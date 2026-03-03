आलिया-दीपिका को पछाड़ बॉक्स ऑफिस पर राज करेंगी रश्मिका! धांसू है अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट

रश्मिका मंदाना इन दिनों विजय देवरकोंडा संग अपनी शादी को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. एक्ट्रेस ने 26 फरवरी को उदयपुर में विजय संग सात फेरे लिए थे. इस जोड़ी की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. इन सबके बीच एक्ट्रेस के प्रोफेशनल फ्रंट की बात की जाए तो उनकी अपकमिंग लाइनअप में एक से एक जबरदस्त फिल्मों की भरमार है. जिससे वे आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण को पछाड़ कर बॉक्स ऑफिस पर राज कर सकती हैं. चलिए यहां रश्मिक मंदाना की अपकमिंग फिल्मों की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

रश्मिका मंदाना की 6 अपकमिंग फिल्में

साउथ में तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुकी रश्मिका ने बॉलीवुड में भी अपनी जगह पक्की कर ली है. पुष्पा फ्रेंचाइजी और एनिमल में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से रश्मिका ने खूब पॉपुलैरिटी बटोरी. हाल ही में आई एक्ट्रेस की द गर्लफ्रेंड को भी खूब पसंद किया गया था. इन सबके बीत फैंस रश्मिका बड़े की अपकमिंग फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. तो बता दें कि एक्ट्रेस की बैक टू बैक 6 धाकड़ फिल्में आने वाली हैं जो उन्हें बॉक्स ऑफिस की क्वीन बना देंगी. इनमें ये फिल्में शामिल हैं.

1-रणबाली- शादी के बाद रश्मिका और विजय पहली बार रणबाली में साथ में स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे. इस मूवी का अब फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये पीरियड ड्रामा फिल्म 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों रिलीज होगी.

2-कॉकटेल 2- रश्मिका की साल 2026 में रिलीज होने वाली दूसरी मच अवेटेड फिलम कॉकटेल 2 है. इस बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी सीक्वल में वे शाहिद कपूर और कृति सेनन संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी. हालांकि इस फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है.

3-पुष्पा 3- पुष्पा और पुष्पा द रूल की सुपर सक्सेस के बाद फैंस इसकी तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे. इन फिल्मों में श्रीवल्ली के रोल में रश्मिका मंदाना ने खऊब पॉपुलैरिटी बटोरी थी. एक्ट्रेस की इस ब्लॉकबस्टर सीरीज का तीसरा पार्ट दिसंबर 2026 में रिलीज हो सकता है.

4-मायसा- ये एक तेलुगु प्रोजेक्ट है जिसमें रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगी. रविंद्र पुल्ले निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर पैन इंडिया फिल्म के 20 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है.

5-AA22- पुष्पा 3 के अलावा रश्मिका मंदाना अल्लू अर्जुन के साथ एटली की साइंस फिक्शन फिल्म में भी नजर आएंगी. इस अनटाइटल्ड फिल्म में दीपिका पादुकोण भी अहम रोल में दिखेंगी. ये फिल्म अगले साल यानी 2027 में रिलीज हो सकती है.

6-एनिमल पार्क- रणवीर सिंह के साथ रश्मिका मंदाना की जोड़ी एनिमल में खूब पसंद की गई थी. इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि एनिमल पार्क भी अगले साल यानी 2027 में बड़े पर्दे पर रिलीज हो सकती है. हालांकि अभी तक इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है.