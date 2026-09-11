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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरवि किशन के मीम 'मनी फॉलोज माय ब्रदर' पर सॉन्ग हुआ रिलीज, फैंस बोले- 'वाइब तो है भाई!'

रवि किशन के मीम 'मनी फॉलोज माय ब्रदर' पर सॉन्ग हुआ रिलीज, फैंस बोले- 'वाइब तो है भाई!'

भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन के हाल ही में कई डायलॉग्स और मीम्स वायरल हुए. अब टी-सीरीज ने इसे ऑफिशियल गाने में बदल गया है. गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 11 Sep 2026 06:41 PM (IST)
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भोजपुरी एक्टर और सांसद रवि किशन का वायरल मीम 'मनी फॉलोज माय ब्रदर' अब ऑफिशियल गाने में बदल गया है. टी-सीरीज ने इस गाने को रिलीज कर दिया है. इस गाने में एक्टर और नेता रवि किशन से जुड़ा वायरल मीम मोमेंट अब पूरे म्यूजिक वीडियो के रुप में देखने को मिल रहा है. फैंस इसे खूब एंजॉय कर रहे हैं. 

रवि किशन का मीम बना गाना
सीरीज ने कुछ दिन पहले ही गाने की एक झलक शेयर कर लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ा दी थी. इसके टीजर को भी फैंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला और अब फाइनली गाना  11 सितंबर को रिलीज कर दिया गया है.

गाने में रवि किशन अपने इस वायरल मीम की पॉपुलैरिटी को खूब एंजॉय करते नजर आ रहे हैं. म्यूजिक वीडियो में उनके कई वायरल डांस स्टेप्स भी देखने को मिलते हैं, जो पहले सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हुए थे. इसके अलावा रवि किशन ने अपनी एक और मशहूर लाइन 'जल्दी द लेट' बोलते सुनाई देते हैं. गानों में उनकी वायरल लाइन 'नाम या काम? मनी फॉलो माय ब्रदर' भी शामिल है.

इस गाने में इन दमदार और मजाकिया डायलॉग्स को आइकॉनिक पंजाबी बीट्स 'लख टुडू टुडू' के साथ मिलाकर एक एनर्जेटिक पार्टी नंबर बनाया गया है.

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गाने को मेलो डी और सुरजीत बिंद्रखिया ने अपनी आवाज दी है. वहीं इसके बोल मेलो डी और शमशेर संधू ने लिखे हैं.

यूजर्स कर रहे रिएक्ट
इस गाने के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कई लोगों को मीम से बने इस गाने का अंदाज काफी पसंद आया. एक यूजर ने लिखा, 'पैसा सचमुच उनके पीछे आया. वहीं दूसरे ने कमेंट किया, 'ट्रोलिंग को ऑपर्च्युनिटी में बदल लिया.' तीसरे यूजर ने कहा, वाइब तो है भाई.' 

रवि किशन के मीम 'मनी फॉलोज माय ब्रदर' पर सॉन्ग हुआ रिलीज, फैंस बोले- 'वाइब तो है भाई!

रवि किशन के मीम 'मनी फॉलोज माय ब्रदर' पर सॉन्ग हुआ रिलीज, फैंस बोले- 'वाइब तो है भाई!

रवि किशन के मीम 'मनी फॉलोज माय ब्रदर' पर सॉन्ग हुआ रिलीज, फैंस बोले- 'वाइब तो है भाई!

बता दें, रवि किशन ने ये बात राज शमानी के पॉडकास्ट में कही थी. दरअसल, बातचीत के दौरान, शमानी ने रवि किशन से पूछा कि वो 'पहचान' और 'पैसा' में से किसे ज़्यादा अहमियत देते हैं. इस पर रवि किशन ने ने  कहा, 'पहचान, मनी फॉलोज माई ब्रदर!' उनकी ये लाइन देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.  उनके बोलने के स्टाइल को लोगों ने खूब पसंद किया.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 11 Sep 2026 06:41 PM (IST)
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