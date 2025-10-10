हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सदाबहार, ऐजलेस ब्यूटी...', हेमा मालिनी ने रेखा को विश किया बर्थडे, शिल्पा से उर्मिला तक ने लिखा स्पेशल पोस्ट

'सदाबहार, ऐजलेस ब्यूटी...', हेमा मालिनी ने रेखा को विश किया बर्थडे, शिल्पा से उर्मिला तक ने लिखा स्पेशल पोस्ट

Celebs Wishes For Rekha Birthday: दिग्गज एक्ट्रेस रेखा आज अपना 71वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर हेमा मालिनी से लेकर मनीष मल्होत्रा तक ने उनके लिए सोशल मीडिया पर बर्थडे पोस्ट किया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 10 Oct 2025 04:19 PM (IST)
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा आज (10 अक्टूबर) को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. रेखा आज 71 साल की हो गई हैं और इस मौके पर उन्हें हर तरफ से बधाईयां मिल रही हैं. बॉलीवुड के दिग्गजों ने भी रेखा को उनके खास दिन पर विश किया है. हेमा मालिनी, शिल्पा शेट्टी से लेकर मनीष मल्होत्रा तक ने सोशल मीडिया पर रेखा को जन्मदिन की बधाई दी है.

हेमा मालिनी ने इंस्टाग्राम पर रेखा के साथ अपनी तीन तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'आज एक बहुत ही प्यारी दोस्त को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! रेखा, अंदर से बाहर तक खूबसूरत, टाइमलेस, ऐजलेस ब्यूटी. वो इस इंडस्ट्री में मेरी सबसे करीबी दोस्तों में से एक रही हैं, हमेशा मेरी अच्छी सेहत की दुआ करती रही हैं.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dream Girl Hema Malini (@dreamgirlhemamalini)


ड्रीम गर्ल ने रेखा को दी दुआएं
हेमा मालिनी ने रेखा के साथ अपनी दोस्ती को लेकर आगे लिखा- 'हमारी मांएं हमारी प्रेरणा शक्ति थीं और हिंदी सिनेमा में हमारी कामयाबी के लिए जिम्मेदार थीं. हमारी एथनिक बैकग्राउंड हमें एक साथ बांधता है और हम अक्सर तमिल में पूरी आत्मीयता से बात करते हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि वो प्यारी रेखा को जिंदगी भर खुशियां और संतुष्टि दें. जन्मदिन मुबारक हो प्यारी दोस्त.'

शिल्पा शेट्टी ने कहा- 'हैप्पी बर्थडे रेखा मां'
शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रेखा के साथ अपनी एक प्यारी-सी फोटो पोस्ट की है. इसके साथ उन्होंने लिखा- 'हैप्पी बर्थडे रेखा मां. आप ओजी हो. आपको आज और हमेशा के लिए ढेर सारा प्यार देती हूं, अच्छी हेल्थ और खुशियों की दुआ करती हूं. आपको अपनी जिंदगी में पाकर धन्य हूं. मैं हमेशा आपके ग्रेस और होशियारी से इंस्पायर होती हूं.'

सदाबहार, ऐजलेस ब्यूटी...', हेमा मालिनी ने रेखा को विश किया बर्थडे, शिल्पा से उर्मिला तक ने लिखा स्पेशल पोस्ट

मनीष मल्होत्रा ने भी दी बधाई
फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने रेखा की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उन्हें विश किया है. फोटोज के साथ उन्होंने लिखा- 'प्रतिष्ठित महारानी रेखा जी. आपके जैसा कोई नहीं है. फिल्मों से लेकर आपके फोटो शूट तक और आपके हाव-भाव तक आप हमेशा एक ओरिजिनल हैं. जन्मदिन मुबारक हो. प्यार, सम्मान, जुनून बस ये सब आपके लिए. हमारे वोग अरबिया शूट से लेकर सभी साड़ियों और सभी तस्वीरों तक, और उन सभी गानों पर चर्चा करना जिन्हें लेकर मैं जुनूनी हूं, आपके साथ हमेशा मजा आता है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Manish Malhotra (@manishmalhotra05)


उर्मिला मातोंडकर बोलीं- 'आपके जैसा कोई नहीं'
एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने भी रेखा के लिए खूबसूरत पोस्ट किया है. इंस्टाग्राम स्टोरी पर रेखा के साथ एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- 'आपके जैसा कभी कोई नहीं हो सकता. हैप्पी बर्थडे वन एंड ओनली रेखा जी.'

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 10 Oct 2025 04:07 PM (IST)
Rekha Hema Malini Shilpa SheTTy Rekha Birthday
पर्सनल कार्नर

Embed widget