ईशा से तलाक की अनाउंसमेंट के बाद बादशाह ने की पहली पोस्ट, लिख दी ये बात

बॉलीवुड के पॉपुलर रैपर बादशाह इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने 31 अगस्त को अपनी पत्नी ईशा रिखी से सेपरेशन कंफर्म किया था. हैरानी वाली बात ये है कि बादशाह और ईशा शादी के सिर्फ पांच महीने बाद ही अलग हो गए हैं. अब ईशा से तलाक लेने के बाद बादशाह ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है.

बादशाह का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल

बादशाह ने देर रात अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने लिखा, 'शौकिया लोग छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि प्रोफेशनल्स बारीकियों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं.' बादशाह ने इस पोस्ट के साथ कोई और जानकारी या सफाई नहीं दी है. उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उनका इशारा किस तरफ है. हालांकि, ईशा रिखी से सेपरेशन कंफर्म करने के कुछ ही समय बाद इस पोस्ट के सामने आने से फैंस इसे उनकी पर्सनल लाइफ से जोड़कर देख रहे हैं.

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शादी के पांच महीने बाद अलग हुए बादशाह और ईशा रिखी

बता दें कि बादशाह ने इंस्टाग्राम पर ईशा रिखी से अलग होने की अनाउंसमेंट करते हुए कहा कि ये फैसला आपसी सहमति से लिया गया है. बादशाह ने पोस्ट में लिखा, 'मैंने और ईशा रिखी ने आपसी सहमति से अलग होने और अपनी-अपनी राह पर आगे बढ़ने का फैसला किया है. ये फैसला आपसी सम्मान के साथ लिया गया है और हम सभी से गुजारिश करते हैं कि इस समय हमारी प्राइवेसी का सम्मान करें. इस मामले पर ये हमारा एकमात्र बयान होगा. हम ईमानदारी से गुजारिश करते हैं कि हमारे रिश्ते को लेकर आगे कोई अटकलें या अंदाजे न लगाए जाएं.'

कब हुई बादशाह और ईशा रिखी की शादी?

बादशाह और ईशा रिखी ने मार्च 2026 में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी. इसके बाद जून में ईशा ने इंस्टाग्राम के 'Ask Me Anything' सेशन के दौरान बादशाह के साथ अपनी शादी कंफर्म की थी. हालांकि, जुलाई में दोनों के रिश्ते में अनबन की खबरें सामने आने लगी थीं. इसी दौरान ईशा ने बादशाह के साथ बिताए पलों की तस्वीरों और वीडियो का एक मोंटाज शेयर किया था, जिसके साथ उन्होंने एक क्रिप्टिक कैप्शन लिखा था, 'हर तूफान एक सबक है. हर प्रार्थना एक उम्मीद है.'

कौन हैं ईशा रिखी?

बता दें कि ईशा रिखी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी-मानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं. उन्होंने साल 2013 में पंजाबी फिल्म 'जट्ट बॉयज़ पुत्त जट्टन दे' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने 'हैप्पी गो लकी', 'अरदास', और 'जट जूलियट' जैसी कई पंजाबी फिल्मों में काम किया है. ईशा ने साल 2018 में फिल्म 'नवाबजादे' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इसमें वरुण धवन और राघव जुयाल जैसे एक्टर्स नजर आए थे.

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