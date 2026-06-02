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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरैपर बादशाह के चंडीगढ़ क्लब को किया सील, डिस्को में मिली थी काफी खामियां, वायलेशन के लगे आरोप

रैपर बादशाह के चंडीगढ़ क्लब को किया सील, डिस्को में मिली थी काफी खामियां, वायलेशन के लगे आरोप

बादशाह का क्लब सील कर दिया गया. उनका ये क्लब चंडीगढ़ में है. इसका नाम है SAGO By Badshah. इस डिस्को में काफी खामियां मिली थी.

By : सचिन कुमार | Updated at : 02 Jun 2026 03:07 PM (IST)
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सिंगर-रैपर बादशाह के चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित क्लब SAGO By Badshah को चंडीगढ़ प्रशासन ने सील कर दिया है. बिल्डिंग वायलेशन समेत अन्य कई अनयमितताओं को देखते हुए क्लब को सील किया गया. चंडीगढ़ प्रशासन ने सेक्टर 26 डिस्को क्लब में वायलेशन करने वालों पर शिकंजा कसा.

प्रशासन ने नोटिस देकर मांगा था जवाब

इस बार भी प्रशासन ने पहले ही इस डिस्को को नोटिस देकर जवाब मांगा था क्योंकि इसमें कई वायलेशन के आरोप लगे थे. इसके बाद आज प्रशासन ने इस डिस्को को सील कर दिया है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रशासन को इस डिस्को में काफी खामियां मिली थी. हालांकि, दो से तीन और डिस्को को नोटिस दिया गया है. फिलहाल पुलिस के मुताबिक प्रशासन के निर्देश पर इसको ही सील किया गया है.

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'टटिहरी' गाने को लेकर हुआ विवाद

बादशाह की बात करें तो वो अक्सर खबरों में रहते हैं. इससे पहले वो अपने सॉन्ग 'टटिहरी' को लेकर विवादों में थे. इस गाने के लिरिक्स और कुछ सीन्स को बिल्कुल पंद नहीं किया गया था. गाना 1 मार्च को रिलीज हुआ था. गाने में अश्लील लिरिक्स का इस्तेमाल किया गया. हरियाणा राज्य महिला आयोग ने बादशाह को समन जारी किया था. मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी. गाने से जुड़े सारे कंटेंट को सोशल मीडिया से हटाया गया था.

 
 
 
 
 
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जब विवाद बढ़ा तो बादशाह ने माफी मांगी और गाने का नया वर्जन लाने की बात की. इसके कुछ समय बाद बादशाह 'टटिहरी' का नया वर्जन लेकर आए.

इसके अलावा बादशाह पर्सनल लाइफ को लेकर भी खबरों में थे. उनकी पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी संग शादी की तस्वीरें वायरल हुई थीं. ईशा रिखी की मां ने कुछ तस्वीरें शेयर भी की थी. इसके बाद बादशाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. पोस्ट में लिखा- मीडिया का मैं सम्मान करता हूं. लेकिन ये बहुत ही खराब है. मेरी शादी नहीं हो रही है. आपको बेहतर मसाला ढूंढ़ने की जरुरत है.

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Published at : 02 Jun 2026 03:07 PM (IST)
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