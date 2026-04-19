टीवी पर रचाया स्वयंवर, लेकर सगाई के बाद तोड़ा रिश्ता, जानें- आजकल कहां हैं रतन राजपूत

छोटे पर्दे की जानी-मानी एक्ट्रेस रतन राजपूत भले ही लंबे समय से एक्टिंग की दुनिया से दूर हों, लेकिन वो अक्सर अपने फैंस के बीच चर्चा में रहती हैं. रतन राजपूत ने अपनी दमदार अदाकारी से लाखों दर्शकों के दिलों पर राज किया है. बिहारी छोरी ने टेलीविजन की दुनिया में सीरियल से ऐसी छाप छोड़ी कि वह घर-घर में छा गईं. एक्ट्रेस 20 अप्रैल को अपना 39वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. आइए ऐसे में उनके करियर के साथ-साथ उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं.

रतन राजपूत को नहीं मिला परिवार का सपोर्ट

रतन राजपूत का जन्म 20 अप्रैल, 1987 को पटना में हुआ था. उन्हें बचपन से ही अभिनय का गहरा जुनून था, लेकिन रतन के इस सपने को परिवार का साथ कभी नहीं मिल पाया. इसके बावजूद वो अपने इस फैसले पर अडिग रहीं और दिल्ली आ गई, जहां उन्होंने थिएटर आर्टिस्ट गुरु सुरेंद्र शर्मा से अभिनय के गुर सीखे. इसके बाद उन्होंने सुरेंद्र शर्मा के निर्देशन में बने 'निर्मला' और 'मैला आंचल' जैसे थिएटर नाटक भी किए. थिएटर की दुनिया में नाम कमाने के बाद रतन राजपूत एक दिन माया नगरी मुंबई पहुंच गईं.

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इन टीवी शो में नजर आईं रतन राजपूत

रतन राजपूत ने सीरियल 'राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी' से टीवी पर डेब्यू किया. इसके बाद उन्हें 'अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजो' में देखा गया, जिससे उन्हें लोगों के बीच पहचान मिली. इसके बाद वो 'दिल से दिया वचन', 'महाभारत', 'संतोषी मां' जैसे टीवी सीरियल्स में नजर आईं. वो रियलिटी शो 'बिग बॉस 7' में भी हिस्सा ले चकी हैं.

नेशनल टेलीविजन पर की सगाई

साल 2010 में वो दौर आया, जब रतन राजपूत ने अपने टीवी शो 'रतन का रिश्ता' से खूब सुर्खियां बटोरीं. इस शो में देश-विदेश से आए कई हैंडसम हंक ने हिस्सा लिया और रतन का दिल जीतने की कोशिश की. कई लड़कों में से कुछ दिन साथ बिताने के बाद रतन राजपूत का दिल अभिनव शर्मा पर आया. एक्ट्रेस ने नेशनल टेलीविजन पर अभिनव शर्मा को अपने हमसफर के रूप में चुना.

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इस शो में दोनों ने सगाई की और मुलाकातों का दौर शुरू हो गया. हालांकि, यह रिश्ता नहीं चला और रतन की सगाई टूट गई. कुछ महीनों बाद ही रतन राजपूत और अभिनव शर्मा अलग हो गए. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा था, 'बाकी कपल्स की तरह हमारे बीच में काफी मतभेद हुए, जो कभी सॉल्व नहीं हो पाए. इसलिए हमने अपने रास्ते अलग कर लिए.'

सेट पर हो चुकी हैं शोषण का शिकार

बता दें कि 'संतोषी मां' के सेट पर रतन राजपूत का शोषण हुआ, जिसकी शिकायत उन्होंने की. लाइटमैन की गंदी हरकत पर जब मेकर्स ने एक्शन नहीं लिया, तब रतन ने सेट पर जाने से इनकार कर दिया. बस, यहीं से उन्होंने अभिनय की दुनिया से दूरी बना ली.

रतन राजपूत ने गांव में की खेती

कोविड के वक्त रतन राजपूत अपने घर पटना चली गईं. इस दौरान उन्होंने गांव में समय बिताया और खेती-बाड़ी करने लगीं. रतन राजपूत भले ही पर्दे से दू रहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो एक्टिव थीं. एक्ट्रेस आए दिन अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग शेयर करती थीं. उन्होंने न्यूरोथेरेपी का कोर्स भी किया और अपनी लाइफस्टाइल को काफी सादा बना लिया.

अध्यात्म की राह पर रतन राजपूत

बता दें कि एक साल पहले तक रतन राजपूत यूट्यूब पर व्लॉग बना रही थीं. इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी एक्टिव थीं, लेकिन अब वो सोशल मीडिया से दूर हैं. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, अब रतन राजपूत आध्यात्मिक रास्ते पर निकल चुकी हैं. वो वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से भी मिल चुकी हैं.