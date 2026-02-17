हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या विजय-रश्मिका की शादी में नहीं शामिल होंगे सेलेब्स? कपल नें रख दी ये कैसी शर्त

क्या विजय-रश्मिका की शादी में नहीं शामिल होंगे सेलेब्स? कपल नें रख दी ये कैसी शर्त

Vijay-Rashmika Wedding: हाल ही में खबर आई है विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी बेहद निजी होगी और इसमें केवल परिवार और करीबी दोस्त शामिल होंगे. शादी में नो-फोन पॉलिसी लागू की गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Feb 2026 04:17 PM (IST)
Preferred Sources

काफी समय से चर्चा में रहे टॉलीवुड के सुपरस्टार्स विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में शादी करेंगे. ये समारोह बेहद प्राइवेट रखा गया है. इसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल होंगे. खास बात ये है कि कपल ने नो-फोन पॉलिसी लागू की है ताकि इस बड़े दिन की तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन न आएं.

शादी में होगें करीबी लोग
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक विजय-रश्मिका की शादी का ये समारोह काफी निजी होगा. शादी में मेहमानों की सूची बहुत ही सीमित रखी गई है. आपको बता दें की इंडस्ट्री के दोस्त भी इस शादी में शामिल नहीं होंगे. यहां तक कि शादी की पूरी टीम ने भी एनडीए (Non-Disclosure Agreement) साइन किया है ताकि कोई भी जानकारी बाहर न जा सके. रिपोर्ट्स के अनुसार शादी की सारी तैयारियों में विजय और रश्मिका खुद सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं.

प्री-वेडिंग रस्में और पारिवारिक परंपरा
रिपोर्ट्स के मानें तो शादी से पहले दो प्री-वेडिंग रस्में आयोजित की गई है. पहली रस्म रश्मिका के घर के लोगों ने आयोजित की थी जबकि दूसरी रस्म विजय के परिवार द्वारा पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार की गई है. इन रस्मों ने न केवल शादी की तैयारी को खास बनाया है बल्कि दोनों परिवारों के बीच संबंध और संस्कृति की झलक भी दिखाई है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vijay Deverakonda (@shiva_vdk_)

दोस्तों के लिए खास नोट
रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया कि दोनों ने अपने दोस्तों को व्यक्तिगत नोट लिखकर आशीर्वाद देने और शादी में तोहफा न लाने का अनुरोध किया है. इतना ही नहीं शादी के बाद दोनों ने अपने लिए समय भी निकालने का भी फैसला है. विजय और रश्मिका शादी के बाद एक महीने की छुट्टी लेंगे ताकि इस खास समय का आनंद शांति और आराम के साथ ले सकें.

खास होगा रिसेप्शन 
शादी के बाद विजय और रश्मिका 4 मार्च को हैदराबाद में एक बड़ी रिसेप्शन पार्टी का आयोजन करेंगे. इसमें उनके इंडस्ट्री दोस्त और सहयोगी शामिल होंगे. बता दें कि विजय और रश्मिका की ऑन-स्क्रीन जोड़ी ‘गीता गोविंदम’ और ‘डियर कॉमरेड’ जैसी फिल्मों से पॉपुलर हुई थी. धीरे-धीरे ये जोड़ी टॉलीवुड के सबसे पसंदीदा कपल्स में से एक बन गई है. 

और पढ़ें
Published at : 17 Feb 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Vijay-Rashmika Wedding
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
क्या विजय-रश्मिका की शादी में नहीं शामिल होंगे सेलेब्स? कपल नें रख दी ये कैसी शर्त
क्या विजय-रश्मिका की शादी में नहीं शामिल होंगे सेलेब्स? कपल नें रख दी ये कैसी शर्त
बॉलीवुड
Assi BO Day 1 Prediction: 'अस्सी' बनेगी सबसे बड़ी फीमेल ओपनर? क्या तापसी पन्नू तोड़ देंगी प्रियंका चोपड़ा का 11 साल पुराना रिकॉर्ड
'अस्सी' बनेगी सबसे बड़ी फीमेल ओपनर? क्या तापसी पन्नू तोड़ देंगी प्रियंका चोपड़ा का 11 साल पुराना रिकॉर्ड
बॉलीवुड
Salim Khan Health Live Updates: ICU में हैं सलीम खान, खबर सुनते ही हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान और अलविरा
Salim Khan Health Live: ICU में हैं सलीम खान, खबर सुनते ही हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान और अलविरा
बॉलीवुड
'मेरे साथ हैंगआउट..'पूनम पांडे को पॉपुलर क्रिकेटर ने किया ऐसा मैसेज, परेशान होकर एक्ट्रेस ने किया ब्लॉक
पूनम पांडे को पॉपुलर क्रिकेटर ने किया ऐसा मैसेज, परेशान होकर एक्ट्रेस ने किया ब्लॉक
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: मैच के बाद मुनीर भड़के, फैंस का दर्द और गुस्सा वायरल! |ABPLIVE
Seher Hone Ko Hai: सहर ने दसवीं की परीक्षा के किये सुसराल से लगाई दौड़, माहिद को आया गुस्सा
ICU में सलीम खान, पिता को देखने लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान
SOLAR ECLIPSE से सावधान! शरीर में ये दिक्कत हो सकती है! | ABPLIVE
Bihar News: नितीश सरकार के इस बड़े फैसले से क्या होगा महिलाओं का लाभ? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हेट स्पीच मामले में याचिका दाखिल करने वाले से सुप्रीम कोर्ट बोला- आपने कुछ नेताओं को ही निशाना बनाया
हेट स्पीच मामले में याचिका दाखिल करने वाले से सुप्रीम कोर्ट बोला- आपने कुछ नेताओं को ही निशाना बनाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
कांग्रेस के प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा- 'अगर आपको विरोध करना है तो...'
क्रिकेट
बिना कोई गेंद खेले, जिम्बाब्वे कर देगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, जानें पूरा मामला
बिना कोई गेंद खेले, जिम्बाब्वे कर देगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस, हैरान कर देगी वजह
जब रेखा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अरुणा ईरानी को दिया था धोखा! फिल्म से करा दिया था रिप्लेस
इंडिया
Karnataka High Court: राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
राहुल गांधी को बड़ी राहत! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मानहानि शिकायत की खारिज, जानें क्या था पूरा मामला
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
हेल्थ
Earphone Side Effects: हेडफोन लगाते हैं तो हो जाइए सावधान, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती है ये बीमारी
हेडफोन लगाते हैं तो हो जाइए सावधान, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल से हो सकती है ये बीमारी
ट्रेंडिंग
इधर नेताजी पलटे उधर काजू बादाम पर टूट पड़े पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
इधर नेताजी पलटे उधर काजू बादाम पर टूट पड़े पार्टी के कार्यकर्ता, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget