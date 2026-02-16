रवीना टंडन ने ‘कुछ कुछ होता है’ और ‘छैया छैया’ गाने को कर दिया था इंकार, अब खोला राज
बॉलीवुड को पॉपुलर एक्ट्रेस रवीना टंडन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कई खुलासे किए. अब एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि उन्होंने कारण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है और छैया छैया गाना क्यों रिजेक्ट किया.
90 के दशक में रवीना टंडन बॉलीवुड की सबसे चमकती हुई हीरोइनों में से एक थीं. पहले से ही इंडस्ट्री में उनका नाम था, लेकिन 1994 में आई उनकी फिल्म मोहरा ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया. इसी समय फिल्ममेकर करण जौहर ने उन्हें अपनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है में काम करने का ऑफर दिया. लेकिन रवीना ने यह रोल ठुकरा दिया, क्योंकि यह दूसरी लीड वाली भूमिका थी. अब एक्ट्रेस ने हाल ही में इस बारें में खुल कर बात की है.
रवीना ने करण जौहर की पहली फिल्म क्यों ठुकराई?
हाल ही में ज़ूम के साथ बातचीत में रवीना टंडन ने बताया कि उन्होंने करण जौहर की पहली फिल्म क्यों ठुकराई, भले ही वह फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर के अच्छे दोस्त थीं. उन्होंने कहा, 'मेरे पास कुछ फिल्मों को ठुकराने के अपने कारण थे. उदाहरण के लिए, कुछ कुछ होता है.
उन्होंने कहा, 'करण हमेशा कहते हैं कि तुमने मेरी पहली फिल्म नहीं की, लेकिन मैं उन्हें बताती हूं कि मैं यह फिल्म जरूर करना चाहती थी और आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन उस समय मेरे करियर में मैं मोहरा के बाद दूसरी लीड निभाकर अपने करियर को फिर से शुरू नहीं कर सकती थी.'
उन्होंने आगे कहा, 'मेरे लिए यह बहुत जरूरी था कि अगर मेरी फिल्म में पांच सीन या पांच गाने भी हों, तो मैं सोलो हीरोइन के रूप में काम करूं. मुझे अपना करियर ऐसे ही फिर से शुरू करना था, जो बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने सोचा कि यह करना ही होगा. यह रानी मुखर्जी के लिए काम कर गया क्योंकि वह तब नई और यंग थीं, लेकिन मेरे लिए यह करना मुश्किल था कि मैं वहीं से शुरू करूं जहां से मैंने छोड़ा था. यह मेरे लिए एक बहुत ही कठिन फैसला था.'
रवीना ने क्यों ठुकराया छैया छैया सॉन्ग?
रवीना टंडन ने यह भी बताया कि उन्होंने मणि रत्नम की 1998 की फिल्म दिल से के आइकॉनिक गाने छैया छैया में काम करने से मना कर दिया. उनका कहना था कि वह ‘आइटम गर्ल’ का टैग नहीं लेना चाहती थीं. उन्होंने कहा, 'छैया छैया आया, और मैं इसे करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन मैं ‘आइटम गर्ल’ कहलाना नहीं चाहती थी.
उन्होंने मणिरत्नम जी से कहा- मैं आपकी हर फिल्म में काम करना चाहती हूं, लेकिन दुर्भाग्य से मैं यह गाना नहीं कर सकती. यह एक ऐसी चीज़ है जिस पर कभी-कभी पछतावा होता है, लेकिन जिंदगी में हर चीज करना संभव नहीं होता.' फिर में इस गाने में मलाइका अरोड़ा ने शाहरुख खान के साथ काम किया. यह गाना बहुत बड़ा हिट हुआ और मलाइका अरोड़ा को रातों-रात स्टार बना दिया. इसके साथ ही उन्होंने बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक डांसर के रूप में अपनी पहचान पक्की कर ली.
