर केसी बोकाडिया ने सुनाया किस्सा
ANI से बातचीत में केसी बोकाडिया ने बताया कि ये घटना फिल्म के क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग के दौरान हुई थी, जिसे उदयपुर के एक स्टेडियम में शूट किया जा रहा था. डायरेक्टर ने बताया, 'क्लाइमैक्स में रेखा को करीब 50 हजार लोगों की भीड़ के सामने घोड़े पर बैठकर प्रेम चोपड़ा पर हमला करना था. तभी शूटिंग के दौरान घोड़ा भीड़ के बीच चला गया और रेखा उससे नीचे गिर गईं. ये देखकर हम सब डर गए थे और हमें लगा कि कहीं हालात बिगड़ न जाएं.'

उन्होंने आगे बताया, 'हम उदयपुर के एक स्टेडियम में शूटिंग कर रहे थे. रेखा के गिरते ही पूरा स्टेडियम एकदम शांत हो गया था. लेकिन वो बेहद बहादुर हैं. वो एक मिनट के अंदर उठकर खड़ी हो गईं और बोलीं, 'सब लोग तैयार हो जाइए, चलिए दोबारा शॉट लेते हैं.'

फूल बने अंगारे' की शूटिंग के दौरान घोड़े से गिर गई थीं रेखा, डायरेक्टर का खुलासा, बोले- सामने 50 हजार लोग...

डायरेक्टर ने की रेखा की तारीफ
केसी बोकाडिया ने आज के एक्टर्स के साथ रेखा की तुलना करते हुए उनके काम के लिए जुनून और हिम्मत की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'आज कितने एक्टर्स ऐसा करेंगे? क्या आज की एक्ट्रेसेस इतना बड़ा रिस्क लेंगी? यही बात रेखा को खास बनाती है. इसी वजह से कोई उनकी जगह नहीं ले सकता.'

फिल्म 'फूल बने अंगारे' में रेखा ने नम्रता सिंह का लीड रोल निभाया था, जबकि प्रेम चोपड़ा ने बिशंबर प्रसाद का किरदार निभाया था. वहीं, सुपरस्टार रजनीकांत भी फिल्म में इंस्पेक्टर रणजीत सिंह के रोल में नजर आए थे.

रेखा को आखिरी बार साल 2018 में आई कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'यमला पगला दीवाना: फिर से' में देखा गया था इस फिल्म में उनका कैमियो रोल था. 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 04 Nov 2026 05:15 PM (IST)
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