क्या विजय-रश्मिका की शादी में नहीं शामिल होंगे सेलेब्स? कपल नें रख दी ये कैसी शर्त

काफी समय से चर्चा में रहे टॉलीवुड के सुपरस्टार्स विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में शादी करेंगे. ये समारोह बेहद प्राइवेट रखा गया है. इसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल होंगे. खास बात ये है कि कपल ने नो-फोन पॉलिसी लागू की है ताकि इस बड़े दिन की तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन न आएं.

शादी में होगें करीबी लोग

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक विजय-रश्मिका की शादी का ये समारोह काफी निजी होगा. शादी में मेहमानों की सूची बहुत ही सीमित रखी गई है. आपको बता दें की इंडस्ट्री के दोस्त भी इस शादी में शामिल नहीं होंगे. यहां तक कि शादी की पूरी टीम ने भी एनडीए (Non-Disclosure Agreement) साइन किया है ताकि कोई भी जानकारी बाहर न जा सके. रिपोर्ट्स के अनुसार शादी की सारी तैयारियों में विजय और रश्मिका खुद सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं.

प्री-वेडिंग रस्में और पारिवारिक परंपरा

रिपोर्ट्स के मानें तो शादी से पहले दो प्री-वेडिंग रस्में आयोजित की गई है. पहली रस्म रश्मिका के घर के लोगों ने आयोजित की थी जबकि दूसरी रस्म विजय के परिवार द्वारा पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार की गई है. इन रस्मों ने न केवल शादी की तैयारी को खास बनाया है बल्कि दोनों परिवारों के बीच संबंध और संस्कृति की झलक भी दिखाई है.

View this post on Instagram A post shared by Vijay Deverakonda (@shiva_vdk_)

दोस्तों के लिए खास नोट

रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि दोनों ने अपने दोस्तों को व्यक्तिगत नोट लिखकर आशीर्वाद देने और शादी में तोहफा न लाने का अनुरोध किया है. इतना ही नहीं शादी के बाद दोनों ने अपने लिए समय भी निकालने का भी फैसला है. विजय और रश्मिका शादी के बाद एक महीने की छुट्टी लेंगे ताकि इस खास समय का आनंद शांति और आराम के साथ ले सकें.

खास होगा रिसेप्शन

शादी के बाद विजय और रश्मिका 4 मार्च को हैदराबाद में एक बड़ी रिसेप्शन पार्टी का आयोजन करेंगे. इसमें उनके इंडस्ट्री दोस्त और सहयोगी शामिल होंगे. बता दें कि विजय और रश्मिका की ऑन-स्क्रीन जोड़ी ‘गीता गोविंदम’ और ‘डियर कॉमरेड’ जैसी फिल्मों से पॉपुलर हुई थी. धीरे-धीरे ये जोड़ी टॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक बन गई है.