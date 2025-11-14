रवि किशन से नेहा धूपिया तक, एक्टर्स ने बच्चों को खास अंदाज में दी शुभकामनाएं

भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस खास मौके पर एक्टर और गोरखपुर के सांसद रवि किशन, नेहा धूपिया समेत कई एक्टर्स ने बच्चों को शुभकामनाएं दीं. हर साल 14 नवंबर को पूरे देश में बच्चों के प्रति प्यार और जिम्मेदारी को याद करते हुए यह दिन उत्साह से मनाया जाता है. रवि किशन ने बच्चों को सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं दी.

रवि किशन ने शेयर किया पोस्ट

रवि किशन ने चिल्ड्रेन्स डे के मौके पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बच्चों को राष्ट्र निर्माण का भविष्य बताया. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, "राष्ट्र निर्माण के भविष्य, हमारे प्यारे बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! हर बच्चे के भीतर अनोखी प्रतिभा और सपनों की एक पूरी दुनिया बसती है. जरूरत है सिर्फ उन्हें अपने सपनों को उड़ान देने के लिए पंख और हौसले की. आइए, मिलकर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य का रास्ता बनाते हैं और उनकी कहानियों को नई ऊंचाइयां देते हैं."

नेहा धूपिया ने भी दी बधाई

एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने भी बच्चों के साथ की एक वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "एक पुराना सोफा था, जिसे बच्चों ने रंग लगाकर नया और सुंदर बना दिया. इससे घर में बहुत खुशी आई. किसने सोचा था कि एक पुराना सोफा हमें इतनी खुशी देगा? बस थोड़ा रंग, बच्चों के छोटे हाथ और ढेर सारी खुशियां... हमने सिर्फ सोफा नहीं, बल्कि पुरानी यादों को भी नया और खूबसूरत रूप दे दिया.

जब बच्चे कुछ बनाते हैं, तो साधारण चीजें भी कला का शानदार नमूना बन जाती हैं. यह सोफा अब बचत, क्रिएटिविटी और नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका है. यह हमारे साथ जीवन भर रहेगा! हैप्पी चिल्ड्रेन्स डे."

शिल्पा शिरोडकर ने दी शुभकामनाएं

एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर ने बेटी और फैमिली के साथ तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, "मेरी बेटी के लिए... तू ही वो लड़की है, जो मेरे अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखती है! तू ही वजह है कि मेरा दिल खुश रहता है.हमेशा वैसी ही रहना और हमेशा शाइन करती रहना! लव यू."