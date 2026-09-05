Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मिर्जापुर द मूवी' में रसिका दुग्गल ने मचाया धमाल, बीना त्रिपाठी के रोल में छा गईं एक्ट्रेस

'मिर्जापुर द मूवी' में रसिका दुग्गल ने मचाया धमाल, बीना त्रिपाठी के रोल में छा गईं एक्ट्रेस

'मिर्जापुर द मूवी' में रसिका दुग्गल ने एक बार फिर अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया है. बीना त्रिपाठी के रोल में उनकी खूब तारीफ हो रही है और फैंस भी जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 05 Sep 2026 05:43 PM (IST)
Preferred Sources

पंकज त्रिपाठी और अली फजल स्टारर 'मिर्जापुर द मूवी' आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. गुड्डू पंडित से लेकर कालीन भैया तक, इसके सभी किरदारों ने एक बार फिर गर्दा उड़ा दिया है. वहीं, बीना त्रिपाठी के किरदार में रसिका दुग्गल ने भी अपनी दमदार एक्टिंग से खूब वाहवाही लूटी है.

बीना त्रिपाठी बनकर छाईं रसिका दुग्गल
'मिर्जापुर द मूवी' में रसिका दुग्गल एक बार फिर बीना त्रिपाठी के किरदार में नजर आ रही हैं. 'मिर्जापुर' के तीनों सीजन्स में भी उनके किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद किया था. अब फिल्म में उनकी वापसी ने फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ा दी है. बीना के किरदार में रसिका ने अपने अंदाज और दमदार एक्टिंग से एक बार फिर लोगों का ध्यान खींच लिया है.

मिर्जापुर द मूवी' में रसिका दुग्गल ने मचाया धमाल, बीना त्रिपाठी के रोल में छा गईं एक्ट्रेस

ये भी पढ़ें:- 'तुमने 'बॉर्डर 2' क्यों खराब कर दी?', समय रैना ने जमकर किया वरुण धवन को रोस्ट

सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ
फिल्म रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर भी रसिका दुग्गल की एक्टिंग की खूब चर्चा हो रही है. फैंस बीना त्रिपाठी के किरदार में उनके अंदाज और स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ कर रहे हैं. एक ने लिखा, 'सच में भौकाल है भाई. रसिका दुग्गल का आखिरी बार भी काफी जोरदार है.'

एक लिखते हैं, 'जिन लोगों ने 'मिर्जापुर' में रसिक दुगल के 'बीना' वाले किरदार की वजह से उन्हें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा है, उन्हें 'हामिद', 'ह्यूमरसली योर्स' और 'किस्सा' जरूर देखनी चाहिए.'

एक यूजर ने रसिका की तारीफ करते हुए लिखा, 'मिर्जापुर द मूवी के इस सीन में बीना भाभी और बऊजी ने सबको पीछे छोड़ दिया. शेर की उम्र ज्यादा है, लेकिन बूढ़ा नहीं हुआ. क्या डायलॉग है. सुनकर रोंगटे खड़े हो गए. 'मिर्जापुर द मूवी' ब्लॉकबस्टर होने वाली है.'

दूसरे ने लिखा, 'बीना त्रिपाठी के रोल में रसिका दुगल भी शानदार हैं. वो हर सीन में मजबूती, इमोशन और एटीट्यूड लेकर आती हैं.'

'मिर्जापुर: द मूवी' में नजर आ रहे ये कलाकार
'मिर्जापुर: द मूवी' में वेब सीरीज के कई पॉपुलर चेहरों ने कमबैक किया है, वहीं फिल्म में कई नए सितारों की भी एंट्री हुई है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, श्रिया पिलगांवकर, श्वेता त्रिपाठी और अभिषेक बनर्जी समेत कई पुराने कलाकार अपने चर्चित किरदारों में नजर आ रहे हैं. वहीं रवि किशन, जितेंद्र कुमार और सोनल चौहान जैसे कई नए कलाकार भी फिल्म का हिस्सा बने हैं. 

'मिर्जापुर: द मूवी' ने पहले दिन कमाए इतने करोड़ रुपये
'मिर्जापुर: द मूवी' का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, जबकि इसकी कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है. रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर फिल्म के प्रोड्यूसर हैं. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'मिर्जापुर द मूवी' ने रिलीज के पहले दिन 24.75 करोड़ से खाता खोला है. इस फिल्म ने पहले दिन हिंदी में 24.60 करोड़ की कमाई की है. वहीं, तेलुगु में इस फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन 0.15 करोड़ रुपये रहा. 

ये भी पढ़ें:- 'सॉलिड, कड़क और मसालेदार, करण जौहर को पसंद आई 'मिर्जापुर द मूवी', शेयर किया रिव्यू

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 05:43 PM (IST)
Tags :
Rasika Dugal मिर्जापुर: द फिल्म
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
कृति सेनन से हर्षवर्धन राणे तक, टीचर्स डे पर सितारों ने अपने गुरु को किया याद
कृति सेनन से हर्षवर्धन राणे तक, टीचर्स डे पर सितारों ने अपने गुरु को किया याद
बॉलीवुड
Box Office: दूसरे दिन भी 'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल, 5.30 बजे तक 35 करोड़ के हुई पार
दूसरे दिन भी 'मिर्जापुर द मूवी' का भौकाल, 5.30 बजे तक 35 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
शाहरुख की फिल्म से बाहर हो गया था ये सुपरहिट गाना, अभिषेक की मूवी में मचाया था धमाल
शाहरुख की फिल्म से बाहर हो गया था ये गाना, अभिषेक की मूवी में मचाया था धमाल
बॉलीवुड
'कल्चर समय के साथ बदलता है', स्वरा भास्कर के 'पद्मावत' विवाद पर बोलीं श्रेया पिलगांवकर
'कल्चर समय के साथ बदलता है', स्वरा भास्कर के 'पद्मावत' विवाद पर बोलीं श्रेया पिलगांवकर
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: सितारों के सिर चढ़ा जन्माष्टमी का खुमार! तस्वीरों में दिखा भक्ति का रंग तो एथनिक लुक से लगा ग्लैमर का तड़का (05.09.2026)
Bareilly Ke Bacchan: 🤗Bachchan's के झोल से जीती Sangam, Krishna संग नैन मटक्का और फूटी मटकी! #sbs
MYSTERY NEWS: रेगिस्तान में अचानक बर्फबारी, प्रलय या मौसम का अनोखा खेल? |ABPLIVE
Bollywood News: बॉलीवुड से नहीं मिला साथ, अब विदेशों में छाप छोड़ेगी ‘हनुमान अंश’ (04.09.26)
Shehnaaz Gill और Gippy Grewal का मजेदार Interview | Pyaar, Regret और Singh VS Kaur पर खुलकर बात
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गाजियाबाद जासूसी मामले में NIA का एक्शन, 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
गाजियाबाद जासूसी मामले में NIA का एक्शन, 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
राजस्थान
धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, पानी से गुजरते वक्त पोखर में पलटी कार, 4 की मौत
धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, पानी से गुजरते वक्त पोखर में पलटी कार, 4 की मौत
स्पोर्ट्स
'यौन उत्पीड़न, फेक तस्वीरें और...', सिल्वर मेडल विजेता केया बनर्जी ने सुनाई आपबीती
'यौन उत्पीड़न, फेक तस्वीरें और...', सिल्वर मेडल विजेता केया बनर्जी ने सुनाई आपबीती
बॉलीवुड
सीएम पुष्कर सिंह धामी का तोहफा, उत्तराखंड में ‘हनुमान अंश’ होगी टैक्स फ्री
सीएम पुष्कर सिंह धामी का तोहफा, उत्तराखंड में ‘हनुमान अंश’ होगी टैक्स फ्री
इंडिया
Live: एक दिन की पुलिस कस्टडी में स्वतंत्र भारद्वाज, CJP कार्यकर्ता के वकील ने उठाए सवाल
Live: एक दिन की पुलिस कस्टडी में स्वतंत्र भारद्वाज, CJP कार्यकर्ता के वकील ने उठाए सवाल
विश्व
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
अमेरिका ने ईरान के ऑयल टैंकर पर किया अटैक, खार्ग आइलैंड के पास धमाके
ट्रेंडिंग
ऐसा कौन करता है? सांप को साबुन लगाकर नहला रहा था बच्चा, वीडियो वायरल
ऐसा कौन करता है? सांप को साबुन लगाकर नहला रहा था बच्चा, वीडियो वायरल
नौकरी
UPSSSC में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती, 28 सितंबर तक करें आवेदन
UPSSSC में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती, 28 सितंबर तक करें आवेदन
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget