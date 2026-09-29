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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरवि किशन के हाथ लगा करियर का सबसे बड़ा जैकपॉट, इस मेगा बजट फिल्म में बनेंगे लीड हीरो

रवि किशन के हाथ लगा करियर का सबसे बड़ा जैकपॉट, इस मेगा बजट फिल्म में बनेंगे लीड हीरो

रवि किशन के हाथ बड़ी फिल्म लगी है. इसमें वो लीड एक्टर नज़र आएंगे.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 29 Sep 2026 12:44 PM (IST)
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भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन इन दिनों पूरे देश में तहलका मचाए हुए हैं. थियेटर से लेकर ओटीटी तक उन्होंने अपनी धाक जमा रखी है. अब उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर आई है. रवि किश के हाथ बड़ा जैकपॉट लग गया है. उन्हें बॉलीवुड पहली ऐसी फिल्म मिल गई है जिसमें वो सोलो लीड हीरो हैं.

ये फिल्म महावीर जैन फिल्म्स बना रही है. इसमें हाई-कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअल फिल्म होगी जिसमें रवि किशन लीड रोल में दिखेंगे.

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इस फिल्म की कहानी आस्था और इंसान के रिश्ते को एक अलग नजरिए से दिखाएगी.  फिल्म में उनका किरदार भगवान को सिर्फ भक्त नहीं, बल्कि उन्हें अपना सबसे करीबी दोस्त मानता है. इस अनोखे रिश्ते के साथ कहानी में इमोशन, ह्यूमर और ड्रामा भी देखने को मिलेगा.

अभी तक फिल्म के टाइटल अनाउंस नहीं किया गया है. 

फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स पर आधारित है, जो भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त मानता है और उनके साथ लगभग निजी रिश्ता महसूस करता है. फिल्म में यह दिखाने की कोशिश होगी कि किसी इंसान की आस्था सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसका भगवान के साथ रिश्ता दोस्ती और भरोसे का भी हो सकता है.


रवि किशन के हाथ लगा करियर का सबसे बड़ा जैकपॉट, इस मेगा बजट फिल्म में बनेंगे लीड हीरो

रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की कहानी पूरी तरह उनके किरदार के इर्द-गिर्द घूमेगी. इस फिल्म में रवि किशन का एक ऐसा अंदाज देखने को मिलेगा, जो उनके अब तक के कई किरदारों से काफी अलग होगा. मेकर्स फिल्म को भक्ति ड्रामा की तरह बनाने के बजाय इसे मनोरंजक तरीके से दर्शकों के सामने लाने की तैयारी में हैं. फिल्म में आस्था, इमोशन और कॉमेडी से भरपूर कहानी होगी.

इस फिल्म की कहानी को अमित आर्यन ने लिखा है और वही फिल्म का निर्देशन भी कर रहे हैं.  फिल्म को मृगदीप सिंह लांबा, विनायक कुमार, कविन शाह और शिखा के. अहलूवालिया प्रोड्यूस करेंगे.


रवि किशन के हाथ लगा करियर का सबसे बड़ा जैकपॉट, इस मेगा बजट फिल्म में बनेंगे लीड हीरो

आपको बता दें कि इन दिनों नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' थियेटर्स में खूब देखी जा रही है. ये फिल्म करीब 400 करोड़ कमा चुकी है.

ऐसे में फिल्म मेकर्स इन दिनों ऐसी फिल्मों पर भी फोकस रखना चाहते हैं जो आध्यात्म से जुड़ी हों.

बता दें कि महावीर जैन फिल्म्स के साथ ये रवि किशन की दूसरी फिल्म है. इससे पहले वो फिल्म 'नागजिला' में ऑलरेडी हैं जिसमें कार्तिक आर्यन लीड रोल में हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो रवि किशन की फिल्म 'मिर्जापुर' अभी भी थियेटर्स में चल रही है. इसमें उनके किरदार को काफी पसंद किया गया. इसके अलावा 'मामला लीगल है' और 'लापता लेडीज' में भी वो छा गए थे. रवि किशन सिर्फ भोजपुरी में ही नहीं साउथ फिल्मों में भी दमदार रोल में नज़र आ चुके हैं. 

इन दिनों उनके मीम्स भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं.

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 29 Sep 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
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