राशा थडानी ने शेयर की मां रवीना की अनदेखी फोटोज, छोटे से कैप्शन में लिखी दिल की बात

एक समय था जब अभिनेत्री रवीना टंडन की खूबसूरती और स्टाइल पर हर कोई दीवाना रहता था. उनकी फिल्में और गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं. आज भी रवीना अपनी मौजूदगी से हर किसी को आकर्षित करती हैं. शुक्रवार को रवीना की बेटी राशा थड़ानी ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार पोस्ट शेयर किया. जिसमें उन्होंने अपनी मां रवीना की पुरानी फोटो शेयर की.

राशा ने अपने इंस्सटाग्राम अकाउंट से ये फोटो शेयर की है. जिसे देखकर रवीना के फैंस भी उनके 90s के दौर में पहुंच गए है. राशा ने इस फोटो को शेयर कर कैप्शन में सिर्फ "मॉम" लिखा. राशा का छोटा सा कैप्शन रवीना के प्रति प्यार को बयां कर रहा है. वहीं, फैंस को भी राशा का ये पोस्ट काफी पसंद आ रहा है. वे कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Rasha Thadani (@rashathadani)

वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं रवीना

रवीना ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है. वो अपनी खूबसूरती, वर्सेटाइल एक्टिंग, और जबरदस्त फैन फॉलोइंग के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने अपनी अदाओं से लाखों दिलों पर राज किया है. आज भी वो दर्शकों के दिलों में गाना 'टिप-टिप बरसा पानी' के लिए अलग पहचान रखती हैं.

रवीना का करियर

उन्होंने 1995 में 21 साल की उम्र में दो बेटियों को गोद लिया था. बाद में उन्होंने अनिल थडानी से शादी की. अभिनेत्री ने अपने करियर की शुरुआत साल 1991 में फिल्म 'पत्थर के फूल' से की थी. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस में ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी थी, लेकिन अभिनेत्री के अभिनय को दर्शकों ने काफी सराहा था. वर्ष 1994 रवीना के सिने करियर के लिए अहम वर्ष साबित हुआ. इसी वर्ष उनकी 'मोहरा', 'लाडला', 'दिलवाले' और 'अंदाज अपना-अपना' जैसी सुपरहिट फिल्में प्रदर्शित हुईं. फिल्म 'लाडला' में दमदार अभिनय के लिए रवीना अपने करियर में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्मफेयर फेयर पुरस्कार के लिए नोमिनेट की गईं. रवीना ने वेब सीरीज 'अरण्यक' (2021) से डिजिटल में डेब्यू किया. केजीएफ: चैप्टर 2 (2022) में रमिका सेन की भूमिका के लिए चर्चा में रहीं. 2023 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री मिला.