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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बड़े स्टार्स पर उन्हें चिल्लाते देखा है...', संजय लीला भंसाली के रवैये पर बोले रजा मुराद

'बड़े स्टार्स पर उन्हें चिल्लाते देखा है...', संजय लीला भंसाली के रवैये पर बोले रजा मुराद

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रजा मुराद ने हाल ही में फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली और दिग्गज एक्टर-डायरेक्टर राज कपूर के काम करने के तरीके की तुलना की है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 07 Oct 2026 03:18 PM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर रजा मुराद अक्सर अपने बेबाक अंदाज को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. वो एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स पर 'वेलकम' एक्टर मुश्ताक खान के अंतिम संस्कार में शामिल न होने को लेकर तीखा तंज कसा था. अब रजा मुराद ने फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली और दिग्गज एक्टर-डायरेक्टर राज कपूर के काम करने के तरीके की तुलना की है.

विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में रजा मुराद ने संजय लीला भंसाली और राज कपूर को परफेक्शनिस्ट बताया. एक्टर ने बताया कि उन्होंने काम के चलते दोनों को एक्टर्स को डांटते हुए देखा है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा. 

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रजा मुराद ने क्या कहा?

रजा मुराद ने कहा, 'संजय लीला भंसाली एक "परफेक्शनिस्ट" हैं.' इसके बाद जब उनसे फिल्ममेकर के मूडी होने और गुस्सा करने की खबरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'देखिए, गुस्से की बात करें तो जब आप लगातार ये नहीं समझ पाते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तब वो अपना आपा खो देते हैं.' 

बड़े स्टार्स पर उन्हें चिल्लाते देखा है...', संजय लीला भंसाली के रवैये पर बोले रजा मुराद

उन्होंने आगे कहा, 'ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही गुस्से में रहते हैं और हां, हर इंसान का अपना स्वभाव होता है और वो गुस्सा पर्सनल नहीं होता, बल्कि काम से जुड़ा होता है क्योंकि काम ठीक से नहीं हो रहा होता. इसलिए, अगर उन्हें गुस्सा आता है तो ठीक है. ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ अपने असिस्टेंट्स पर ही गुस्सा करते हैं. मैंने उन्हें बड़े स्टार्स पर भी चिल्लाते देखा है.'

'स्टार्स पर चिल्लाते हैं संजय लीला भंसाली...'

जब रजा मुराद से पूछा गया कि क्या उन्होंने भंसाली को रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण या प्रियंका चोपड़ा पर चिल्लाते देखा है, तो उन्होंने कहा, 'हां, उन्हें जो चाहिए होता है, वो वही चाहते हैं. हां, मैंने उन्हें स्टार्स पर भी गुस्सा करते देखा है.' 

बड़े स्टार्स पर उन्हें चिल्लाते देखा है...', संजय लीला भंसाली के रवैये पर बोले रजा मुराद

'दोनों ही परफेक्शनिस्ट हैं...'

भंसाली और राज कपूर के बीच समानता बताते हुए रजा ने कहा कि दोनों ही फिल्ममेकर अपने काम के मामले में कोई समझौता नहीं करते थे. 'पद्मावत' एक्टर ने कहा, 'वो दोनों ही परफेक्शनिस्ट हैं. उन्हें जो चाहिए, वो चाहिए ही. उनके लिए समय, शिफ्ट, पैसा, सेट या तारीखें ज़्यादा मायने नहीं रखती थीं. अगर चार दिन के बजाय आठ दिन लग जाएं, तो भी ठीक है. और जब वो सेट पर होते थे, तो उनका पूरा ध्यान काम पर होता था.'

रजा मुराद ने सुनाया 'प्रेम रोग' से जुड़ा किस्सा

इसके बाद रजा मुराद ने फिल्म 'प्रेम रोग' (1982) में राज कपूर के साथ काम करने का अपना पहला अनुभव भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि फिल्म के सेट पर उनका पहला दिन था और राज कपूर जैसे दिग्गज कलाकार के सामने उन्हें अपनी जगह को लेकर झिझक महसूस हो रही थी. 

बड़े स्टार्स पर उन्हें चिल्लाते देखा है...', संजय लीला भंसाली के रवैये पर बोले रजा मुराद

रजा ने कहा कि उनके बेटों ने उन्हें इस रोल के लिए सही नहीं माना था और उनका मानना था कि वो उस वक्त एक छोटे-मोटे एक्टर थे. हालांकि, राज कपूर ने उनकी काबिलियत पर भरोसा जताया और कहा, 'अगर कोई ये रोल कर सकता है, तो वो सिर्फ रजा साहब ही हैं. उन्होंने सेट पर मेरा परिचय इस तरह कराया, जैसे मैं कोई बड़ा स्टार हूं.' 

बड़े स्टार्स पर उन्हें चिल्लाते देखा है...', संजय लीला भंसाली के रवैये पर बोले रजा मुराद

राज मुराद ने की संजय लीला भंसाली की तारीफ

रजा मुराद ने संजय लीला भंसाली के साथ काम करने का अपना पहला अनुभव भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि भंसाली के सेट पर पहली बार पहुंचने पर उन्हें भी राज कपूर जैसा ही सम्मान मिला. रजा ने कहा, 'संजय लीला भंसाली के साथ भी ऐसा ही हुआ. जब मैं पहली बार उनके सेट पर गया, तो उन्होंने भी अपनी पूरी यूनिट को बुलाया और मुझसे मिलवाते हुए कहा, "रजा साहब हमारे साथ काम कर रहे हैं." तो दोनों फिल्ममेकर्स में ये बात कॉमन थी. उन्होंने मुझे बहुत सम्मान और अहमियत दी.'

बड़े स्टार्स पर उन्हें चिल्लाते देखा है...', संजय लीला भंसाली के रवैये पर बोले रजा मुराद

'वो हीरोइनों पर गुस्सा हो जाते थे'

इसके बाद होस्ट ने रजा मुराद से पूछा कि क्या राज कपूर भी स्टार्स पर उसी तरह गुस्सा होते थे, जैसे संजय लीला भंसाली होते हैं. इस पर 'प्रेम रोग' के एक्टर ने कहा, 'एक्टर बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन वो (डायरेक्टर) जानते हैं कि उनसे काम कैसे करवाना है. वो हीरोइनों पर गुस्सा हो जाते थे, "क्या कर रही है तू? ये क्या कर रही है? ऐसा मत करो. तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो. हटो, मैं करके दिखाता हूं." वो वैसे ही चिल्लाते थे, जैसे बुजुर्ग लोग चिल्लाते हैं. मैंने कभी किसी हीरोइन को उनके गुस्से का बुरा मानते नहीं देखा. वो उनकी कड़वी बातें सुनती थीं और अपना काम करती थीं. यही उनका काम करने का तरीका था.'

बड़े स्टार्स पर उन्हें चिल्लाते देखा है...', संजय लीला भंसाली के रवैये पर बोले रजा मुराद

रजा मुराद ने ये भी बताया कि उन्होंने राज कपूर को फिल्म 'प्रेम रोग' के सेट पर पद्मिनी कोल्हापुरे और 'राम तेरी गंगा मैली' (1985) की शूटिंग के दौरान मंदाकिनी पर गुस्सा करते हुए देखा था. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 07 Oct 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Raj Kapoor Sanjay Leela Bhansali Raza Murad
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