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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरसिका दुग्गल और गुलशन देवैया की 'लिटिल थॉमस' अक्टूबर में होगी रिलीज, सामने आई डेट

रसिका दुग्गल और गुलशन देवैया की 'लिटिल थॉमस' अक्टूबर में होगी रिलीज, सामने आई डेट

एक्ट्रेस रसिका दुग्गल और एक्टर गुलशन देवैया की अपकमिंग फिल्म 'लिटिल थॉमस' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. हाल ही में मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 12 Sep 2026 03:47 PM (IST)
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एक्ट्रेस रसिका दुग्गल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'मिर्जापुर' की सक्सेस एंजॉय कर रही हैं. इसी बीच उनकी अपकमिंग फिल्म 'लिटिल थॉमस' की रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है. फिल्म में उनके साथ गुलशन देवैया भी लीड रोल में नजर आएंगे.   

इस दिन रिलीज होगी फिल्म
'लिटिल थॉमस' इस साल 23 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म का निर्देशन कौशल ओजा ने किया है. इसे ल्यूमिनोसो पिक्चर्स, सिविक स्टूडियोज, गुड बैड फिल्म्स और रंजन सिंह की फ्लिप फिल्म्स और अनुराग कश्यप ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट हृदांश पारेख लिटिल थॉमस के किरदार में नजर आएंगे.

90 के दशक के गोवा में सेट ये कहानी थॉमस की है, जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान है और उसका सबसे बड़ा सपना है कि उसका एक छोटा भाई हो.

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रसिका दुग्गल और गुलशन देवैया की 'लिटिल थॉमस' अक्टूबर में होगी रिलीज, सामने आई डेट

फिल्म को लेकर क्या बोलीं रसिका दुग्गल?
फिल्म को लेकर रसिका दुग्गल ने कहा, 'ये ऐसी फिल्म है, जो बिना किसी गैरजरूरी तामझाम के अपनी कहानी की भावनाओं से जुड़ी रहती है. आज बच्चों के लिए बहुत कम फिल्में बनती हैं, खासकर ऐसी फिल्में जो उन्हें छोटा समझकर नहीं बनाई जातीं. मुझे लगता है कि 'लिटिल थॉमस' इस कमी को बहुत खूबसूरती से पूरा करती है. यह बच्चों की फिल्म है, लेकिन इसे बड़े भी उतना ही पसंद कर सकते हैं.'

फिल्म के निर्देशक कौशल ओजा ने 'लिटिल थॉमस' को अपने बचपन से इंस्पायर फिल्म बताया. उन्होंने कहा, 'मेरी पूरी टीम ने फिल्म की शूटिंग के दौरान खूब मजा किया. सेट पर बच्चों का उत्साह देखने लायक था और उनकी यही केमिस्ट्री फिल्म में भी नजर आती है. थॉमस आपको मुस्कुराने, हंसने और शायद एक-दो बार भावुक होने पर भी मजबूर करेगा.'

प्रोड्यूसर रंजन सिंह ने कहा कि 'लिटिल थॉमस' ऐसी फिल्म है, जिसे बनाते हुए टीम को याद आया कि वे फिल्में क्यों बनाते हैं. उन्होंने कहा, 'ये एक लड़के और अपने एक सवाल का जवाब ढूंढने के उसके सफर की बेहद मासूम और मजेदार कहानी है. आज के दौर में जब फिल्मों में तेज कट्स और भरपूर एक्शन देखने को मिलता है, ऐसे में ये एक सिंपल और प्यारी फिल्म है, जिसे परिवार का हर सदस्य देख सकता है और सभी को इसे साथ बैठकर देखना चाहिए.'

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 12 Sep 2026 03:47 PM (IST)
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