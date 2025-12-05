बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी ने इसी साल बॉलीवुड डेब्यू किया है. एक्ट्रेस की पहली फिल्म 'आजाद' है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिल पर फ्लॉप रही, लेकिन राशा थडानी को इससे खूब शोहरत हासिल हुई. ऐसे में राशा के पास कई प्रोजेक्ट्स की लाइन लग गई. एक्ट्रेस हंसल मेहता और लिजो जोस पेलिसरी की रोमांटिक मूवी के लिए चुनी गई थीं. लेकिन अब कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया है.

हंसल मेहता ने अलीगढ़, शाहिद और फराज जैसी कई शानदार फिल्म की हैं. वहीं लिजो जोस पेलिसरी भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है. पेलिसरी ने कुछ महीने पहले ही अपना बॉलीवुड डेब्यू अनाउंस किया था. वो हंसल मेहता के साथ मिलकर एक अमेन मूवी मोनेस्ट्री और ट्रू स्टोरी फिल्म्स के बैनर तले रोमांटिक ड्रामा बनाने वाले हैं. इस फिल्म के लिए राशा थडानी पहली पसंद थीं, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल की वजह से वो अब ये फिल्म नहीं कर पाएंगी.

डेट्स क्लैश के चलते नहीं कर पाएंगी फिल्म

पिंकविला ने सूत्रों के हवाले से लिखा- 'हंसल मेहता और लिजो जोस पेलिसरी की अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा के लिए राशा टॉप दावेदार थीं. अक्टूबर में अनाउंस हुई ये फिल्म काफी चर्चा में रही है और जब निर्माताओं ने राशा से कॉन्टैक्ट किया था, तो बदकिस्मती से तारीखों का टकराव हो गया, जिसकी वजह से वो उस स्क्रिप्ट पर काम नहीं कर पा रही हैं जो उन्हें सचमुच पसंद थी.'

रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म में राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी या जहान कपूर को बतौर लीड एक्टर कास्ट किया जा सकता है.

राशा थडानी की अपकमिंग फिल्में

राशा थडानी अब फिल्म 'लइकी लइका' में दिखाई देने वाली हैं. इस फिल्म में उनके साथ अभय वर्मा लीड एक्टर के रोल में नजर आएंगे. इसके साथ ही राशा साउथ डेब्यू के लिए भी तैयार हैं. एक्ट्रेस अजय भूपति की तेलुगु फिल्म (AB4) में दिखाई देंगी.