Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' में लक्ष्मण बनकर हर दिन प्रार्थना करते हैं रवि दुबे, बोले- 'मेरे लिए ये सबसे बड़ा मौका है'

'रामायण' में लक्ष्मण बनकर हर दिन प्रार्थना करते हैं रवि दुबे, बोले- 'मेरे लिए ये सबसे बड़ा मौका है'

टीवी के पॉपुलर एक्टर रवि दुबे अपकमिंग फिल्म 'रामायण' में लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहे हैं. अब हाल ही में उन्होंने अपने किरदार को लेकर और ट्रेलर को मिले प्यार पर बात की है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 12 Oct 2026 01:33 PM (IST)
Preferred Sources

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शक बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. फिल्म में रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसे सितारों नजर आने वाले हैं. वहीं टीवी के 'जमाई राजा' यानी रवि दुबे भगवान लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं. 

रवि दुबे को उनके लुक के लिए खूब तारीफें मिल रही हैं. फिल्म को लेकर शुरुआती चर्चाओं के बीच उनका लुक खास तौर पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. अब हाल ही में उन्होंने अपने किरदार पर बात की है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
8 साल बाद भी कायम है ‘तुम्बाड’ का खौफ, जानिए इस फिल्म को खास बनाने वाली 7 बातें
8 साल बाद भी कायम है ‘तुम्बाड’ का खौफ, जानिए इस फिल्म को खास बनाने वाली 7 बातें
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ने फैन से नहीं मिलाया हाथ, किसी ने नाना को किया याद, तो किसी ने सलमान से की तुलना
अमिताभ बच्चन ने फैन से नहीं मिलाया हाथ, किसी ने नाना को किया याद, तो किसी ने सलमान से की तुलना
बॉलीवुड
राजपाल यादव ने दोस्त की पत्नी के इलाज के लिए मांगी मदद, खुद कर्ज में डूबे एक्टर बोले- 'काफी पैसा लगना है'
राजपाल यादव ने दोस्त की पत्नी के इलाज के लिए मांगी मदद, खुद कर्ज में डूबे हैं एक्टर
बॉलीवुड
'मैं जावेद शेख से कभी शादीशुदा नहीं थी', सलमा आगा ने तोड़ी चुप्पी, कई राज खोले
'मैं जावेद शेख से कभी शादीशुदा नहीं थी', सलमा आगा ने तोड़ी चुप्पी, कई राज खोले

अपने लुक को मिल रहे प्यार पर बोले रवि दुबे
वैराइटी इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में रवि दुबे ने कहा, 'मैं दिल से आभारी हूं. ट्रेलर के बाद मुझे जो भी प्यार और सराहना मिली है, मैं उसे सिर झुकाकर स्वीकार करता हूं. मैं हर दिन उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मैं इस किरदार की जरूरत के मुताबिक उसकी सच्चाई और गंभीरता को समझ पाया हूं.'

भगवान लक्ष्मण का किरदार निभाने की जिम्मेदारी पर रवि दुबे
रवि दुबे को उम्मीद है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने अपने किरदार में जो ईमानदारी लाने की कोशिश की, वो पर्दे पर भी नजर आएगी.  उन्होंने कहा, 'मैं इस बात से पूरी तरह वाकिफ हूं कि ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाने के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है, जो हजारों सालों से लोगों के जहन और दिलों में बसा हुआ है. किसी एक्टर की जिंदगी में ऐसा बहुत कम होता है कि शायद उसके करियर का अब तक का सबसे बड़ा मौका, उसकी जिंदगी के सबसे बड़े सम्मानों में से एक भी हो. मेरे लिए यह वही मौका है.'

बता दें, रवि दुबे ने साल 2011 की हिंदी फिल्म 'यूआर माय जान' से फिल्मों में कदम रखा, वहीं अब वो जल्द ही फिल्म 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाते नजर आएंगे.

फिल्म की कास्ट
फिल्म में रणबीर कपूर भगवार राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण का रोल प्ले कर रहे हैं.  इसके अलावा फिल्म में सनी देओल, अरुण गोविल, लारा दत्ता और रकुल प्रीत सिंह समेत कई बड़े कलाकार भी नजर आएंगे. 

रामायण' में लक्ष्मण बनकर हर दिन प्रार्थना करते हैं रवि दुबे, बोले- 'मेरे लिए ये सबसे बड़ा मौका है

कब रिलीज होगी 'रामायण'?
हाल ही में रामायण की नई रिलीज डेट भी अनाउंस की गई. फिल्म दो पार्ट में बनी है. इसका पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर 5 नवंबर को रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट अगले साल आएगा.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Ravi Dubey
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
8 साल बाद भी कायम है ‘तुम्बाड’ का खौफ, जानिए इस फिल्म को खास बनाने वाली 7 बातें
8 साल बाद भी कायम है ‘तुम्बाड’ का खौफ, जानिए इस फिल्म को खास बनाने वाली 7 बातें
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ने फैन से नहीं मिलाया हाथ, किसी ने नाना को किया याद, तो किसी ने सलमान से की तुलना
अमिताभ बच्चन ने फैन से नहीं मिलाया हाथ, किसी ने नाना को किया याद, तो किसी ने सलमान से की तुलना
बॉलीवुड
राजपाल यादव ने दोस्त की पत्नी के इलाज के लिए मांगी मदद, खुद कर्ज में डूबे एक्टर बोले- 'काफी पैसा लगना है'
राजपाल यादव ने दोस्त की पत्नी के इलाज के लिए मांगी मदद, खुद कर्ज में डूबे हैं एक्टर
बॉलीवुड
'मैं जावेद शेख से कभी शादीशुदा नहीं थी', सलमा आगा ने तोड़ी चुप्पी, कई राज खोले
'मैं जावेद शेख से कभी शादीशुदा नहीं थी', सलमा आगा ने तोड़ी चुप्पी, कई राज खोले
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर हुस्न की खतरनाक 'जादूगर'!
दिल्ली पुलिस अलर्ट, 'कॉकरोचों' की धरपकड़
प्रदर्शन पर अंकुश...जरूरी या पुलिस निरंकुश?
SC ने क्यों दिखाई सख्ती?
सड़क पर तकरार...खामोश ज्ञानेश कुमार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के सामने रखी शर्त, बोले- 'आप अपराधी नहीं, आपको छोड़ देंगे...'
राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के सामने रखी शर्त, बोले- 'आप अपराधी नहीं, आपको छोड़ देंगे...'
महाराष्ट्र
ठाकरे जूनियर्स पर FIR! मुंबई प्रोटेस्ट के बीच आदित्य और अमित पर लगे ये आरोप
ठाकरे जूनियर्स पर FIR! मुंबई प्रोटेस्ट के बीच आदित्य और अमित पर लगे ये आरोप
इंडिया
SC में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे राहुल गांधी, बोले- 'CJI ने कहा है कि...'
SC में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका दाखिल करेंगे राहुल गांधी, बोले- 'CJI ने कहा है कि...'
बॉलीवुड
15 साल बाद आ रहा विद्या बालन की ‘द डर्टी पिक्चर’ का सीक्वल, एकता कपूर ने किया कंफर्म, कहानी का भी दिया हिंट
‘द डर्टी पिक्चर’ का आ रहा सीक्वल, एकता कपूर ने किया कंफर्म
क्रिकेट
रिंकू का शतक, शमी-जडेजा ने भी बिखेरा जलवा, रणजी ट्रॉफी में चमके टीम इंडिया के सितारे
रिंकू का शतक, शमी-जडेजा ने भी बिखेरा जलवा, रणजी ट्रॉफी में चमके टीम इंडिया के सितारे
इंडिया
सौरव दास-आशुतोष रांका फिर थाने पहुंचे, कहा- '24 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद...'
सौरव दास-आशुतोष रांका फिर थाने पहुंचे, कहा- '24 घंटे का अल्टीमेटम, उसके बाद...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं कांग्रेस की ममता चौधरी, जिनका अजय राय से हुआ पंगा
कौन हैं कांग्रेस की ममता चौधरी, जिनका अजय राय से हुआ पंगा
Home Tips
Rice Storage Tips: बाजार से लाते हैं चावल, ऐसे जानें कितने दिन में हो जाएगा खराब?
बाजार से लाते हैं चावल, ऐसे जानें कितने दिन में हो जाएगा खराब?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget