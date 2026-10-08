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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मिट्टी से जुड़े इंसान थे', नाना पाटेकर के निधन की खबर सुन रवि किशन हुए भावुक

'मिट्टी से जुड़े इंसान थे', नाना पाटेकर के निधन की खबर सुन रवि किशन हुए भावुक

बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर ने इस दुनिया के अलविदा कह दिया है. उनके निधन की खबर सुन भोजपुरी एक्टर व पॉलिटिशियन रवि किशन काफी गम में हैं. उन्होंने कहा कि वो मिट्टी से जुड़े इंसान थे.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 08 Oct 2026 11:31 AM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर ने 75 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा. उन्होंने आज 8 अक्टूबर की सुबह अपने गोवा स्थित घर पर आखिरी सांस ली. कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई.

उनके निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. सेलेब्स से लेकर फैंस तक उन्हें याद कर रहे हैं. इसी बीच एक्टर रवि किशन ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया.

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रवि किशन हुए भावुक
रवि किशन ने अपने इंस्टाग्राम पर नाना पाटेकर की एक फोटो शेयर की है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'आज सुबह-सुबह नाना पाटेकर जी के निधन की दुखद खबर सुनकर मन बहुत व्यथित है. स्टार होते हुए भी स्टारडम से कोसों दूर रहने वाले नाना जी भारतीय सिनेमा के उन महान कलाकारों में थे, जिनकी पहचान उनकी सादगी, सहजता और मिट्टी से जुड़े इंसान से थी. मुंबई की चकाचौंध में रहते हुए भी उन्होंने अपनी जड़ों और संस्कारों को कभी नहीं छोड़ा.'

 
 
 
 
 
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उन्होंने लिखा, 'नाना जी से मेरा आत्मीय संबंध रहा. समय-समय पर उनसे बातचीत होती थी. उनके अभिनय, सादगी और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण से मैंने बहुत कुछ सीखा. वे हमेशा स्नेह और प्रोत्साहन देते थे. उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी एक बड़ी क्षति है. नाना पाटेकर जी का निधन भारतीय फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. उनकी कला, सादगी और स्मृतियां सदैव हमारे बीच जीवित रहेंगी. ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके परिवार एवं सभी चाहने वालों को यह अपार दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें.'

पिछले महीने हुई थी बात
रवि किशन ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वो कह रहे हैं, 'आज सुबह पहली खबर आई, मेरे बहुत करीब दोस्त नाना पाटेकर गोवा में उनको कार्डियक अरेस्ट आया और वो बच नहीं  पाए. उसी गोवा में उन्होंने अपने हाथ से मुझे भोजन करवाया था. मेरे अच्छे दोस्त थे, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं. मैं क्या पूरा देश उनका फैन था. इंसान बहुत कमाल थे. दुख नें खड़े रहते थे. आज हमने एक नट सम्राट खोया है, जो कभी नहीं मिल सकता है. एक ऐसा कलाकार जो अब कभी नाना पाटेकर नहीं हो सकता.'

 
 
 
 
 
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उन्होंने वीडियो में आगे इमोशनल होते हुए कहा, 'मल्हार को ताकत दें. वो अपने बेटे मल्हार से बहुत प्रेम करते थे. नाना चले गए आप. आपने तो बोला था तेरा गोरखपुर देखना है, पिछले महीने ही बात हुई थी. गोरखपुर आप आते-आते रह गए नाना. प्रणाम आपको.' 

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 08 Oct 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर
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