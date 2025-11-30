शुक्रवार 28 नवंबर को गोवा में IFFI 2025 की क्लोज़िंग सेरेमनी हुई, जिसमें ऋषभ शेट्टी और रणवीर सिंह पहुंचे. यहां रणवीर ने कांतारा चैप्टर 1 में ऋषभ की एक्टिंग की खूब तारीफ की. लेकिन उनका एक वीडियो अब गलत वजहों से वायरल हो गया है. वीडियो में रणवीर फिल्म के क्लाइमैक्स सीन की नकल करते दिखे और देवी को 'भूत' कह दिया, जिसके बाद लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं.

कांतारा को लेकर बोले रणवीर

वीडियो में रणवीर कहते हुए दिख रहे हैं, 'मैंने कांतारा चैप्टर 1 थिएटर में देखी और ऋषभ, तुम्हारा काम कमाल का था. खासकर जब ‘भूत’ (चामुंडी देवी ) तुम्हारे अंदर आती है वो सीन शानदार था.' इसके बाद रणवीर ने उसी सीन की नकल भी की, जिसे देखकर ऋषभ हंस पड़े. रणवीर ने दर्शकों से ये भी पूछा कि क्या वे उन्हें कांतारा 3 में देखना चाहेंगे, अगर हां तो सब ऋषभ शेट्टी तक ये मैसेज जरूर पहुंचा दें.

यूजर्स ने किया ट्रोल

रणवीर की बात और उनके किए गए एक्ट को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पसंद नहीं किया. कई यूज़र्स ने इसे डिसरिस्पेक्टफुल बताया. एक यूज़र ने लिखा, 'एक्टर को ये समझ क्यों नहीं होती कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं? हमारी देवी को ‘भूत’ कहना बहुत गलत है.' दूसरे ने लिखा, 'ये काफी ऑफेंसिव था, रणवीर को अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए.' एक और कमेंट में लिखा था, 'वो कोई भूत नहीं, बल्कि देवी हैं. ऐसा कहना बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है.'

कांतारा चैप्टर 1 के बारे में

फिल्म कांतारा चैप्टर 1 को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है और वो ही इसमें लीड रोल में नजर आते हैं. यह 2022 की सुपरहिट फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है. इस बार कहानी में उस परंपरा और पुराने पारिवारिक संघर्ष की शुरुआत को दिखाया गया है, जिसकी झलक पहली फिल्म में मिली थी. फिल्म में जयाराम, रुक्मिणी वसंथ और गुलशन देवैया भी अहम किरदारों में हैं. यह फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर दुनियाभर में 851.93 करोड़ की कमाई की.

वहीं रणवीर जल्द ही अपनी नई फिल्म धुरंधर में एक दमदार, एक्शन से भरे अवतार में नजर आएंगे. इस फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. इसमें अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन भी अहम रोल में दिखेंगे. धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.