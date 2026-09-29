रवि किशन के हाथ लगा करियर का सबसे बड़ा जैकपॉट, इस मेगा बजट फिल्म में बनेंगे लीड हीरो

भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन इन दिनों पूरे देश में तहलका मचाए हुए हैं. थियेटर से लेकर ओटीटी तक उन्होंने अपनी धाक जमा रखी है. अब उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर आई है. रवि किश के हाथ बड़ा जैकपॉट लग गया है. उन्हें बॉलीवुड पहली ऐसी फिल्म मिल गई है जिसमें वो सोलो लीड हीरो हैं.

ये फिल्म महावीर जैन फिल्म्स बना रही है. इसमें हाई-कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअल फिल्म होगी जिसमें रवि किशन लीड रोल में दिखेंगे.

इस फिल्म की कहानी आस्था और इंसान के रिश्ते को एक अलग नजरिए से दिखाएगी. फिल्म में उनका किरदार भगवान को सिर्फ भक्त नहीं, बल्कि उन्हें अपना सबसे करीबी दोस्त मानता है. इस अनोखे रिश्ते के साथ कहानी में इमोशन, ह्यूमर और ड्रामा भी देखने को मिलेगा.

अभी तक फिल्म के टाइटल अनाउंस नहीं किया गया है.

फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स पर आधारित है, जो भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त मानता है और उनके साथ लगभग निजी रिश्ता महसूस करता है. फिल्म में यह दिखाने की कोशिश होगी कि किसी इंसान की आस्था सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसका भगवान के साथ रिश्ता दोस्ती और भरोसे का भी हो सकता है.





रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म की कहानी पूरी तरह उनके किरदार के इर्द-गिर्द घूमेगी. इस फिल्म में रवि किशन का एक ऐसा अंदाज देखने को मिलेगा, जो उनके अब तक के कई किरदारों से काफी अलग होगा. मेकर्स फिल्म को भक्ति ड्रामा की तरह बनाने के बजाय इसे मनोरंजक तरीके से दर्शकों के सामने लाने की तैयारी में हैं. फिल्म में आस्था, इमोशन और कॉमेडी से भरपूर कहानी होगी.

इस फिल्म की कहानी को अमित आर्यन ने लिखा है और वही फिल्म का निर्देशन भी कर रहे हैं. फिल्म को मृगदीप सिंह लांबा, विनायक कुमार, कविन शाह और शिखा के. अहलूवालिया प्रोड्यूस करेंगे.





आपको बता दें कि इन दिनों नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म 'हनुमान अंश' थियेटर्स में खूब देखी जा रही है. ये फिल्म करीब 400 करोड़ कमा चुकी है.

ऐसे में फिल्म मेकर्स इन दिनों ऐसी फिल्मों पर भी फोकस रखना चाहते हैं जो आध्यात्म से जुड़ी हों.

बता दें कि महावीर जैन फिल्म्स के साथ ये रवि किशन की दूसरी फिल्म है. इससे पहले वो फिल्म 'नागजिला' में ऑलरेडी हैं जिसमें कार्तिक आर्यन लीड रोल में हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो रवि किशन की फिल्म 'मिर्जापुर' अभी भी थियेटर्स में चल रही है. इसमें उनके किरदार को काफी पसंद किया गया. इसके अलावा 'मामला लीगल है' और 'लापता लेडीज' में भी वो छा गए थे. रवि किशन सिर्फ भोजपुरी में ही नहीं साउथ फिल्मों में भी दमदार रोल में नज़र आ चुके हैं.

इन दिनों उनके मीम्स भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं.