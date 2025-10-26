मां रवीना टंडन के जन्मदिन पर बेटी राशा का इमोशनल पोस्ट कहा, ‘मेरी हीरो, आप जैसा कोई नहीं'

आज बॉलीवुड की शानदार एक्ट्रेस रवीना टंडन अपना 53वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर उनकी बेटी राशा ठाडानी ने सोशल मीडिया पर अपनी मां के लिए एक बेहद प्यार भरा और भावुक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में राशा ने रवीना के साथ बिताए खास पलों और यादगार लम्हों को याद किया और अपनी मम्मी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दीं.

मां के लिए राशा का प्यार भरा पोस्ट

एक्ट्रेस राशा ने अपने इंस्टाग्राम पर मां रवीना टंडन जन्मदिन पर उनके साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद करते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने रवीना की मेहनत, प्यार और सिखाई हुई बातें याद करते हुए उन्हें विश किया.

पोस्ट शेयर करते हुए राशा ने कैप्शन में लिखा, 'जन्मदिन मुबारक हो उस आइकन को, जो मेरी मम्मी हैं हमेशा जवान, निडर और चमकदार. असली ट्रेंडसेटर खूबसूरती, बुद्धिमत्ता और ताकत की मिसाल. मेरी हीरो!! आप जैसी कोई नहीं.'

फैंस का प्यार

राशा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैंस भी इस खास पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं और रवीना को जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज रहे हैं. कोई उन्हें 'हैप्पी बर्थडे क्वीन' कह रहा है तो कोई 'हैप्पी बर्थडे टू ओजी ब्यूटी आॉफ बॉलीवुड'.

मां-बेटी का बॉन्ड

बता दें कि राशा अपनी मां रवीना टंडन के साथ बेहद खास बॉन्ड शेयर करती हैं. दोनों मां-बेटी को अक्सर साथ में पार्टीज, इवेंट्स और फैमिली फंक्शन्स में देखा जाता है. राशा न सिर्फ अपनी मां की तरह खूबसूरत हैं, बल्कि उनके स्टाइल और ग्रेस को भी फॉलो करती हैं. सोशल मीडिया पर भी दोनों की कई तस्वीरें वायरल होती रहती हैं, जिनसे साफ झलकता है कि रवीना और राशा के बीच कितना मजबूत रिश्ता है.

रवीना टंडन का करियर

रवीना टंडन का फिल्मी सफर 1991 में फिल्म ‘पत्थर के फूल’ से शुरू हुआ, जिसके लिए उन्हें ‘न्यू फेस ऑफ द ईयर’ का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला. इसके बाद 1994 में रिलीज हुई ‘मोहरा’ और ‘दिलवाले’ जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया.

रवीना ने ‘खिलाड़ियों का खिलाड़ी’, ‘जिद्दी’जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से एक्शन और ग्लैमर दोनों का शानदार मेल दिखाया. अपने करियर में उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दो फिल्मफेयर अवॉर्ड्स और पद्मश्री जैसी कई उपलब्धियां हासिल कीं.

बाद में ‘दमन’और ‘अक्स’ जैसी फिल्मों में उनके सीरियस किरदारों को खूब सराहा गया. कुछ वक्त के ब्रेक के बाद उन्होंने ‘मातृ’ और वेब सीरीज ‘अरण्यक’ से दमदार वापसी की और ‘केजीएफ: चैप्टर 2’में अपनी अहम भूमिका से फिर दर्शकों का दिल जीता.

