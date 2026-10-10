4 साल की उम्र में डेब्यू, रंगत का उड़ता था मजाक, कहानी रेखा की

दिग्गज अदाकारा रेखा का शुरू से ही ताल्लुक फिल्मी दुनिया से रहा है. उनकी मां पुष्पावली साउथ की मशहूर एक्ट्रेस थीं. जबकि उनके पिता जेमिनी गणेशन की गिनती साउथ के दिग्गजों में होती थी और उन्हें 'किंग ऑफ रोमांस' भी कहा जाता था. अपने पैरेंट्स की राह पर चलते हुए रेखा ने भी फिल्मी दुनिया में काम किया और खास पहचान बनाई. आइए आज उनके जन्मदिन पर एक नजर डालते है उनकी कुछ चर्चित बातों पर.

4 साल की उम्र में किया था डेब्यू

रेखा का पूरा नाम भानुरेखा गणेशन है. रेखा आज 72 साल की हो चुकी हैं. मशहूर अदाकारा का जन्म जेमिनी गणेशन और पुष्पावली के घर 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था. उन्होंने महज चार साल की उम्र में पहली बार कैमरा फेस किया था. एक्ट्रेस का डेब्यू फिल्म 'इंति गुट्टू' से हुआ जो 1958 में रिलीज हुई थी.

कभी रंगत का उड़ता था मजाक

12 साल की उम्र में रेखा ने फिल्म 'रंगुला रत्नम' में भी काम किया था. ये फिल्म 1966 में आई थी. वहीं उनका बॉलीवुड में लीड एक्ट्रेस के रूप में आगाज फिल्म 'सावन भादो' से हुआ. उस वक्त रेखा सिर्फ 16 साल की थी. करियर के शुरुआती दौर में रेखा का उनके सांवले रंग के कारण मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन एक्ट्रेस ने अपनी शानदार अदाकारी के दम पर सभी को खामोश कर दिया.

तलाक के बाद नहीं की दूसरी शादी

रेखा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 1990 में उन्होंने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से लव मैरिज की थी. हालांकि ये रिश्ता साल भर में ही टूट गया था और उनका तलाक हो गया. इसके बाद एक्ट्रेस ने कभी दूसरी शादी नहीं की.

रेखा की बेहतरीन फिल्में

रेखा लंबे वक्त से बॉलीवुड से दूर हैं. उन्होंने अपने लंबे और सफल करियर में कई शानदार फिल्मों से अपने फैंस का दिल जीता है. रेखा की बेहतरीन फिल्मों की बात करें तो इनमें 'सिलसिला', 'उमराव जान', 'मुकद्दर का सिकंदर', 'घर', 'कोई मिल गया', 'राम बलराम', 'गोरा और काला', 'जुदाई', 'सुहाग', 'मिस्टर नटवरलाल', 'खून भरी मांग', 'नमक हराम', 'लज्जा' 'फूल बने अंगारे' और 'खूबसूरत' सहित कई फिल्में शामिल हैं. एक्ट्रेस अब तक 150 से ज्यादा फिल्मों में नजर आ चुकी हैं.