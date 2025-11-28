फरहान अख्तर की 120 बहादुर देख इमोशनल हो गई थी रेखा, गले लगाकर की एक्ट्रेस की तारीफ

फरहाना अख्तर की वॉर ड्रामा फिल्म ‘120 बहादुर’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए पूरा एक हफ्ता हो चुका है. रिलीज के बाद से ही फिल्म को दर्शकों का बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है. रियल-लाइफ हीरोज की बहादुरी को दिखाती ये फिल्म लोगों के दिलों को छू रही है. सोशल मीडिया पर भी लगातार इसकी तारीफ हो रही है और कई बॉलीवुड स्टार्स ने भी खूब तारीफ की है.

इस फिल्म में फरहान अख्तर के साथ-साथ एक्ट्रेस राशी खन्ना भी अहम किरदार में नज़र आई हैं. राशी की परफॉर्मेंस को लेकर दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से पॉज़िटिव रिएक्शन मिल रहा है. अब राशी खन्ना ने फिल्म के प्रीमियर से जुड़ा एक किस्सा बताया. उन्होंने बताया कि रेखा ये फिल्म देखकर रोने लगी थीं. उन्होंने फरहान से राशी के किरदार के बारे में भी बात की.

120 बहादुर देख इमोशनल हो गई थीं रेखा

जूम से खास बातचीत में एक्ट्रेस राशी खन्ना ने बताया कि रेखा फिल्म देखकर इमोशनल हो गई थीं. उन्होंने कहा, जब रेखा जी ने 120 बहादुर देखी तो उनकी आखों में आंसू थे. मैंने उनसे पूछा, क्या मैं आपको गले लगा सकती हैं. उन्होंने कहा नहीं, क्या मैं आपको गले लगा सकती हूं? उन्होंने मुझे गले लगाया."

रेखा ने की थी राशी की तारीफ

राशी खन्ना ने कहा कि रेखा ने उनके किरदार के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि राशी का किरदार फिल्म के लास्ट में उन्हें यानी रेखा को छू गया और उन्हें रुला दिया. राशी ने बताया कि रेखा काफी देर तक इमोशनल थीं. राशी ने कहा जब उनके जैसा कोई शख्स ऐसी बातें करता है तो लगता है कि मैं कुछ तो सही कर रही





7 दिन में कमाए 15 करोड़

फिल्म में राशी खन्ना के किरदार की बात करें तो उन्होंने मेजर शैतान सिंह (फरहान अख्तर) की पत्नी सुगन का किरदार निभाया है.उनकी परफॉर्मेंस को लेकर दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों ने पॉज़िटिव फीडबैक दिया है. ‘120 बहादुर’ को रजनीश घई ने डायरेक्ट किया है. बॉक्स ऑफिस की बात करें तो सैकनिल्क.कॉम के मुताबिक फिल्म ने सात दिनों में करीब 15 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. यह आंकड़ा बताता है कि फिल्म को शुरुआती हफ्ते में दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.