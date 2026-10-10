हिंदी सिनेमा की सदाबहार अदाकारा के रूप में पहचान रखने वाली दिग्गज एक्ट्रेस रेखा आज 72 साल की हो गई हैं. कम उम्र में ही फिल्मी दुनिया में अपनी शुरुआत करने वाली रेखा भारतीय सिने इतिहास की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने अपने डांस और खूबसूरती से भी सुर्खियां बटोरीं. जबकि रेखा की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही. अमिताभ बच्चन संग उनका अफेयर जग जाहिर रहा. वहीं बिजनसमैन मुकेश अग्रवाल से उन्होंने शादी की थी.

72 साल की हुईं रेखा

रेखा का जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था. उनकी मां पुष्पावली मशहूर एक्ट्रेस थीं और उनके पिता जेमिनी गणेशन भी दिग्गज कलाकार थे. बता दें कि रेखा का पूरा नाम भानुरेखा गणेशन है, हालांकि उन्होंने सिर्फ रेखा नाम का ही इस्तेमाल किया.

अमिताभ बच्चन संग रहा लंबा अफेयर

अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज अभिनेता के साथ रेखा का अफेयर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. शादीशुदा होने और दो बच्चों के पिता होने के बावजूद बिग बी एक्ट्रेस पर दिल हर बैठे थे. दोनों ने करीब दर्जनभर फिल्मों में साथ में काम किया था. बताया जाता है कि 70 के दशक के बीच में उनका अफेयर शुरू हुआ और 80 के दशक के अंत तक दोनों हमेशा-हमेशा के लिए अलग हो गए थे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म 'दो अंजाने' के सेट पर उनका प्यार परवान चढ़ा था. जबकि साल 1981 में आई फिल्म 'सिलसिला' के वक्त तक उनका रिश्ता टूट गया था. इसके जरिए दोनों ने आखिरी बार स्क्रीन शेयर की थी. इसमें बिग बी की पत्नी और एक्ट्रेस जया बच्चन भी अहम रोल में थीं. गौरतलब है कि बिग बी के शादीशुदा होने के चलते इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं था और आखिरकार दोनों ने कई सालों के बाद अपनी राहें अलग कर लीं.

विनोद मेहरा संग शादी करने की खबर!

बिग बी से अलग होने के बाद रेखा का नाम दिवंगत अभिनेता विनोद मेहरा से जुड़ा था. दोनों ने 'घर' सहित और भी कई फिल्मों में स्क्रीन शेयर की थी. बताया जाता है कि दोनों ने चोरी-छिपे शादी कर ली थी, लेकिन एक्ट्रेस को विनोद के घर वालों ने स्वीकार नहीं किया था. हालांकि शादी की खबरों को रेखा गलत बता चुकी हैं. उन्होंने साल 2004 में एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल के शो में कहा था कि उनकी और विनोद की शादी नहीं हुई थी. उन्होंने विनोद को अपना एक अच्छा दोस्त बताया था.

बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से साल भर में ही हुआ तलाक

रेखा ने साल 1990 में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी. दोनों की शादी मंदिर में हुई थी और शादी करके रेखा सीधे हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के घर पहुंच गई थीं. बता दें कि रेखा और मुकेश की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी. हालांकि ये रिश्ता साल भर के अंदर ही तलाक के साथ खत्म हो गया. तलाक के बाद मुकेश ने डिप्रेशन में और बिजनेस की परेशानियों के कारण सुसाइड करके अपनी जान दे दी थी.

संजय दत्त से भी जुड़ा नाम

रेखा का नाम खुद से उम्र में छोटे दो सुपरस्टार्स अक्षय कुमार और संजय दत्त के साथ भी जुड़ा था. हालांकि दोनों के साथ रिश्ते को लेकर उनकी कभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई थी. 80 के दशक में खबरें थीं कि उन्होंने संजय दत्त से सीक्रेट तरीके से शादी रचाई थी. रेखा की बायोग्राफी 'रेखा द अनटोल्ड स्टोरी' लिखने वाले लेखक यासीर उस्मान ने हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में रेखा और संजय के रिश्ते को नकार दिया था. दोनों स्टार्स ने साल 1984 की फिल्म 'जमीन आसमान' में काम किया था.

अक्षय कुमार संग भी उड़े अफेयर के चर्चे

रेखा का नाम 90 के दशक के बीच में सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ा था जो उनसे उम्र में करीब 13 साल छोटे हैं. रेखा और अक्षय ने 1996 की फिल्म 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी' में स्क्रीन शेयर की थी. उस वक्त दोनों के बीच इंटीमेट सीन भी फिल्माए गए थे. इसके बाद ये कहा जाने लगा था कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं.

बता दें कि इस फिल्म का हिस्सा रवीना टंडन जैसी मशहूर एक्ट्रेस भी थीं. उस वक्त रवीना और अक्षय भी एक दूसरे को डेट कर रहे थे. रवीना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अक्षय, रेखा से दूर ही रहते थे और वो सिर्फ फिल्म के प्रोफेशनल माहौल बनाने के कारण सब सहन कर रहे थे.