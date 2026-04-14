इंस्पिरेशन की तलाश में रसिका दुग्गल, बताया कैसे खुद को रखती हैं स्ट्रॉन्ग

मनोरंजन की दुनिया में अक्सर सितारे अलग-अलग चीजों से प्रेरणा लेते हैं. कुछ ऐसा ही अनुभव हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस रसिका दुग्गल ने शेयर किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए फैंस को बताया कि उन्हें पिछले कुछ महीनों में किन-किन चीजों से प्रेरणा मिली है.

रसिका दुग्गल ने शेयर किया पोस्ट

रसिका दुग्गल ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो अपने बाल पकड़े नजर आ रही हैं. इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक लंबा-चौड़ा कैप्शन लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी इंस्पिरेशन सोर्स के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि वो हमेशा ऐसी चीजें ढूंढती रहती हैं, जो उनके मन के इमोशन्स को बदल सकें और उन्हें अंदर से मजबूत बना सकें.

इंस्पिरेशन की तलाश में- रसिका दुग्गल

रसिका ने लिखा, 'इंस्पिरेशन की तलाश में… हमेशा कुछ ऐसा ढूंढती रहती हूं, जो मेरे एहसासों को थोड़ा बदल दे, मेरे मन की बात कह दें… पिछले कुछ महीनों में कुछ चीजें मेरे लिए खास प्रेरणा का सोर्स रही है. इस दौरान उन्होंने फिगर स्केटर एलिसा लियू का जिक्र किया और लिखा, 'उनकी शानदार वापसी ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया. एलिसा की वापसी प्रेरणादायक रही. यह एक ऐसी कमबैक कहानी है, जिसमें मेहनत, आत्मविश्वास और अपने तरीके से आगे बढ़ने की ताकत साफ दिखाई देती है. उनकी उपलब्धियां काफी शानदार रही हैं, जिसमें ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े मंचों पर उनकी जीत शामिल है.'

साहित्य से मिली बहुत प्रेरणा

रसिका को साहित्य से भी गहरी प्रेरणा मिली. उन्होंने मशहूर लेखिका किरण देसाई के नॉवेल का जिक्र करते हुए कहा, 'उसमें दिखाए गए किरदार सोनिया और सनी की अकेलेपन भरी कहानी ने मेरे दिल को छू लिया. 90 के दशक में भारत में बड़े हुए लोगों के लिए यह कहानी बेहद करीब महसूस होती है. मैं इस किताब में इतनी खो गईं कि आज भी इसके बारे में सोचती रहती हूं और कभी-कभी सपनों में भी इसकी झलक देखती हूं.'

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रसिका ने आगे लिखा, 'संगीत की बात करें तो मैंने एलिसा लियू की परफॉर्मेंस को बार-बार देखा है, जिसके बाद मेरा झुकाव डिस्को म्यूजिक की ओर भी बढ़ गया. 'मैकआर्थर पार्क सुइट' अब मेरे पसंदीदा गानों में शामिल हो गया है और मैं इसे बार-बार सुनती हैं. इससे पहले मैं 'छा रही काली घटना' जैसे गाने ज्यादा सुनती थीं, लेकिन अब मेरी पसंद में बदलाव आया है और मैं अपनी मॉर्निंग वॉक के दौरान डिस्को गानों का भी आनंद लेती हैं.'

उन्होंने लिखा, 'और अगर गहराई में जाना हो, तो मेरा लंबे समय से पसंदीदा पॉडकास्ट 'द सीन एंड द अनसीन' है. इसका 'ए प्राइमर ऑन चाइना' एपिसोड को मैंने कई बार 15 सेकंड पीछे करके सुना. वजह ये है कि इसमें बहुत कुछ समझाया गया है… चीन का ऐसा दिलचस्प इतिहास, जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा. अभी तक मैं इस 4 घंटे लंबे एपिसोड को पूरा नहीं कर पाई हूं… लेकिन हां, अब बस आखिरी 36 मिनट बाकी हैं.'

रसिका दुग्गल ने जताया फैंस का आभार

पोस्ट के आखिर में रसिका ने अपने फैंस का धन्यवाद करते हुए कहा, 'अगर आपने मेरा पूरा पोस्ट पढ़ा है तो मैं आपकी आभारी हूं. अगर मेरी बताई गई चीजों में से कुछ भी किसी को पसंद आया हो, तो यह मेरे लिए खुशी की बात है और अगर किसी को इनमें से कई चीजें पसंद आईं, तो वह मुझसे जुड़ने के लिए भी तैयार हैं.'