'सदाबहार, ऐजलेस ब्यूटी...', हेमा मालिनी ने रेखा को विश किया बर्थडे, शिल्पा से उर्मिला तक ने लिखा स्पेशल पोस्ट
Celebs Wishes For Rekha Birthday: दिग्गज एक्ट्रेस रेखा आज अपना 71वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर हेमा मालिनी से लेकर मनीष मल्होत्रा तक ने उनके लिए सोशल मीडिया पर बर्थडे पोस्ट किया है.
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा आज (10 अक्टूबर) को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. रेखा आज 71 साल की हो गई हैं और इस मौके पर उन्हें हर तरफ से बधाईयां मिल रही हैं. बॉलीवुड के दिग्गजों ने भी रेखा को उनके खास दिन पर विश किया है. हेमा मालिनी, शिल्पा शेट्टी से लेकर मनीष मल्होत्रा तक ने सोशल मीडिया पर रेखा को जन्मदिन की बधाई दी है.
हेमा मालिनी ने इंस्टाग्राम पर रेखा के साथ अपनी तीन तस्वीरें शेयर की हैं. इसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'आज एक बहुत ही प्यारी दोस्त को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! रेखा, अंदर से बाहर तक खूबसूरत, टाइमलेस, ऐजलेस ब्यूटी. वो इस इंडस्ट्री में मेरी सबसे करीबी दोस्तों में से एक रही हैं, हमेशा मेरी अच्छी सेहत की दुआ करती रही हैं.'
ड्रीम गर्ल ने रेखा को दी दुआएं
हेमा मालिनी ने रेखा के साथ अपनी दोस्ती को लेकर आगे लिखा- 'हमारी मांएं हमारी प्रेरणा शक्ति थीं और हिंदी सिनेमा में हमारी कामयाबी के लिए जिम्मेदार थीं. हमारी एथनिक बैकग्राउंड हमें एक साथ बांधता है और हम अक्सर तमिल में पूरी आत्मीयता से बात करते हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि वो प्यारी रेखा को जिंदगी भर खुशियां और संतुष्टि दें. जन्मदिन मुबारक हो प्यारी दोस्त.'
शिल्पा शेट्टी ने कहा- 'हैप्पी बर्थडे रेखा मां'
शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रेखा के साथ अपनी एक प्यारी-सी फोटो पोस्ट की है. इसके साथ उन्होंने लिखा- 'हैप्पी बर्थडे रेखा मां. आप ओजी हो. आपको आज और हमेशा के लिए ढेर सारा प्यार देती हूं, अच्छी हेल्थ और खुशियों की दुआ करती हूं. आपको अपनी जिंदगी में पाकर धन्य हूं. मैं हमेशा आपके ग्रेस और होशियारी से इंस्पायर होती हूं.'
मनीष मल्होत्रा ने भी दी बधाई
फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने रेखा की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उन्हें विश किया है. फोटोज के साथ उन्होंने लिखा- 'प्रतिष्ठित महारानी रेखा जी. आपके जैसा कोई नहीं है. फिल्मों से लेकर आपके फोटो शूट तक और आपके हाव-भाव तक आप हमेशा एक ओरिजिनल हैं. जन्मदिन मुबारक हो. प्यार, सम्मान, जुनून बस ये सब आपके लिए. हमारे वोग अरबिया शूट से लेकर सभी साड़ियों और सभी तस्वीरों तक, और उन सभी गानों पर चर्चा करना जिन्हें लेकर मैं जुनूनी हूं, आपके साथ हमेशा मजा आता है.'
उर्मिला मातोंडकर बोलीं- 'आपके जैसा कोई नहीं'
एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने भी रेखा के लिए खूबसूरत पोस्ट किया है. इंस्टाग्राम स्टोरी पर रेखा के साथ एक फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- 'आपके जैसा कभी कोई नहीं हो सकता. हैप्पी बर्थडे वन एंड ओनली रेखा जी.'
